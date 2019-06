Der ikonische Höger-Bau im Hintergrund bleibt erhalten. Davor, wo jetzt der Parkplatz ist, wird der Neubau entstehen. Die Autos von Patienten, Besuchern und Mitarbeiter sollen künftig in einem noch zu bauenden neuen Parkhaus stehen. (Janina Rahn)

150 Millionen Euro. Einen Zuschuss in solcher Höhe hat es für die Stadt Delmenhorst noch nie gegeben. Die gigantische Summe soll in den Neubau des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) fließen. Den entsprechenden Beschluss fällte der Krankenhausplanungsausschuss des Landes am Mittwoch. In Delmenhorst können damit die Detailplanungen für den Neubau an der Wildeshauser Straße starten.

„Nach langem Zerren, nach langem Hin und Her haben wir endlich die Zusage“, sagte Florian Friedel, Geschäftsführer des städtischen Krankenhauses, am Donnerstag. „Damit ist der Startschuss gefallen, um nun in die Detailplanung gehen zu können.“ Die bisherigen Arbeiten zielten vor allem darauf ab, den jetzigen Entschluss vorzubereiten. Die Fördersumme setzt sich dabei zusammen aus den 70 Millionen Euro, die Delmenhorst bereits für den ursprünglich in der Stadtmitte geplanten Neubau zugesichert bekommen hatte, plus eben weitere 80 Millionen, weil das neue Krankenhaus absehbar sonst nicht zu finanzieren gewesen wäre. Die Bewilligung ist auch deswegen wichtig, weil die nun anfallenden Detailplanungen bereits förderfähig sind und laut Friedel allein mehrere Millionen Euro kosten werden.

Ein weiterer wichtiger Baustein, der die Entscheider in Hannover ofensichtlich überzeugt hat: Unter Friedel ist es gelungen, das JHD nach der Insolvenz wirtschaftlich wieder zu stabilisieren. Wäre das nicht gelungen, hätte es mit Sicherheit auch keine weiteren Fördermillionen gegeben. Allerdings werden die 150 Millionen nicht ausreichen, um den kompletten Neubau zu finanzieren, die Stadt als Eigentümerin und das Krankenhaus selbst werden ebenfalls tief in die Tasche greifen müssen, um die noch fehlenden Millionen für den Neubau aufzubringen. „Unser vorrangiges Ziel ist und bleibt, dass das Krankenhaus gemeinsam mit der Stadt den notwendigen Eigenanteil aus eigener Kraft finanzieren wird“, erklärte Friedel. „Mit der nunmehr zugesagten Höhe an Fördermitteln wird uns das gelingen. Belastbare Aussagen zu den Gesamtkosten können aber erst nach Abschluss der Detailplanung gemacht werden.“ Beim Neubau Mitte war der Eigenanteil des JHD immer mit 13 Millionen Euro angegeben worden. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass er nun doppelt so hoch werden könnte.

„Ich bin überwältigt und freue mich, dass Delmenhorst nach dieser schwierigen Zeit eine solch große Unterstützung erhält! Das ist eine einmalige Chance für uns, die Krankenversorgung von Stadt und Region für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu sichern“, machte Axel Jahnz, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender des städtischen Josef-Hospitals, deutlich. „Mein Dank gilt ausdrücklich dem Land, den beteiligten Ministerien und unserem Landtagsabgeordneten Deniz Kurku, die uns ganz eng begleitet und unterstützt haben. Danken möchte ich natürlich auch dem Rat der Stadt, der mit den entscheidenden Beschlüssen Mut bewiesen und den Weg geebnet hat. Und danken möchte ich selbstverständlich den Beschäftigten des Josef-Hospitals, die sich täglich für ihr Krankenhaus mit viel Energie einsetzen sowie allen Beteiligten, die an diesem Projekt mitgewirkt haben.“