Die Verträge zur Übernahme des Josef-Hospitals durch die Stadt wurden am Freitag in Hannover unterzeichnet. Zum 1. April soll das Haus wieder städtisch werden. (xxx)

"Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Unterschrift unter dieses Dokument setzen konnte", sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz am späten Freitagnachmittag. Dieses Dokument, damit meinte er die Kaufverträge für das insolvente Josef-Hospital (JHD), das insolvente Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), für die Klinik-Service Delmenhorst (KSD) und die Servicebereiche der "Delservice". Früh, um halb sieben, war die Delmenhorster Delegation aufgebrochen, gegen 17 Uhr konnten dann endlich die Füller gezückt und die Unterschriften geleistet werden.

"Die letzten Wochen haben uns alle viel Kraft gekostet. Der Zeitplan war knapp", erklärte Jahnz. Das Krankenhaus soll nun, wie berichtet, zum 1. April in den Besitz der Stadt zurückgehen. Wie hoch die Verkaufssumme nun für das Krankenhaus war, wurde allerdings nicht mitgeteilt. In den ursprünglichen Berechnungen für die Zuschussbedarfe des Krankenhauses in diesem Jahr hatte Krankenhausgeschäftsführer Florian Friedel als Platzhalter zwei Millionen Euro eingesetzt.

Pleite des Hospitals Ende 2017

"Ich bin davon überzeugt, dass die Übernahme der Klinik durch die Stadt ein wichtiger und richtiger Schritt für Delmenhorst ist", sagte Jahnz weiter. "Wir retten die meisten Arbeitsplätze und sichern langfristig die wohnortnahe medizinische Versorgung für die Bürger unserer Stadt. Dieses Krankenhaus hat das Potenzial, in den kommenden Jahren die Erlöse wieder erheblich zu steigern und den Turnaround zu schaffen." Was offenbar nicht nur die Stadt so gesehen hat, schließlich soll es noch zwei private Krankenhauskonzerne gegeben haben, die ebenfalls ein Übernahmeangebot für das JHD vorgelegt haben.

Ausschlaggebend, dass die Stadt als neuer Besitzer ausgewählt wurde, war zum einen die Rettung vor der Pleite Ende des vergangenen Jahres durch einen Zuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro, zudem haben die Insolvenzverwalter in einem kommunalen Träger schlicht den am besten geeigneten Kandidaten für das JHD gesehen.

Allerdings gibt es auch noch eine Hintertür: Sollte bis zum 1. April das neue Personalkonzept zu weniger als 95 Prozent umgesetzt worden sein, darf die Stadt wieder vom Kauf zurücktreten. Zu diesem neuen Personalkonzept gehören unter anderem Kündigungen, dabei wird derzeit wohl noch verhandelt, wie viele Beschäftigte definitiv gehen müssen. Bisher war immer die Rede davon, dass es rund 150 Mitarbeiter treffen könnte. Zuletzt hatte Friedel in einem Rundschreiben an alle Beschäftigten des Krankenhauses erklärt, dass die ersten Kündigungen rund um das zweite Märzwochenende ausgesprochen werden.

Wichtig zur Umsetzung des Personalkonzeptes soll dabei nach Informationen unserer Zeitung auch sein, dass die Beschäftigten gegen ihre Entlassung nicht juristisch vorgehen. Zudem muss die verbleibende Belegschaft den neuen Vertragsbedingungen zustimmen. Hakt es an der Stelle, kann die Stadt wohl mit Verweis auf das Risiko der wirtschaftlichen Belastung den Deal rückabwickeln, weil dann die Umsetzung des Zukunftskonzeptes gefährdet sei.

FDP fordert Kostenvergleich der beiden Standorte

"Auch die Mitarbeiter des Josef-Hospitals haben ganz maßgeblich dazu beigetragen, die Zukunft des Krankenhauses zu sichern", betonte Jahnz. "Wir hoffen jetzt, dass die Beschäftigten gemeinsam mit uns auch die nächsten wichtigen Schritte gehen werden", machte der Oberbürgermeister deutlich, dass einiges davon abhängt, dass die neuen Verträge im Rahmen des Betriebsübergangs unterzeichnet werden. Friedel hatte dazu in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Betriebsrat verhandelt. Aber auch dieses Prozedere wurde am Freitag erfolgreich zum Abschluss gebracht, Sozialplan und Interessenausgleich wurden ebenfalls unterschrieben.

Noch bevor die offizielle Mitteilung zur Vertragsunterzeichnung um 17.37 Uhr herausgegeben wurde, schickte der FDP-Fraktionsvorsitzende Murat Kalmis einen Antrag an die Presse, mit dem er quasi die Standortdebatte erneut eröffnet. "Die FDP-Fraktion beantragt einen auf den jetzigen Zeitpunkt bezogenen Kostenvergleich der beiden Standorte Innenstadt und Deichhorst/Wildeshauser Straße für die Errichtung eines neuen Klinikums unter den nunmehr bekannten Veränderungen sowohl der Trägerschaft und der Größenordnung als auch der sich abzeichnenden Veränderungen einer medizinischen Neukonzeptionierung." Nötig werde die Neukalkulation vor allem vor dem Hintergrund des Rückzugs der katholischen Kirche aus dem einst gemeinsam mit der Stadt betriebenen Krankenhaus.