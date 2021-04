Im Kampf gegen die Corona-Krise hat die Politik ein Instrument aus dem Zugverkehr kopiert: die Notbremse. (Christoph Soeder/ dpa)

Nun also doch: Am Sonnabend hat Delmenhorst die „Notbremse“ gezogen. Seit Ostermontag gelten deshalb viele Lockerungen der Corona-Regeln nicht mehr, die am 8. März in Kraft getreten waren. Hintergrund sind die anhaltend hohen Infektionszahlen, seit dem 25. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über der kritischen Grenze von 100. In der vergangenen Woche hatte Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) noch von den Möglichkeiten abgesehen, Lockerungen rückgängig zu machen oder eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen.

Anders als in einigen Gemeinden der benachbarten Landkreise Oldenburg und Wesermarsch dürfen sich in Delmenhorst die Menschen auch weiterhin zwischen 21 Uhr und 5 Uhr frei bewegen. Ein Ausgangsverbot könnte allerdings kommen, wenn die Inzidenz nachhaltig über 150 steigt. Nach Angaben des Landes Niedersachsen war diese Schwelle am Sonnabend mit 150,9 kurzzeitig überschritten. Inzwischen ist der auf 100.000 Einwohner berechnete Wert auf 131,5 gesunken. Dies ist aber wohl lediglich ein Effekt der Feiertage.

Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auch weiterhin über 100 liegen wird und die Überschreitung dieser kritischen Grenze somit von Dauer ist. Per Allgemeinverfügung hat sich die Stadt deshalb zu einer „Hochinzidenzkommune“ erklärt, wodurch seit dem 5. April einige Lockerungen des Infektionsschutzes nicht mehr gelten.

Konkret sind abseits des eigenen Haushalts nur noch Treffen mit einer weiteren Person erlaubt. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich sechs Jahren sind davon ausgenommen. Diese Beschränkung der Kontakte gilt auch für sportliche Aktivitäten.

Kein Termin-Shopping mehr in Delmenhorst möglich

Museen, Galerien und Gedenkstätten müssen wieder komplett schließen. In Delmenhorst sind also Einzeltermine im Haus Coburg oder im Nordwolle-Museum nicht mehr möglich. Auch das Termin-Shopping dürfen Einzelhändler nicht mehr anbieten. Einkäufe in Geschäften des täglichen Bedarfs und in Buchhandlungen sind aber weiterhin möglich. Ansonsten dürfen Händler ihre Produkte nur noch per Versand oder Abholung anbieten. Bemusterungs- und Anprobe-Termine sind allerdings weiterhin möglich. Auch körpernahe Dienstleistung, etwa bei Friseuren oder Kosmetikern, sind nicht von den verschärften Regeln betroffen.

Ab Mittwoch, 7. April, müssen sich ebenfalls Kitas an neue Bestimmungen halten. Es soll nur noch die Notbetreuung in kleinen Gruppen, zusammengefasst im „Szenario C“, geben. Großtagespflegestellen lehnen ihren eingeschränkten Betrieb an die Gruppengrößen der Kita-Notbetreuung an. Mit der Rückkehr aus den Osterferien am Montag, 12. April, geht dann auch wieder der Großteil der Schüler in das reine Distanzlernen. Ausgenommen sind Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen, für die weiterhin ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht gilt. Auch der Schulbesuch für das Schreiben der schriftlichen Abschlussprüfungen ist erlaubt.

Modellkommunen: Delmenhorst ist nicht dabei

Die Entscheidung von Oberbürgermeister Jahnz, nun doch die Notbremse zu ziehen, fiel mit dem Sonnabend auf denselben Tag, an dem das Land Niedersachsen über die Auswahl der Kommunen für Corona-Modellprojekte informierte. Auch Delmenhorst wollte - abgesichert durch einen verbindlichen negativen Schnelltest - die Öffnung von Außengastronomie, Handel und Kultur ausprobieren und reichte deshalb beim Land eine entsprechende Bewerbung ein. Diese war aber vorerst nicht erfolgreich.

Ziel der Landesregierung ist es, 25 Modellkommunen auszuwählen. In einem ersten Schritt dürfen nun von Dienstag, 6. April, an 14 Städte Öffnungsschritte erproben. Dazu zählen etwa Achim oder Oldenburg. „Ein überzeugendes Testregime, eine einsatzfähige digitale Kontaktnachverfolgung und die Untersuchung der Infektionsentwicklung vor Ort sind die entscheidenden Kriterien“, erklärte die Landesregierung in einer Pressemitteilung. Zur Ablehnung der Delmenhorster Bewerbung führte wohl ein weiteres Kriterium: Zugelassen sind zunächst nur Kommunen, die „im Wesentlichen“ eine Inzidenz von 100 nicht überschreiten.

Elf Modellprojekte will das Land Niedersachsen allerdings in einer zweiten Runde zulassen. Bis zum 13. April können Kommunen ihre Bewerbungen aufrechterhalten, ergänzen oder vervollständigen. Die Entscheidung fällt dann bis zum 17. April. Für den 19. April wird auch eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten, in der laut Landesregierung auch weiterhin die Modellprojekte enthalten sein werden.

Zur Sache

Virus fordert weiteres Opfer

Die Corona-Pandemie hat in Delmenhorst ein weiteres Todesopfer gefordert. Das Land Niedersachsen meldete am Ostermontag den 61. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um einen Mann, der um die 80 Jahre alt war und am Karfreitag zu Hause verstorben ist. Einen Tag zuvor war er positiv auf das Coronavirus getestet worden.