Axel Jahnz (links) bekam die Petition für mehr Klimaschutz in Delmenhorst von Tim Sattler auf dem Marktplatz überreicht. (Ingo Möllers)

Wenn die Fridays-for-Future-Jugend Delmenhorsts am Klimastreiktag lieber in die Schule geht, weil es zurzeit ohnehin so wenige Schultage gibt und sie keine verpassen wollen, übernehmen halt die Erwachsenen. So sind am Freitag Pia Sattler, Tim Sattler und Roland Lemke vom Delmenhorster Verein für Nachhaltigkeit dem Aufruf der Jugendbewegung gefolgt. Bundesweit sind nämlich wieder Schüler zum Demonstrieren auf die Straße gegangen: Sie setzen sich damit für den Klimaschutz ein. In Delmenhorst ging es wesentlich entspannter zu. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wurde Oberbürgermeister Axel Jahnz in kleiner Runde eine Klimaschutz-Petition von einem neuen Klimaschutznetzwerk aus der Region überreicht. An die selbst ernannte Klimamusterstadt werden schließlich große Erwartungen gestellt.

Aber nicht nur in Delmenhorst fand eine solche Übergabe statt. Mehrere Gruppen aus dem Umkreis haben sich mit der Klimaschutz-Petition zu einer städteübergreifenden Aktivistengruppe vereint: Ähnliche Treffen fanden in Wildeshausen, Großenkneten, Wardenburg, Harpstedt, Dötlingen, Hatten, Hude und Ganderkesee statt. So wurden um Punkt 11 Uhr auch Petitionen an Landrat Carsten Harings und weitere acht Bürgermeister des Landkreises Oldenburg überreicht. „Wir freuen uns, dass der Landrat die Petition so offenherzig entgegengenommen hat. Wir wünschen uns nun eine Zusammenarbeit“, sagte Arne Renz, Sprecher des neu gegründeten Klimaschutznetzwerkes. Die Übergabe solle das erste Projekt des frischen Zusammenschlusses aus Gruppen aus dem Landkreis und Delmenhorst sein.

„Es ist schön und gut, dass alle Städte Klimaschutzkonzepte haben, aber diesen müssen auch Taten folgen“, sagte Pia Sattler, Geschäftsführerin von Freiraum Unverpackt. Daher fordert das Netzwerk einen Klimaschutz mit System – im besten Fall gemeindeübergreifend und über die Parteigrenzen hinaus. „Das ist kein Krieg, den wir gegen die Verwaltung führen. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt“, sagte Sattler. Ziel sei es, die Einhaltung des 1,5-Grad-Anspruchs zur politischen Priorität zu machen. Das bedeute, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und sich damit an das Pariser Klimaschutzabkommen zu halten. Außerdem werde die Ausarbeitung eines Masterplans mit Reduktionsschritten in den Bereichen Energieversorgung, Gewerbe, Wohnen, Landwirtschaft und Mobilität hin zur Klimaneutralität 2035 gefordert.

„Wir wollen nicht warten, bis etwas von oben kommt. Wir wollen nicht nur beobachten, sondern mitmachen“, sagte Tim Sattler. Gerade jetzt dürfe der Klimaschutz nicht in den Hintergrund rücken. Eine Einstellung, die auch Oberbürgermeister Jahnz teilt: „Mich freut das wirklich sehr, dass wir uns treffen. Wir dürfen trotz der Pandemie nicht vergessen, dass es auch andere wichtige Themen gibt“, sagte er. Der Klimaschutz sei ihm wichtig. Als Klimamusterstadt sehe er Delmenhorst als eine Stadt mit enormen Chancen. „Ich werde das Thema Klimaschutz während meiner Zeit nicht auf Gänze zu Ende bringen können, aber ich werde es weiter auf Trapp halten“, versprach er. Es gebe viele gute Ideen, die aber nicht alle auf einmal und sofort umgesetzt werden könnten.

„Es ist so wichtig, weil Delmenhorst Deutschland in klein repräsentiert. Meine Vision ist: Delmenhorst kann nicht nur Klimamusterstadt sein, sondern ein Vorbild für ganz Deutschland“, sagte Roland Lemke. „Wir sind viele, und wir sind zusammen. Dadurch wollen wir den Druck auf die Regierung erhöhen“, ergänzte Pia Sattler. Deswegen habe sich auch der Verein für Nachhaltigkeit in Delmenhorst gegründet.

Neben der Übergabe der Forderungen ist eine weitere Aktion in Delmenhorst geplant: Vor ihrem Unverpackt-Laden möchte Pia Sattler Botschaften für den Klimaschutz mit Sprühkreide auf den Boden schreiben. Ähnliches war auch in Ganderkesee vor dem Rathaus geplant, allerdings wurde dies von der Stadt verboten. Der Grund: Die Schriftzüge könnten die Fahrradfahrer irritieren und somit gefährden.

Zur Sache

Gründung zieht sich

Aktuell wartet der Verein für Nachhaltigkeit noch auf seine offizielle Gründung. Im vergangenen Jahr musste die Gründungsfeier aufgrund der Pandemie immer wieder nach hinten verschoben werden. Nun soll es bald endlich so weit sein. Wahrscheinlich werden sich die Mitglieder zum ersten Mal im Mai digital treffen. Die genaue Planung wird nun von den Gründungsmitgliedern in Angriff genommen. Pia Sattler hat durch die Kundschaft ihres Unverpackt-Ladens in der Innenstadt feststellen können, dass sich viele Delmenhorster für das Thema interessieren und bereits nach einer Gemeinschaft dieser Art gesucht haben. Im vergangenen Jahr – vor Corona – hatten sich bis zu fünfzig Personen für eine Mitgliedschaft interessiert. Der Name des Vereins wird in naher Zukunft ebenfalls bekannt gegeben.