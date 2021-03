Seit September gibt es in Delmenhorst die ersten Fahrradstraßen. (INGO MÖLLERS)

Für das Fahrradfahren in Delmenhorst haben 311 Teilnehmer des Fahrradklima-Tests 2020 gemeinsam die Schulnote 4,0 vergeben. Alle zwei Jahre vergleicht der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in einer Umfrage die Fahrradfreundlichkeit von deutschen Städten. Mit dem Gesamturteil „ausreichend“ landet Delmenhorst in der Gruppe von Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern im Mittelfeld. In der Rangliste mit 110 Orten belegt Delmenhorst Platz 50. Im Bundesland Niedersachsen gibt es zwölf Städte dieser Kategorie, hier landet die Stadt auf Platz neun.

Besonders negativ sehen die Umfrageteilnehmer, dass in Delmenhorst keine öffentlichen Fahrräder verliehen werden. Auch der Fahrraddiebstahl verschlechtert die Note, hinzu kommt der dürftige Oberflächenzustand der Radwege. Demgegenüber stehen aber auch einige Stärken. So loben die Radfahrer die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, das flotte Fahrtempo und dass sowohl alte als auch jüngere Menschen mit dem Rad unterwegs sind.

Bei den Fragen stechen manche Ergebnisse besonders hervor. So sagen etwa 61 Prozent der Befragten, dass es in Delmenhorst großzügig geduldet wird, wenn Autos auf Radwegen parken. 41 Prozent geben an, sich als Radfahrer grundsätzlich gefährdet zu fühlen. Dies schlägt sich auch in den Themen nieder, die Fahrradfahrer für die Stadt als besonders wichtig bewerten: das Sicherheitsgefühl, Hindernisse auf Radwegen und Konflikte mit Kraftfahrzeugen.

Harald Schneewind, der für die Grünen im Stadtrat sitzt, setzt sich dafür ein, dass Delmenhorst eine Zertifizierung als „fahrradfreundliche Kommune“ erhält. Eine entsprechende Initiative hat er vergangene Woche eingebracht. „Wir müssen uns das als Ziel setzen. Die Stadt hat das Potenzial, diese Auszeichnung zu erhalten“, argumentiert er. Wenn es noch in einigen Punkten hapere, müsse man als Klimamusterstadt mit vereinten Kräften aktiv werden.

„Ich schätze die Situation etwas besser ein. Ich würde eine Note zwischen drei und vier vergeben“, sagt Schneewind. Er teilt allerdings die Kritik der Umfrageteilnehmer am Zustand der Radwege: „Der Belag ist deutlich schlechter als auf den Straßen für die Autos.“ Im Vergleich zu Bremen − der im Fahrradklima-Test bestbewerteten Großstadt − sei Delmenhorst in den vergangenen Jahren mit der Infrastruktur für Radfahrer stiefmütterlich umgegangen. „Erst jetzt entsteht auch bei uns ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das Fahrrad für den Klimaschutz ist“, sagt der Grünen-Politiker.

Ein Zukunftsthema ist für ihn auch die Förderung von Lastenrädern, mit denen sich auch ein großer Wocheneinkauf transportieren lässt. „Mit jedem Lastenrad ist ein Auto weniger unterwegs“, meint Schneewind. Deshalb fordert er, die Anschaffung mit 25 Prozent des Kaufpreises zu bezuschussen. Die Förderung für Firmen oder Privatpersonen soll aber auf 500 Euro gedeckelt sein, beziehungsweise 1000 Euro für ein elektrisch unterstütztes Lastenrad.

Schneewind sieht Delmenhorst inzwischen auf dem richtigen Weg in eine fahrradfreundlichere Zukunft. Zum einen setzt er große Hoffnungen in den geplanten Schnellweg von Bremen nach Oldenburg, der durch Delmenhorst und Ganderkesee führen soll. Und auch das im städtischen Verkehrsentwicklungsplan verankerte Radroutenkonzept soll das Radeln künftig schneller und komfortabler machen. Fünf der zehn Hauptrouten sind konkret geplant, in Deichhorst richtete die Stadt im September erstmals Fahrradstraßen ein (siehe Karte). Allerdings hat die konkrete Umsetzung gezeigt, dass neue Privilegien für Radfahrer auch zu neuen Problemen führen können. So bemängelte die Delbus etwa, dass es vermehrt zu Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr kommen könne. Das Verkehrsunternehmen soll deshalb bei der konkreten Gestaltung der Radrouten mehr eingebunden werden.

Zur Sache

FDP macht sich für E-Bikes stark

Vor der Entscheidung des Stadtrats am Donnerstag hat sich Murat Kalmis, Vorsitzender der Gruppe FDP/UAD, dafür stark gemacht, städtischen Beschäftigten per Gehaltsumwandlung ein Leasing von E-Bikes zu ermöglichen. „Wir sind eine Klimamusterstadt und sollten auch dafür sorgen, dass unsere selbst gesteckten Ziele in allen Bereichen umgesetzt werden können“, erklärt Kalmis in einer Pressemitteilung. Hintergrund ist eine neue Tarifeinigung zwischen Verdi und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, die das Fahrradleasing möglich macht. Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte am 10. März über den entsprechenden Antrag der FDP beraten. Damals erklärte die Stadtverwaltung, dass sich die Tarifparteien im Grundsatz bereits geeinigt hätten, die genauen Bedingungen des Leasings aber noch nicht klar seien. Inge Böttcher (SPD) kritisierte den Antrag der FDP als überflüssig. Das E-Bike-Leasing sei im Tarifvertrag vereinbart, einen zusätzlichen politischen Beschluss brauche es nicht. Kalmis unterstrich hingegen die Signalwirkung einer solchen Entscheidung. Er fordert auch, dass die Verwaltung in der Nähe des Arbeitsplatzes Ladesäulen errichtet und online über alle öffentlichen Ladestationen in Delmenhorst informiert. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich für den Antrag, auch der Verwaltungsausschuss bestätigte jüngst dieses Votum.