Im Rathaus will man die Entwicklung der Zahlen abwarten. (INGO MÖLLERS)

Mit 17 gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Delmenhorst am Dienstag auf 135,4 gestiegen und liegt somit den sechsten Tag in Folge über 100. Trotzdem sieht Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) davon ab, die Stadt zu einer „Hochinzidenzkommune“ zu erklären und Lockerungen der Corona-Regeln wieder zurückzunehmen. Man werde die Entwicklung in den kommenden Tagen abwarten und dann neu bewerten, wie entschieden werden muss. Dies teilte Sprecher Timo Frers in einer kurzen Presseerklärung mit.

Neben dem Ziehen der „Notbremse“ ist es in Niedersachsen für Kommunen mit einer Inzidenz von über 100 auch möglich, eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. Ab einer Inzidenz von 150 kann die Landesregierung diesen Schritt anordnen.

Für die anstehenden Osterfeiertage bittet Jahnz die Bürger darum, Kontakte zu Personen aus anderen Haushalten auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. Es gelte, weiterhin Hygiene-, Kontakt- und Abstandsregeln zu beachten.