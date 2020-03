Verdachtsfälle zum Corona-Virus sollen in Delmenhorst künftig in einem extra Diagnostikzentrum untersucht werden. (Jean-Christophe Bott/DPA)

Bisher gibt es keinen nachgewiesenen Fall einer Corona-Infektion in Delmenhorst. Verdachtsfälle wurden einige untersucht, aber alle Tests verliefen negativ. Experten sind sich sicher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch Corona-Fälle in Delmenhorst gibt. Stand Mittwochnachmittag gab es in Niedersachsen sieben bestätigte Fälle, zwei davon im Ammerland. Die Stadtverwaltung richtet jetzt auch ein regionales Corona-Zentrum ein, in dem die Proben von Verdachtsfällen genommen werden sollen.

Dahinter steckt eine Idee der Landesregierung und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN): Es soll sozusagen möglichst flächendeckend Sammelpraxen geben, in denen Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, untersucht werden. Der Vorteil: In Arztpraxen, im Gesundheitsamt und im Josef-Hospital muss keine aufwendige Isolierung organisiert werden, zudem soll verhindert werden, dass Untersuchungsräume kontaminiert und andere Patienten angesteckt werden.

„Auf diese Weise entlasten wir die Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann“, erläutert Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann eine weitere Intention. Aktuell gibt es unter anderem einen Engpass bei Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln. Mit der Einrichtung der Diagnostikzentren wird auch den potenziell Infizierten insofern geholfen, dass in den einzelnen Regionen schneller herausgefunden werden kann, ob es sich tatsächlich um Covid-19 oder einen einfachen Atemwegsinfekt handelt.

Das steht laut Verwaltung noch nicht fest. Aber noch in dieser Woche soll die Entscheidung stehen. „Wir stellen dafür kurzfristig Räumlichkeiten zur Verfügung“, erklärte Stadtsprecher Timo Frers.

Ansprechpartner Nummer eins für Bürger, die befürchten, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, bleiben die jeweiligen Hausärzte beziehungsweise außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten der ärztliche Bereitschaftsdienst, der unter der Nummer 116 117 zu erreichen ist. Auf keinen Fall sollte, wer Angst hat, an Covid-19 erkrankt zu sein, einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, weil er so die Verbreitung des Virus riskiert. „Im Verdachtsfall würden die Hausarztpraxen dann an das regionale Diagnostik-Zentrum überweisen“, betont Timo Frers.

Auch die Großleitstelle Oldenburger-Land, bei der in den vergangenen Tagen auch immer öfter Nachfragen zu dem Virus eingetroffen sind, weist in diesem Zusammenhang bei Facebook noch einmal darauf hin, dass bei Fragen zu Corona bitte nicht die 112 angerufen werden sollte. Diese Nummer ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen, es ist keine allgemeine Informationshotline.

Waren Sie in den vergangenen 14 Tagen vor Erkrankungsbeginn in einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet oder haben eine Person aus einem solchen Gebiet getroffen und haben nun grippale Symptome entwickelt? Waren Sie in den vergangenen 14 Tagen in einer Region, die zwar nicht als Risikogebiet bezeichnet wird, in der aber dennoch Corona-Fälle vorkommen und haben nun Symptome wie Fieber, Husten, Atemnot entwickelt? Hatten Sie persönlichen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall? Wer für sich eine dieser Fragen mit Ja beantwortet, sollte beim Auftreten von Symptomen umgehend seinen Hausarzt kontaktieren.

Für dringende Fragen rund ums Corona-Virus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg ein Info-Telefon geschaltet, das von 10 bis 12 Uhr unter 0 44 31 / 8 51 00 erreichbar ist. Das gilt auch sonnabends und sonntags. Außerdem gibt es laufend aktualisierte Infos beim Robert-Koch-Institut online unter www.rki.de sowie beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt unter www.nlga.niedersachen.de.