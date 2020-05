Delmenhorst. Es ist der Tag, auf den die Friseure in Delmenhorst seit Wochen warten. Wenn sie die Regeln zum Infektionsschutz einhalten, dürfen sie endlich wieder ihr Handwerk aufnehmen. Doch bei Rabbi Chabo fällt die Freude verhalten aus. Seinem Salon an der Langen Straße müsste er eigentlich einen neuen Namen geben. Denn in Chabo's Barber Shop sind Bartrasuren nicht mehr erlaubt. Als „gesichtsnahe Dienstleistung“ ist dieser Service am Kunden weiterhin verboten.

Auch der eigene Vollbart des Saloninhabers verschwindet nun hinter der blauen Atemschutzmaske. „Die Menschen haben Angst vor dem Virus, das muss man verstehen“, sagt Chabo. Auch wenn sie die Bartpracht verbergen, hat der 33-Jährige Verständnis für die Masken. Sein Salon öffnete vor rund zwei Jahren. Mit der Bartpflege hat er sich eine männliche Stammkundschaft aufgebaut.

Die Kunden müssen nun dem Rasierer vertrauen. „Einige haben gefragt, ob wir nicht einen privaten Termin ausmachen können“, berichtet Chabo. Darauf sei er aber nicht eingegangen. Bei den aktuell geltenden Verordnungen wäre das auch ein Verstoß gegen den Infektionsschutz. Das gegenseitige Frisieren ist nur im eigenen Haushalt erlaubt.

Kunden müssen zwölf Regeln beachten

Schon am Sonntag hat Chabo seinen Mitarbeitern einzeln die neuen Regeln erklärt. Ohne Mundschutz oder vereinbarten Termin geht im Salon nun nichts mehr. „Heute mussten wir jeden zweiten Kunden wieder rausschicken“, sagt Chabo. Der Salon ist dafür bekannt, dass auch ein spontaner Besuch möglich ist. Das hat sich nun geändert. Auch die Haarwäsche gehört zu jedem Termin dazu. Vor dem Betreten erklärt ein Schild alle zwölf Bestimmungen. „Das habe ich im Internet gefunden“, sagt Chabo. Er wünscht sich mehr direkte Informationen von den Behörden. „Ich erfahre alles nur aus den Nachrichten“, kritisiert er. Auch eine Perspektive, wann denn das Rasieren wieder erlaubt sein könnte, fehlt ihm komplett.

Rabbi Chabo (links) legt ebenso wie sein Stammkunde Andreas Veldenz viel Wert auf einen gepflegten Bart. Bei dem Barbier und bei dem Kunden verschwinden die Bärte nun hinter den Masken. (INGO MOELLERS)

Der gelernte Friseur hat mit seinem Barber-Shop aber noch Glück gehabt. Weil Haarschnitte schon vor der Krise zu seinem Angebot gehörten, darf er damit nun wieder Geld verdienen. „Einige Kollegen arbeiten nur als Barbier. Die müssen weiter geschlossen bleiben“, erklärt Chabo.

Clemens Kobbe muss sich mit diesen Fragen nicht beschäftigen. In seinem Salon an der Cramerstraße gehört die Bartpflege nicht zum Angebot. Dafür bietet er mit Dauerwellen, Tönungen und Strähnen viel für die weibliche Kundschaft. Der Montag ist hier eigentlich ein Ruhetag, aber daran ist nach Wochen ohne Umsatz natürlich nicht zu denken. Der Friseur ist mit seinem Team in eine Sechs-Tage-Woche gewechselt und hat an jedem Tag drei Stunden länger geöffnet als noch vor der Krise. „Nur so können wir den Ansturm abarbeiten“, erklärt Kobbe.

Die längeren Öffnungszeiten seien aber auch nötig, weil nun deutlich weniger Plätze in seinem Salon besetzt sein dürfen. „Inklusive der Wartenden waren hier vor der Krise bis zu 20 Menschen. Das geht jetzt natürlich nicht“, erklärt er. Sein Team aus zehn Angestellten hat er in eine Früh- und eine Spätschicht aufgeteilt. Um einen Kunden oder eine Kundin zu frisieren, brauche es nun mehr Zeit, weil die vielen Regeln zu beachten sind.

Maske ohne Gummiband

Bei den Masken hat der Friseur eine Variante gefunden, die sein Handwerk erleichtern könnte. Ein weißes Einwegmodell verfügt über zwei Klebepunkte, die unter den Ohren angedrückt werden müssen. Das Modell kommt ohne die mitunter hinderlichen Gummibänder aus und scheint deshalb wie geschaffen für den Salon. „Ich habe eine große Bestellung aufgegeben. Leider ist die aber noch nicht angekommen“, sagt Kobbe. Bisher verfügt er nur über wenige Ansichtsexemplare. „Sie erfüllen die Anforderungen“, betont der 46-Jährige.

Wenn Kunden ohne eigene Maske in den Salon kommen, stellt Kobbe die Einwegmaske zum Selbstkostenpreis von 1,50 Euro in Rechnung. Auf Preiserhöhungen verzichtet er aber – auch wenn die Umsatzeinbußen und die aktuell hohe Nachfrage dies rechtfertigen würden. Bei Rabbi Chabo sind es nur 50 Cent, dafür verlangt er kein Geld für Masken.