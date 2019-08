Sven Garrecht (am elektrisch verstärkten Pianoforte) spielte mit Max Mörke am Bass und Chris Hoffmann am Schlagzeug auf der Burginsel vor rund 100 Zuschauern sein Programm "Kleinstadttiger" und fand sogar einen wunderbaren gereimten Vers auf Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Wer kann da schon widerstehen? Sven Garrecht hatte als Kind eine Murmel verschluckt und kürzlich wieder zurückbekommen. Derjenige, der als erstes eine CD des Musikers kauft, sollte diese Murmel geschenkt bekommen. Solche und auch andere Versprechungen gab der singende Komiker beim Gastspiel seines Trios unter dem Titel „Kleinstadttiger“ im Rahmen des 17. Gartenkultur-Musikfestivals am Mittwoch auf auf der Burginsel.

Zu einem Konzert mit gemütlichem Picknick hatte das Kulturbüro der Stadt eingeladen. Und so kam es, dass nicht wenige der mehr als 100 Besucher Picknickdecken und -körbe, Brötchen, Obst und Gemüse, aber auch Campingstühle dabei hatten. Alle anderen bekamen auch so einen Klappstuhl und konnten Kaltgetränke erwerben. Neidvolle Blicke fielen auf zwei Besucher, die einen Campingtisch aufbauten. „Da fehlt nur noch der Campingwagen“, bewies Sven Garrecht, dass ihm auch spontan auf kuriose Situationen ein lockerer Spruch von den Lippen kam und nicht nur in seinen vorbereiteten Liedtexten.

Und so begrüßte er auch sein Publikum mit einem Lied. Es war noch nicht ganz zu Ende, da gab es auch schon den ersten „Überfall“ auf die Zuschauer: „Das ist auch schon das erste Lied zum Mitsingen.“ Es galt einen Vers mitzuträllern, den Garrecht zuvor ganz persönlich auf die gastgebende Stadt zugeschnitten hatte, indem sich eine Zeile auf den Namen der Stadt reimt. „Sie können sich denken: Die Idee kam uns zuerst in Trier. ‚Wir am Klavier hier in Trier.‘“ Delmenhorst hat es ihm nicht ganz so einfach gemacht. Deswegen musste Garrecht etwas recherchieren und hat herausgefunden, dass dort, wo früher der Garten Eden war, jetzt Delmenhorst liegt. Deswegen dichtete er: „Gott dachte sich: ‚Ich fäll‘ ‘nen Forst. Da bau‘ ich lieber Delmenhorst.“ Es kam ihm auch noch eine andere Idee, die allerdings nicht so recht ins Metrum passte: „Es dachte sich sogar Mark Forster, statt berühmt wäre ich lieber Delmenhorster.“ Hoffen wir, dass Garrecht nicht allzu bald in Castrop-Rauxel auftreten muss.

Leichter sei es ihm da gefallen, ein Lied über seine eigene Heimat zu dichten. In Seligenstadt gibt es an der Mainmauer eine Bank, auf der man Gerüchte, die in der 20 000-Einwohner-Stadt kursieren, hinterlassen darf. Dem Titel „Kleinstadttiger“ verdankt Garrechts Tour einem Lied, in dem es um Männer im gesetzten Alter geht, die jungen Damen hinterherhecheln: „Er sucht Frauen um die 20 – er will sein Fleisch ja nicht ranzig.“ Am Ende erklang dann noch das Pink-Panther-Theme. Bekannte Melodien waren häufiger in seinen Liedern versteckt. So spielte er ein selbstgeschriebenes Weihnachtslied, in dem er eine vertraute Weihnachtsmelodie untergebracht hatte. „Wer hat es erkannt?“ Sofort meldete sich Alexandra Voß: „Es ist ein Ros entsprungen“ wusste sie. Zur Belohnung schenkte Garrecht ihr besagte Murmel. „Die Leute sind in der Pause auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass sie sich jetzt trauen, eine CD zu kaufen“, sagte Voß lachend. Ein schöner Einstand, denn Voß ist gerade am 20. Juli nach Delmenhorst gezogen. „Die Murmel ist noch ganz klar und sauber – wie neu. Sie sieht auch nicht aus, als ob sie von Magensäften angegriffen worden ist.“

Garrechts Lieder waren humorvoll und gut pointiert, nur „Lass uns streiten“ war ein recht ernstes Lied darüber, dass es besser ist zu streiten als nicht mehr miteinander zu reden. Doch gleich danach kam der Schalk in Garrechts Nacken zurück: „Jetzt kommt mein letztes Lied.“ Und während er noch in der Hoffnung auf Zugaberufe zu dem Wort „letztes“ Anführunngsstriche mit den Fingern andeutete, initiierte ein Mann aus dem Publikum ein Mitleids-„Oooo“-Ruf. Das freute Garrecht so sehr, dass er ihm mitteilte: „Hätte ich damals zwei Murmeln verschluckt, würden Sie die zweite bekommen. Ich kann ja nachher eine Murmel essen und rufe sie an, wenn sie durch ist.“

Das „letzte“ Lied hieß „Das wird teuer“. So ungewöhnlich der Titel für ein Liebeslied ist, so ungewöhnlich ist auch die Entstehungsgeschichte. So lautet der Refrain: „Weil ich den Po nie vergesse von dieser Politesse“ und ist der Grund dafür, weswegen Garrecht dem Lied zufolge alle Verkehrsregeln – zum Teil gleichzeitig – bricht. Hintergrund dafür ist die Anekdote, dass Garrechts erstes Auto auf den Vater zugelassen war und so jedes Knöllchen zuerst bei seinem Altvorderen landete. Das veranlasste diesen dazu, dem Sprössling zu Weihnachten einen bereits bezahlten Bußgeldbescheid zu schenken.

Als Zugabe folgte „Lieb mich analog“ – eine Bitte, doch auch mal Zeichen zu setzen und vor allem: auch mal Satzzeichen zu setzen und auch sonst mal Post zu verschicken, die um die halbe Erde fliegt.