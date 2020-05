Das Nordwolle-Areal mit seiner imposanten Backsteinfront hatte sich durchgesetzt: Das Projekt mit speziellen Wohnformen (generationenübergreifendem Wohnen sowie Wohnen und Arbeiten an der Datenautobahn) gefiel in Hannover, sodass Delmenhorst einer der Außenstandorte der Weltausstellung Expo 2000 wurde. (Ingo Möllers)

Delmenhorst wird Außenstandort der Expo 2000 in Hannover. Die Vorschläge der Stadt, mit welchen Vorhaben sie an der Weltausstellung teilnehmen möchte, haben die Anerkennung der Jury gefunden. Er habe die Entscheidung zwar im Geheimen erwartet, sei nun aber doch froh und glücklich, kommentierte Oberstadtdirektor Norbert Boese das Ergebnis, das sei eine „großartige Chance für Delmenhorst“. Von der Stadt und der Steucon Grundbesitz- und Beteiligungs-AG, der Eigentümerin des Nordwolleareals, waren der Jury in Hannover neue Formen generationsübergreifenden Wohnens und ein Pilotprojekt zur multimedialen Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten als Projekte für den Nordwolle-Außenstandort vorgeschlagen worden. Außerdem soll ein Kulturprogramm auf Motive aus der Geschichte der Nordwolle zurückgreifen. Für Delmenhorst könnte die Aufnahme als Expo-Außenstandort einen erheblich Aufschwung im Fremdenverkehr mit sich bringen, Schätzungen gehen von rund 400 000 Besuchern während der Weltausstellung aus. Im Delmenhorster Stadtrat war die Bewerbung um die Anerkennung als Expo-Außenstandort nicht unumstritten gewesen. Die benötigten Mittel sind vom Finanzausschuss sogar in einer ersten großen Beratung verweigert worden, was vom Verwaltungsausschuss dann später korrigiert wurde. (13. Mai 1995)

Wer künftig nach Delmenhorst zieht, wird von der Stadt mit einem besonderen Willkommensgruß bedacht: dem „Neubürger-Scheckheft“. Darin finden die Zugezogenen Gutscheine für zum Beispiel einen Stadtrundgang, einen Delfina-Besuch mit der gesamten Familie, eine kostenlose Minigolf-Runde auf der Anlage in der Graft, eine Kinovorstellung, den Besuch einer Volkshochschulveranstaltung sowie, um den Hinzugezogenen ihre neue Heimatstadt einmal von oben zu zeigen, die Ersteigung des Wasserturms. Das ist aber noch nicht alles: Auch zwei Ermäßigungsgutscheine für eine kulturelle Veranstaltung im Kleinen Haus und für die Nutzung des Freizeitcenters Delmare sind im Scheckheft enthalten. Als erster Neubürgerin überreichte Oberstadtdirektor Norbert Boese im Rathaus das Gutscheinheft an Margot Bredemeier, die aus München nach Delmenhorst an die Lüneburger Straße gezogen ist, um ihrer in Huchting lebenden Schwester und deren Söhnen, die beide in Delmenhorst wohnen, nahe zu sein. (10. Mai 1995)



Um etwas gegen die steigenden Unfallzahlen zu unternehmen, bietet die Delmenhorster Verkehrswacht auf dem Gelände der Caspari-Kaserne erstmals ein Gefahren- und Sicherheitstraining an. Unter den Augen von versierten Fahrlehrern kann dort mit dem eigenen Auto das richtige Verhalten in schwierigen Situationen geübt werden. Zuvor wird in einem theoretischen Unterricht Wissenswertes über das Verhalten des Fahrzeugs beim Gasgeben, Ausweichen und bei einer Vollbremsung informiert. (10. Mai 1995)



Der Hasberger Schmiedemeister Johann Kruse hat von der Handwerkskammer Oldenburg den goldenen Meisterbrief verliehen bekommen. Die Auszeichnung nahm der Delmenhorster Kreishandwerksmeister Jürgen Hemmerling vor. Damit würdigte das Handwerk die langjährigen Verdienste des Hasbergers in der Kreishandwerkerschaft und um das Schmiedehandwerk. Kruse ist auch vielen Nichthandwerkern bekannt, denn bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen hat er zusammen mit seinem Berufskollegen Eduard Krüger demonstriert, wie mit Feuer, Amboss und Hammer ein Stück Eisen bearbeitet werden kann. (11. Mai 1995)



Zwei aus dem Oldenburger Gefängnis entwichene 23 und 24 Jahre alte Strafgefangene – einer von ihnen ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Mörder – sind von der Polizei in Delmenhorst wieder festgenommen worden. Der Jüngere wollte gegen 19.30 Uhr gerade vor einem Mehrfamilienhaus in Düsternort in ein in Oldenburg gestohlenes Auto einsteigen, als die Polizei zugriff. Den Mörder nahmen die Ordnungshüter circa vier Stunden später fest. Er hatte sich unter dem Balkon des Mietshauses versteckt. (12. Mai 1995)



Nach sechsjähriger Unterbrechung veranstaltete die Ganderkeseer Werbegemeinschaft mal wieder eine Gewerbeschau, und – vielleicht lag es auch am strahlenden Sonnenschein – sie war ein großer Erfolg. Rund 7000 Besucher wurden am Sonnabend und Sonntag in der Flugzeughalle und auf dem Atlas-Airfield-Gelände an den Ständen der mehr als 60 Aussteller gezählt. Apropos Airfield: mit Rundflügen, Tandem-Fallschirmspringen und einem Heißluftballon-Start hatte sich auch die Flugplatzfirma an dem Rahmenprogramm beteiligt. (9. Mai 1995)



Die Firma Atlas-Airservice möchte die Start- und Landebahn des Ganderkeseer Flugplatzes um 200 Meter verlängern, damit auch Flugzeuge mit einem Tonnagegewicht von bis zu zwölf Tonnen starten und landen können. Doch da spielen die Anwohner nicht mit. Sie sammeln gegen das Vorhaben Unterschriften in den Ortschaften rund um den Flugplatz. 1100 Unterschriften gegen den Landebahnausbau sind bisher zusammengekommen, und die Sammlung ist noch nicht beendet. Andreas Melle, Sprecher der Anwohner-Initiative, trug jetzt dem Ganderkeseer Gemeinderat den Unmut der Flugplatzanlieger vor und überreichte Bürgermeister Hans-Christian Schack eine Resolution der betroffenen Einwohner. Der Bürgermeister versprach, die Bedenken der Anwohner bei der weiteren politischen Beratung des Themas zu berücksichtigen. (13. Mai 1995)



Wer noch weiter in Geschichten aus früheren Zeiten stöbern möchte, kann das unter www.weser-kurier.de/plus/archiv tun.