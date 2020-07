1,5 Millionen Euro sind im städtischen Corona-Hilfsfonds, über den die Politik noch vor der Sommerpause entscheiden soll. (Ingo Möllers)

Dass gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie etwas unternommen werden müsse, das war den Stadtratsparteien schnell klar. Im Mai flatterten deren Anträge ins Rathaus. Alle wollten helfen, alle zielten auf jeweils einzelne Klientelen ab, aber es gab im Stadtrat schon im Mai einvernehmen darüber, dass nur eine gemeinsame Vorlage die Lösung sein könnte. Nun hat das Rathaus diese von den Ratsparteien gewünschte gemeinsame Vorlage veröffentlicht.

Die Stadt soll, sofern die Ratsparteien zustimmen, bis Ende Jahr anderthalb Millionen Euro locker machen um mit 1,1 Millionen Euro der gebeutelten Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Mit den restlichen 400 000 Euro soll ein Fonds gespeist werden, aus dem „Betroffene aus den Bereichen der kulturellen und sportlichen Infrastruktur (Vereine, Solo-selbstständige, kulturelle Anbieter etc.) und damit unmittelbar in Verbindung stehende Gewerbetreibende, einmalig bei aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen finanziellen Engpässen einen Härtefallantrag stellen können“, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung.

Es fing klein an, die Gruppe Grüne & Partner wollten 150 000 Euro für Kultur, Sport und Soziales. Die SPD wollte eine Woche später neben den Forderungen der Grünen auch noch zusätzlich 350 000 Euro für Familien, denen aufgrund von Kurzarbeit oder anderen Gründen das Geld ausgegangen sein könnte. Die Linke beantragte Geld für Solo-Selbstständige, die in allen bisherigen Förderprogrammen nicht berücksichtigt wurden. Und als die Stadtverwaltung aus den Anträgen der drei linken Fraktionen schon eine gemeinsame Vorlage gezimmert hatte, trat die CDU gemeinsam mit FDP/UAD auf Bühne und forderte sagenhafte anderthalb Millionen Euro zur Förderung der Wirtschaft. Die Verwaltung nahm ihre Vorlage, die erst jetzt öffentlich wurde, von der Tagesordnung und machte sich erneut an die Arbeit.

Große Einigkeit unter Fraktionen

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Kristof Ogonovski, ist entsprechend zufrieden. „Wir beraten heute Abend gemeinsam mit der Fraktion, aber grundsätzlich entspricht die Vorlage schon mal den Vorstellungen der Politik“, sagt Ogonovski und lobt den Pragmatismus, den die Vorlage ausstrahlen würde, „zumal dass alles sehr kurzfristig entstanden ist“. Die CDU hatte gemeinsam mit FDP/UAD auf die Entwicklungen in Wilhelmshaven geschaut. In der Garnisonstadt am Jadebusen wurde bereits im April ein millionenschweres kommunales Konjunkturpaket beschlossen. „Wir müssen jetzt nach ein paar Wochen aber feststellen, dass es in Wilhelmshaven scheinbar doch nicht so unkompliziert umzusetzen ist, wie ursprünglich erhofft. Meine Fraktion hat da unterdessen auch ihre Richtung etwas geändert“, sagt Ogonovski.

Aus den Ideen von Sofortprogrammen und schneller und unbürokratischer Hilfe ist ein „bürokratisches Monster“ geworden, sagt Marianne Huismann. Zwar merkt sie an, dass Verwaltungshandeln ohne Bürokratie nicht funktionieren würde, wundert sich aber dennoch über den „Riesenapparat“, der nun entstanden sei; nach Hilfen für die Privatwirtschaft hatte sie auch nie gerufen. Ein wenig ähnlich sieht das auch Edith Belz von der Linken. Sie forderte Geld für Solo-Selbstständige, dass es eventuell wieder nicht geben wird: „Gegen Ende der 50-seitigen Vorlage kommen die Solo-Selbstständigen gar nicht mehr vor, vorher immerhin etwas.“

Sie befürchtet, dass diese wieder leer ausgehen könnten, so wie zuvor schon in den Paketen von Bund und Ländern. Und die SPD will erst noch intern diskutieren, bevor sie ihre Meinung an die Presse kundtut. Bettina Oestermann, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, bittet auf Anfrage um Nachsicht. Dass die anderen Parteien auch zunächst noch diskutieren müssen, sich deren Vorsitzende aus der Deckung trauen, wirft einen Schatten und die Frage auf, ob die SPD noch Nachbesserungen fordern wird.

Neues Gremium stößt auf Ablehnung

Etwas, das allen Fraktionen außer der CDU sauer aufstößt, ist die Schaffung eines Gremiums. Dieses Gremium soll entscheiden, wer Härtefall ist, um von den 400 000 Euro partizipieren zu können. Und dieses Gremium soll nach Meinung der Stadtverwaltung aus den vier Vorsitzenden der thematisch entsprechenden Fachausschüsse besetzt werden. Also Gabi Baumgart (SPD & Partner) aus dem Jugendhilfeausschuss, Enno Konukiewitz (SPD & Partner) aus dem Schulausschuss, Bastian Ernst (CDU) aus dem Kultur- und Sportausschuss und Lars Konukiewitz (SPD & Partner) aus dem Wirtschafts- und Finanzausschuss.

Dazu sollen die beiden Fachbereichsleiter Rudolf Mattern und Olaf Meyer-Helfers sowie die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung (DWFG), die gegenwärtig interimistisch durch Sina Dittelbach, die Referentin von Oberbürgermeister Axel Jahnz, geleitet wird, gesellen. Es wird offensichtlich, warum sich ausgerechnet die kleinen Parteien gegen diesen Vorschlag stemmen, denn in dem Gremium kämen auf drei Sozialdemokraten bloß ein Christdemokrat und niemand von Grünen, FDP/UAD, Freien Wählern, der AfD oder der FdU.

Für Murat Kalmis (FDP/UAD) ist das ein beinahe ein Skandal: „Das Gremium ist intransparent, der Verwaltungsausschuss sollte sich der Härtefälle annehmen. Und wenn wir dafür mehrmals tagen müssen“, ist er überzeugt. Ähnlich sieht es auch Lothar Mandalka (FdU): „Das Gremium ist nicht unabhängig, und das ist ungünstig. Entweder lässt man gleich den ganzen Rat entscheiden oder man besetzt das Gremium mit wirklich unabhängigen Personen“, ist er überzeugt. An diesem Punkt könnte tatsächlich das größte Potenzial für Diskussionen vorliegen.

Über die Geldsummen scheint seit Wochen Einigkeit zu herrschen. Nur wer das Geld am Ende bekommen soll und ob dies mit geltendem Recht vereinbar ist und ob nicht schon übergeordnete Hilfspakete von Bund und Ländern sämtliche Ansprüche an dem städtischen Hilfspaket aufgebraucht haben, das muss letztlich die Verwaltung herausfinden. Gerechtigkeit ist nicht ohne Arbeit zu bekommen. Während also Mandalka den ganzen Rat in die Beschlussfassung über das wirtschaftliche Leid der Bevölkerung einbeziehen will, will sich Kalmis auf den Verwaltungsausschuss beschränken. Die Grünen sind pragmatischer und schlagen vor, dass jede Partei ein Mitglied entsendet.