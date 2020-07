Glasfaser-Nordwest-Geschäftsführer Christoph Meurer und Oberbürgermeister Axel Jahnz (von links) unterzeichnen die Vereinbarung für den Glasfaserausbau. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Für Oberbürgermeister Jahnz war es ein Anlass zur Freude. Er durfte vergangenen Mittwochnachmittag im Rathaus einen Vertrag unterschreiben, durch den die städtische Infrastruktur einen ordentlichen Sprung nach vorne machen wird. „Wir wollen im nächsten Jahr 7400 Haushalte an das Glasfaser-Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen haben“, sagt Christoph Meurer, Geschäftsführer der Firma Glasfaser Nordwest. Die Firma ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und der EWE und damit der wohl gewichtigste Akteur im Oldenburger Land, wenn es um den Netzausbau geht.

Glasfaser Nordwest strebt in den nächsten zehn Jahren an, rund anderthalb Millionen Haushalte im Nordwesten Deutschlands an das derzeit technisch leistungsfähigste Kommunikationsnetz anzuschließen. Dass Delmenhorst nun eine der ersten Städte und Gemeinden ist, in der auch Privathaushalte in den Genuss der schnellen Leitungen, mit denen Übertragungsraten von 1000 Mbit pro Sekunde möglich sind und die vor allem aufgrund der rein optischen Übertragungstechnik viel weniger störanfällig sind als die klassischen Kupferkabel, kann in der Tat ein Grund zur Freude sein. Kupfer soll es zukünftig gar nicht mehr geben, die Haushalte sollen per FTTH-Technik angeschlossen werden, was „fiber to the home“ bedeutet, also, dass die Glasfaser tatsächlich vom großen Verteilerkabel über die grauen Verteilerkästen am Straßenrand bis zur Wanddose in der eigenen Wohnung geführt wird.

Dass die Firma Glasfaser Nordwest, die jeweils zur Hälfte Telekom und EWE gehört, mittelbar auch wieder – zumindest teilweise – Stadt ist, weil diese nach der Stadt Oldenburg zweitgrößte Aktionärin der EWE ist, sei kein Grund für den frühen Ausbau, heißt es. Dass es dennoch zu einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Firma und der Stadt gekommen ist, hängt mit den Anforderungen an das durchaus anspruchsvolle Tiefbauprojekt zusammen. „Gemeinsam mit der Stadt Delmenhorst sowie den zuständigen Fachdiensten haben wir einen passenden Rahmen für die kommenden Ausbauarbeiten gesetzt. Unterstützt werden wir dabei durch effiziente Genehmigungsverfahren durch die Stadtverwaltung, damit die Bürger und Unternehmen vor Ort noch schneller mit moderner Glasfaser versorgt werden können“, sagt Meurer. Denn ganz ohne Baustellen wird der Ausbau nicht funktionieren. Darauf legt auch Jahnz wert, denn bei den geplanten Straßenausbauprojekten soll dann gleich der geplante Netzausbau mitbedacht werden. „Es lohnt sich doch nicht, die Straße zwei mal aufzureißen, dann machen wir das lieber gründlich geplant auf einmal“, sagt der Oberbürgermeister.

Beginnen will die Netzausbau-Gesellschaft bereits kommenden Monat. Dann sollen in einem ersten Schritt 7400 Haushalte in Stickgras, also im Stadtosten zwischen Eisenbahnstrecke und Hasporter Damm, angeschlossen werden. Bis Januar kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, an die sich dann direkt der zweite Abschnitt anschließen soll. Dann wird ein Gebiet im Stadtnorden zwischen Friedens- und Schillerstraße angebunden werden. Warum ausgerechnet die beiden Stadtteile ausgewählt wurden und was mit dem restlichen Stadtgebiet geschehen soll, wollte die Geschäftsführung der Glasfaser Nordwest nicht beantworten: „Wir sind ein privates Unternehmen und agieren am Markt, deshalb muss ich auf das Geschäftsgeheimnis verweisen“, sagt Meurer. Das Unternehmen wird also den Markt sondiert haben, wird geschaut haben, wo das Internet langsam, der Wunsch der Bewohner nach schnellem Internet aber hoch und mit der entsprechenden Zahlungsbereitschaft verknüpft ist. Dass Deichhorst bislang ein weißer Fleck auf der Ausbau-Karte ist, macht Jahnz nicht besonders glücklich: „Ich denke hier vor allem an unser neues Krankenhaus, das unbedingt die bestmögliche Kommunikations-Versorgung erhalten sollte. Davon profitiert dann auch der ganze Stadtteil.“

Der Ausbau der Glasfaser ist gegenwärtig ein großes Thema, das weiß auch Oberbürgermeister Jahnz: „In den Runden der Oberbürgermeister-Konferenzen ist die Thematik immer weit oben auf der Tagesordnung“, sagt er. Doch insgesamt geht der Netzausbau eher schleppend voran. Während in Hamburg bereits seit vielen Jahren die Telekommunikationsleitungen auf Glasfaser umgestellt werden und die Stadt damit heute einen Glasfaseranteil von 72 Prozent hat, liegt der Anteil der Glasfaser in Bremen bei nur einem Prozent, hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt. Nun strebt Delmenhorst also nach vorn und nimmt dafür nicht einmal Fördergelder in Anspruch, die angesichts des deutschen Rückstands in Sachen Digitalisierung immer mehr werden. Dass der Netzausbau jetzt rein privat geschieht, hängt auch mit dem Kartellamt zusammen: „Unser Unternehmen ist gemeinschaftlich durch Telekom und EWE gegründet worden, aber das Bundeskartellamt hatte dem nur unter der Bedingung zugestimmt, dass wir keine Fördergelder in Anspruch nehmen“, sagt Glasfaser-Nordwest-Pressesprecher Tim Bunjes. Einerseits will man ein flächendeckend gutes und schnelles Netz, andererseits aber auch Wettbewerb und den privaten Netzbetreibern entsprechende Gewinne ermöglichen. Damit es dabei nicht zu preisbestimmenden Monopolen kommt, werden Auflagen verhängt.