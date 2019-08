Mehr Bienenweiden, Insekten- und Blühwiesen soll es in der Stadt geben. Doch das Thema ist komplex, die Verwaltung arbeitet just an einem sehr umfangreichen Konzept zur Umsetzung. (BORIS ROESSLER/DPA)

Delmenhorst. Die Zahlen sind alarmierend: Bis zu 75 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren, vom Bienensterben ist ständig die Rede, die Zahl der Schmetterlinge ist dramatisch zurückgegangen. Mindestens fünf Mal hat sich die Delmenhorster Politik des Themas angenommen und mehr Engagement der Stadtverwaltung für Bienen und andere Insekten gefordert. Bereits 2017 beantragten die Grünen, dass sich die Stadt am Blühstreifen-Programm des Landes Niedersachsen beteiligen soll. Eine Bürgerin stellte 2017 den Antrag, Insekten-Weiden im Stadtgebiet anzulegen, 2018 wiederholten die Grünen dies und forderten kommunale Wildblumenwiesen. Die Verwaltung wurde schließlich beauftragt, ein Blühwiesen-Konzept zu erarbeiten.

Und die Verwaltung arbeitet daran, fertig ist sie indes noch nicht. Im Umweltausschuss wird den Mitgliedern nun der Zwischenstand von „Bienenweiden, Insekten- und Blühwiesen. Entwicklung von Maßnahmen, um dem Artensterben zu begegnen. Möglichkeiten und Potenziale im Stadtgebiet von Delmenhorst“ vorgelegt. 118 Seiten umfasste das Werk bereits am 30. April dieses Jahres. Es ist eine minutiöse Aufarbeitung des Ursachengeflechts, warum die Zahl der Bienen und anderer Fluginsekten schrumpft. Es ist zudem eine detaillierte Betrachtung, was allgemein und im Speziellen getan werden kann. „Nur ein tiefgehendes Verständnis der Ursachen, der Probleme und der Lösungsansätze führt zu wirksamen Maßnahmen gegen das Artensterben“, schreibt der Landschaftsarchitekt Jan Demey, Autor des Berichts. Mit Blick auf die Zeit, die einem Kommunalpolitiker durchschnittlich zur Vorbereitung von Ausschussunterlagen zur Verfügung steht, ist es zumindest eine politikdidaktisch gewagte Herangehensweise, derart in die Tiefe zu gehen.

Ein globales Problem

Demey macht deutlich, dass das Thema ein globales ist – trotzdem kann vor Ort effektiv gehandelt werden. „Gemeinden und Kommunen verfügen über zahlreiche Möglichkeiten, ihre Grünflächen insektenfreundlich zu gestalten.“ Vor allem weil die Stadt über so viele Flächen verfügt: Parks, Friedhöfe, Verkehrsinseln, Straßenränder, Deiche, Gräben, Wälder und so weiter. Dabei müssten die Delmenhorster das Rad nicht einmal neu erfinden, gute Beispiele gibt es viele. Da ist zum Beispiel die Deklaration „Stadtgrün – artenreich und vielfältig“, dem sich bis August 2019 schon 192 Kommunen in ganz Deutschland angeschlossen haben. Delmenhorst gehört nicht dazu, die Nachbargemeinde Stuhr dagegen schon. Wobei, das betont Demey auch: Es ist nicht damit getan, einfach überall ein paar bienenfreundliche Saatenmischungen auszustreuen.

Ein gutes Beispiel für Insektenfreundlichkeit ist die bayrische Gemeinde Haar. „Seit Jahren wandelt die Gemeinde Grünflächen in Magerstandorte um. Das bedeutet, Humus wird abgetragen und heimische Wildpflanzen werden auf dem Kiesboden ausgebracht. Wo früher Allerweltskräuter wie Ampfer und Löwenzahn dominierten, prägen jetzt unter anderem Königskerzen, Färberkamille und die Wilde Möhre das Straßenbild.“ Das mit den mageren Böden ist wichtig, es ist einer dieser Punkte, die Demey meint, wenn er von einem „tiefgehendem Verständnis“ schreibt. Denn fette, nährstoffreiche Böden sind für viele heimische Arten ein Problem: Die massive Düngung mindert „das Wachstum seltener, für Insekten wichtiger Ackerwildkräuter“. In dem Papier wird als Faustformel formuliert: Je nährstoffärmer ein Boden, desto artenreicher wird die Wiese. Deswegen also die mageren Böden. Was erst einmal mehr Geld als ein Weiter-wie-bisher kostet. Aber nur im ersten Moment: „Ein zusätzlicher Nebeneffekt: die Pflegekosten wurden deutlich gesenkt.“

Mit Nachhaltigkeit die Kosten senken

Geldsparen sei mit einer anderen, nachhaltigen Grünflächenbewirtschaftung möglich: „Auf der Kostenseite lassen sich bei einem entsprechend effektiven Pflegemanagement auf naturnahen und ökologisch wertvollen Flächen unter Umständen sogar ein niedrigerer Pflegeaufwand und damit geringere Kosten für die Kommune realisieren.“ Was Politiker hellhörig werden lassen könnte. Allerdings macht Demey auch deutlich, dass eine fachlich versierte Begleitung einer Umstellung auf insektenfreundliche Grünanlagen unablässig ist. „Auf eine strukturelle Veränderung der Auftragsvergabe, welche nicht alleine den günstigsten Anbieter mit unter Umständen ungenügend ausgebildeten Mitarbeitern bevorzugt, ist erstrebenswert, um einen guten fachlichen Plan nicht durch mangelhafte Umsetzung zu gefährden.“

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Umstellung sei die Einbeziehung der Öffentlichkeit, weil zukünftig an vielen Stellen weniger gemäht und gejätet würde. Das könnte Ärger geben. „Am Straßenrand oder auf Rasenplätzen sind höhere Vegetationsbestände mit Ansaaten oder Wiesenbegrünungen meistens nicht gewünscht. Sobald Flächen nicht im gewohnten Turnus gemäht werden, beschweren sich die Anlieger über das ungewohnte und in ihren Augen ungepflegte Erscheinungsbild.“ Was bedeutet: Es gibt an zahlreichen Stellen viel zu tun, damit Delmenhorst ein Bienen-Mekka werden kann.



Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz tagt am Donnerstag, 29. August, ab 17 Uhr im großen Ratssaal.