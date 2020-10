Manuel Mutlu bleibt beim Abschied von seinem "Tanzbar Club" gelassen: "Nichts ist für die Ewigkeit." (INGO MÖLLERS)

Der Schriftzug direkt am Marktplatz wirkt noch immer wie ein süßes Versprechen. Tanzen, flirten, den Alltag für eine Nacht vergessen und sich von lauter Musik und bunten Lichtern treiben lassen – das war in Delmenhorst im „Tanzbar Club“ möglich. Es war. Denn wie im ganzen Land ist auch diese Diskothek seit mehr als einem halben Jahr geschlossen. Niemand kann aktuell eine Prognose abgeben, wann und wie das Nachtleben in den Discos wieder erlaubt sein wird. Diese Perspektivlosigkeit hat bei dem Betreiber Manuel Mutlu zu einer Grundsatzentscheidung geführt: „Ich werde den Tanzbar Club nicht wieder öffnen.“ Delmenhorst verliert damit seine letzte Diskothek.

Am 18. September kam aus Hannover noch eine Meldung, die eigentlich Mut machen könnte. In einem Entwurf für weitere Lockerungen hielt es die Landesregierung für möglich, dass am 1. Oktober die Diskotheken in Niedersachsen unter Auflagen wieder öffnen. Bedingungen: Kein Alkohol ab 18 Uhr, in Innenräumen maximal 100 Personen und Maskenpflicht auf der Tanzfläche. „Durch DJs und Türsteher hätte ich dann neue variable Kosten, ohne zu wissen, ob überhaupt Gäste kommen“, sagt Mutlu. Vielleicht kämen zehn bis 20 Besucher, die auch unter den Auflagen den Club besuchen. Diese Aussicht ist für den 47-Jährigen wenig motivierend: „Einfach nur, um geöffnet zu haben, mach ich das nicht.“ Andere Diskothekenbetreiber aus der Region bezweifeln, dass die Niedersächsische Landesregierung aus dem Entwurf tatsächlich eine Verordnung macht. Angesichts steigender Infektionszahlen ist inzwischen von diesem Entwurf auch keine Rede mehr.

Nun darauf zu warten, dass in ferner Zukunft die Pandemie komplett überstanden ist, ist für Mutlu keine Option. „Dieses Hoffen ist wie ein Blick in die Glaskugel. Der Status Quo ist, dass ich den Club nicht mehr betreiben kann“, erklärt er. Den Tanzbar Club würde er gerne bald an einen neuen Pächter übergeben. „Es gibt auch schon einen Interessenten“, sagt er. Mutlu hätte gern eine Nutzung, die mit dem „Markteins“ harmoniert. Das Restaurant direkt gegenüber betreibt er ebenfalls, darauf will er sich nun voll und ganz konzentrieren.

Mutlu ist bereits seit 20 Jahren Gastronom und hat auch Erfahrungen mit verschiedenen Nachtclubs gesammelt. In Bremen hat er die 2-Raum-Lounge und den 2-Raum-Club direkt an der Discomeile betrieben. „Für mich ist es komplett emotionslos, den Tanzbar Club aufzugeben. Denn es liegt an der Pandemie und nicht an eigenen Fehlern“, sagt Mutlu. Vor vier Jahren hatte er die Disco eröffnet. Zuvor schwang das Partyvolk dort im „Colloseum“ das Tanzbein, von 2009 bis 2010 führten die Treppenstufen in das Restaurant „Ratskeller“.

Eine große Erfolgsgeschichte mit einer prall gefüllten Tanzfläche an jedem Wochenende war auch dem Tanzbar Club nicht vergönnt. Bei Google haben Besucher zum Teil vernichtende Bewertungen abgegeben. „Wenn ihr Lust habt alleine zu tanzen, seid ihr hier genau richtig“, schreibt etwa ein „Adrian“. Auch Mutlu gibt zu, dass es bei den Besucherzahlen immer wieder saisonale Schwankungen gegeben habe – etwa durch die große Konkurrenz des Bremer Freimarkts oder der Kohltour-Partys.

„Wir hatten nie eine Schlange bis nach Bookholzberg“, sagt der Betreiber. Trotzdem habe es immer gereicht, um kostendeckend zu arbeiten. Einen Anteil daran hatten auch die geschlossenen Gesellschaften, die insbesondere freitags den Club gemietet haben. Sonnabends war es dann Zeit für den „Tanzbar Samstag“, an dem DJ Fellaz und DJ Peedee 90er, 2000er, Chart-Musik und R`n`B auflegten. Die Nacht vom 14. zum 15. März war die letzte, als im ehemaligen Ratskeller die Bässe wummerten.

Mit der Schließung des Clubs könnte Corona dem ohnehin eher überschaubaren Delmenhorster Nachtleben den Todesstoß versetzen. Die Entwicklung, dass junge Menschen lieber in Bremen oder Oldenburg feiern, begann für Mutlu schon vor einigen Jahren. „Das Nachtleben ist gestorben, als das Retro dicht gemacht hat“, meint er. 2017 ging die Disco im Jute-Center pleite. Mutlu weiter: „Wir haben versucht, diese Nische zu füllen, und das ist uns auch zum Teil gelungen. Für die Einwohner ist es traurig, dass es nun gar keine Disco mehr gibt. Aber nichts ist für die Ewigkeit.“