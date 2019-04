Bisher ist es so, dass viele Delmenhorster den Park eher als Angstraum, No-go-Area und Drogenumschlagsplatz erleben. (Ingo Möllers)

Bei der Neugestaltung des Quartiers Wollepark ist die Stadt einen weiteren bedeutenden Schritt vorangekommen: 445 000 Euro bekommt die Stadt aus dem Fördertopf „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ des niedersächsischen Umwelt- und Bauministeriums (wir berichteten). Damit will sie in diesem und im nächsten Jahr das Projekt „Spiel-Raum Wollepark – Ort interaktiver Integrationsangebote“ umsetzen. 49 500 Euro muss sie dafür aus eigener Tasche bezahlen. Dabei geht es vor allem darum, den weit gehend versteckt liegenden, teils unbekannten, teils gemiedenen historischen Landschaftspark aufzuwerten und zu einem Ort der Begegnung zu machen. Für die Menschen aus den Wollepark-Blöcken. Für die Menschen, die auf der Nordwolle leben. Aber eigentlich: für alle Delmenhorster.



Was ist geplant?

„Der ‚verborgene Schatz‘ des Landschaftsparks Wollepark soll gehoben werden“, heißt es in den Unterlagen, über die der Planungsausschuss demnächst berät. Bisher ist es so, dass viele Delmenhorster den Park eher als Angstraum, No-go-Area und Drogenumschlagsplatz erleben, wie die Verwaltung schreibt. Warum? „In exponierter Lage im Park treffen sich vor allem problematische Nutzergruppen.“ Mit vielfältigen Angeboten sollen diese dazu animiert werden, sich andere Aufenthaltsorte in der Stadt zu suchen, stattdessen soll wieder Leben in den Park einkehren, die Stadt möchte dort einen „Familienpark“ entwickeln. Um das Projekt zu koordinieren, soll über einen Kooperationspartner die Stelle eines Park-Integrationsmanagers geschaffen werden.



Der nördliche Park

Dieser Parkbereich ist vor allem durch seinen dichten Baumbestand geprägt. Allerdings möchte die Verwaltung dort auch einmal durchforsten, um dem Ganzen mehr Struktur zu geben und um einige besonders schöne alte Bäume besser zur Geltung kommen zu lassen. Auch soll dort bewusst Totholz liegen gelassen werden, damit auf diese Weise Lebensraum für Insekten entsteht. Genau dort soll auch der „Entdeckerwald“ liegen, den vor allem die Schüler der Parkschule und die Kinder der angrenzenden Kindergärten nutzen sollen, um Natur zu erkunden. „Das reiche Angebot an Biotopholz bietet Hot Spots der Artenvielfalt und Möglichkeiten für forschendes Lernen“, schreibt die Verwaltung.

Die Rasenfläche, die den Übergang zu den Blöcken des nördlichen Wollepark-Quartiers bildet, soll zu einem Begegnungsplatz umgestaltet werden. Dort soll unter anderem durch die Anlage von Hochbeeten mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Und so wie es die Verwaltung schreibt, scheint der Immobilienriese Grand City Property, der an Schwaben-, Westfalen- und Pommernstraße 564 Wohnungen bewirtschaftet, bereit zu sein, sich bei der Umgestaltung finanziell einzubringen. Kosten dieses Punkts: 25 000 Euro.

Schließlich soll auch der Übergang zum Gelände der Parkschule offen gestaltet werden, damit der Park künftig auch als Schulweg genutzt wird und en passant auf diese Weise die Zahl der Elterntaxis schrumpft. An der Stelle soll zudem ein Pavillon gebaut werden, der als grünes Klassenzimmer dient oder als Elterntreffpunkt beim Kinderabholen fungieren kann. „Der Pavillon soll mit Stromanschluss ausgestattet sein, sodass zusätzlich zu Umweltbildungsveranstaltungen auch Veranstaltungen im Park/im Quartier hier eine Infrastruktur vorfinden.“ Geschätzte Kosten: 40 000 Euro.

An der Stelle will die Stadt auch ein Sportangebot unter dem Motto „Fitness statt Gewalt“ schaffen, ein sogenanntes „hood training“ (Calisthenics). „Verstetigt werden soll das Projekt mit der Ausbildung eigener Trainer vor Ort“, schreibt die Stadt. Kooperationspartner in diesem Fall ist die „Hütte“, also das Jugendhaus Sachsenstraße. „Der Standort ist so gewählt, dass durch die Nutzer eine soziale Kontrolle geschaffen wird, die den nicht gewünschten Gruppen von Alkoholkonsumenten oder einen Drogenhandel im Bereich der Grundschule keinen Raum mehr bieten“, heißt es weiter. Der Sportbereich soll ebenfalls 40 000 Euro kosten.



Der südliche Park

Damit der ehemalige Garten der Familie Lahusen, die 1884 die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei gründete, stärker wahrgenommen wird, soll er bereits ab der Nordwollestraße besser angebunden sein. Dafür sollen die Häuser Am Wollepark 13 und 14 absehbar abgerissen werden. Die Stadt hat sie bereits für 950 000 Euro gekauft. Unter anderem soll auf dem noch vorhandenen Fundament wieder eine schmiedeeiserne Brücke über die Delme gebaut werden, als neues Entree. Auch die Halbinsel am Delmeufer soll aufgewertet werden, um einerseits dort einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Anderseits soll „durch die Freistellung von besonders beeindruckenden Einzelbäumen und die Rekonstruktion ursprünglicher Baum-Ensembles die historische Bedeutung dieses Parkbereiches wiederhergestellt werden“. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Neugestaltung des Spielplatzes an der Straße Am Fabrikhof, für die die Stadt separat 170 000 Euro eingeplant hat.

Teich und Hügel

Der unter Denkmalschutz stehende historische Landschaftspark soll wieder stärker so aussehen wie zu Zeiten der Lahusens. „Der Aussichtshügel oberhalb der Rasenfläche sollte seine Bedeutung als Belvedere durch eine der Historie angepasste Gestaltung zurückerlangen“, schreibt die Verwaltung. Dafür sollen an der Stelle auch neue Bäume angepflanzt werden. Ein wichtiger Bestandteil ist aber, dass das Seeufer neu angelegt wird. Zudem soll die Insel wieder über eine Brücke zu erreichen sein. Als 2017 das Quartiersmanagement zusammen mit der Parkschule eine Wollepark-Forscher-AG ausgerichtet hat, „wurde deutlich, wie sehr die Kinder den Teich schätzen und sich einen verbesserten Zugang zu diesem wünschen“. Dafür sind 105 000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus plant die Verwaltung, die Wege im Landschaftspark zu überarbeiten, auch damit sich Fußgänger und Radfahrer zukünftig weniger in die Quere kommen. Auch soll es einen barrierefreien Zugang geben. Die Verwaltung will einen „multifunktionalen Blindenpfad“ bauen, zu dem auch ein zusammen mit dem Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur entwickeltes Informationssystem gehört, über das mehrsprachige Erläuterungen zur Geschichte des Landschaftsparks und der Nordwolle abgerufen werden können. Kosten für dieses Maßnahmenbündel: 170 000 Euro.