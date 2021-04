Friedrich Hübner und Herta Hoffmann freuen sich: Die Delmenhorster Schrift zur Löwenkopfsage kommt ins Germanische Nationalmuseum. (INGO MÖLLERS)

Der Heimatverein Delmenhorst konnte jetzt für seine Stadt einen Platz im Regal des Germanischen Nationalmuseums belegen. Ende vergangenen Jahres hatte der Verein die Delmenhorster Schrift 19 „Sechs Gemälde zur Oldenburger Löwenkampfsage" herausgegeben. Darin wird erzählt, wie der in Rastede lebende Graf Huno im elften Jahrhundert unserer Zeitrechnung vor den Kaiser zitiert und von Heinrich IV. „zum Gottesurteil durch Kampf“ verurteilt wurde. Die zweite Vorsitzende des Heimatvereins, Herta Hoffmann, hat den Gemälden, die diesen Kampf als Löwenkopfsage festhalten, nachgespürt und die vormals im Delmenhorster Schloss aufgehängten großformatigen Ölbilder im thüringschen Rudolstadt wiedergefunden.

Hoffmann berichtet über die Reise vom Schloss Delmenhorst zum Schloss Heidecksburg in Rudolstadt und zeichnet einen langjährigen Kontakt der beiden Städte nach. Friedrich Hübner, heute Vorsitzender des Heimatvereins, erinnert sich, wie er 1994 als damaliger Delmenhorster Kulturdezernent auf Einladung des Thüringischen Landesmuseums das Schloss Rudolstadt zur Einweihung des frisch renovierten „Delmenhorster Gemachs“ besuchte: „Damals wusste ich nur ein wenig von den alten Verbindungen.“ Hübner sprach sich seinerzeit dafür aus, den „Löwenkampfzyklus“ wenigstens für einige Wochen leihweise an die Delme zu holen, was später auch gelang.

Jetzt berichtet Hübner, dass die Delmenhorster Schrift einen Platz in einem prominenten Museum erhalten wird: „Die Spezialbibliothek für Kunst- und Kulturgeschichte des deutschsprachigen Raumes, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, hat den Heimatverein um die Übersendung des genannten Buches gebeten.“ In der Bibliothek werden thematisch relevante Publikationen für das Schrifttum zur deutschen Kunst ausgewertet. „Der Heimatverein hat diese Bitte gern erfüllt – wir sehen darin eine Wertschätzung unserer Bemühungen, auch über die Stadtgrenzen hinaus gute Werbung für Delmenhorst zu machen“, sagt Hübner.