Destinfektionsmittel für die Hände sind weitgehend in Delmenhorst vergriffen. (HENNING KAISER/DPA)

Das Corona-Virus hält auch die Menschen in Delmenhorst und umzu in Atem. Auch wenn sich die bisher bekannten Fälle von Erkrankten eher auf südliche Bundesländer konzentrieren, steigt offenbar auch vor Ort die Sorge vor einem Ausbruch. Während sich Privatpersonen mit Desinfektionsmitteln ausstatten und teils mit Hamstereinkäufen eindecken, bereiten sich auch die Träger örtlicher Pflegeheime auf eine mögliche Ausbreitung vor und ergreifen Vorsorge-Maßnahmen.

Im Moment nicht. „Wir bekommen leider zurzeit keine Atemschutz-Masken“ steht auf dem Schild, das die Schauburg-Apotheke auf ihre Tür geklebt hat, damit sich Kunden die Frage sparen. Auch in anderen Apotheken gilt: Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken sind ausverkauft. „Wir hatten allein gestern und heute bestimmt 80 Kunden, die gefragt haben“, erzählt André Thomsen von der Pluspunkt-Apotheke in der Innenstadt. Zurzeit könne auch nichts geliefert werden. Selbst in Baumärkten seien alle Masken ausverkauft.

„Mundschutz war bereits vor einer Woche ausverkauft“, sagt er. Und er weist darauf hin, dass das Tragen eines solchen Schutzes wahrscheinlich sowieso nichts bringe – außer dass das eigene Sicherheitsgefühl größer sei. Aber das sei eher trügerisch denn hilfreich. Der Apothekenverband hat das auch auf einer Information, die an interessierte Kunden gegeben wird, erklärt: „Es gibt keine ausreichenden Belege dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung einer gesunden Person verringert.“

Sinnvoll kann es nur umgekehrt funktionieren, also wenn jemand, der mit Corona infiziert ist, eine Maske trägt, um die Tröpfchenübertragung auf Mitmenschen zu vermeiden. Dafür sind vor allem sogenannte FFP-Masken geeignet. Aber auch diese sind ausverkauft. Da derzeit selbst Krankenhäuser und Arztpraxen nur schwer an Nachschub kommen und diese Priorität bei der Versorgung haben, dürfte der Lieferengpass für Apotheken und den Handel noch länger andauern. Thomsen selbst sieht die Verbreitung des Virus gelassen. „Zurzeit stecken wir viel zu viel Kapazitäten darein, in Panik zu verfallen.“

Neben dem gesteigerten Verbrauch an Desinfektionsmitteln machen sich die Auswirkungen des Corona-Virus aber auch in den örtlichen Supermärkten bemerkbar. „Es ist schon so, dass die Leute etwas nervöser sind“, hat Inkoop-Geschäftsführer Bernd Oetken festgestellt. Dementsprechend würden Kunden auch bei ihren Einkäufen vermehrt zusätzliche Grundnahrungsmittel und lang haltbare Produkte in den Einkaufswagen packen. „Das ist durchweg in allen Filialen zu spüren“, erzählt Oetken. "Tiefkühl-Brötchen haben sich zum Renner entwickelt“, hat er festgestellt. Lang bleiben die Regale aber nicht leer: „Wir retten uns so über die Zeit und bekommen bald Waren nachgeliefert“, erklärt der Inkoop-Geschäftsführer, der aber nicht ausschließen kann, dass das ein oder andere Produkt vielleicht doch noch mal ausgeht. „Was komplett ausverkauft ist, sind sämtliche Mittel, die in Richtung Desinfektion gehen“, berichtet er.

Und auch bei Kaufland in Delmenhorst stolperten Kunden zeitweise über abgeräumte Verkaufsflächen: „Die Verkäufer entschuldigen sich bei den Kunden für die leeren Regale. So etwas hätten sie noch nie erlebt“, schreibt eine Delmenhorsterin bei Facebook. Und auch die Unternehmenskommunikation von Kaufland bestätigt: „Bei stark nachgefragten Produkten kann es kurzfristig zu Engpässen kommen. Dies behalten wir im Auge. Über die gesamte Prozesskette hinweg können wir in Abstimmung mit unseren Lieferanten die Warenverfügbarkeit sicherstellen.“

„Bei so einem Thema muss man immer mindestens einen Schritt voraus sein“, sagt Michael Pleus, Kreisgeschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Delmenhorst, das unter anderem auch ein Pflegeheim in der Stadt betreibt. Deswegen habe es am Donnerstag erst eine Besprechung mit den Mitarbeitern aller Geschäftsbereiche gegeben. Außerdem sind auch in Einrichtungen wie der Kindertagesstätte oder dem Senioren-Café zusätzliche Desinfektionsspender mit dem Hinweis an die Besucher aufgestellt worden, beim Betreten der Räume ihre Hände zu desinfizieren. Im Pflegeheim stehen die Spender sowieso immer. Darüber hinaus werden Bereiche, die häufig von Händen berührt werden, wie etwa Türgriffe, Treppengeländer oder auch Telefonhörer, regelmäßig von den Mitarbeitern desinfiziert. „Das machen wir allerdings auch bei einer Grippewelle oder wenn das Noro-Virus umgeht“, erklärt Pleus.

Neben der zusätzlichen Hygiene setzt das DRK auch auf ausreichend Informationen: So wird in den Einrichtungen auch von den Mitarbeitern darauf hingewiesen, dass kranke Kinder nicht in die Kita kommen sollten und auch kränkelnde Besucher des Pflegeheims lieber zu Hause bleiben. „Gerade da haben wir Menschen, die besonders anfällig sind“, sagt Pleus. Durch die Vernetzung im Bundesverband des DRK, das auch schon andernorts Rückkehrer aus Wuhan betreut hat, gebe es auch speziell entwickelte Pläne, wie man mit Verdachtsfällen umzugehen habe, die an alle Kreisverbände weitergegeben wurden.

Und auch der Caritasverband Oldenburg Land hat alle seine ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen der Altenhilfe dazu aufgerufen, neben den üblichen Desinfektionsmaßnahmen auch – sofern möglich – auf gesunde Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und ausreichend Schlaf zu achten, um die Abwehrkräfte von Bewohnern und Pflegekräften zu stärken. „Mitarbeitende mit Symptomen der Corona-Erkrankung sollen sofort aus der Pflege oder Betreuung von Menschen herausgenommen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Landes-Caritasverbands.

Für dringende Fragen rund ums Corona-Virus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg ab sofort ein Info-Telefon geschaltet, das von 10 bis 12 Uhr unter 0 44 31 / 8 51 00 erreichbar ist. Das gilt auch sonnabends und sonntags. Die Kreisverwaltung weist außerdem darauf hin, dass weitere und dauernd aktualisierte Infos beim Robert-Koch-Institut online unter www.rki.de sowie beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt unter www.nlga.niedersachen.de erhältlich sind.

Weiterhin sollte jeder folgende Tipps beherzigen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren: Immer in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch Husten oder Niesen, das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen. Anderen die Hand nicht zu geben, ist aktuell kein Akt der Unhöflichkeit, sondern hygienisch sinnvoll. Zudem sollte jeder häufig sehr gründlich seine Hände mit Seife waschen. Räume sollten regelmäßig gelüftet werden, weil das die Zahl der Keime in der Luft verringert und das Austrocknen der Schleimhäute verhindert. Wer meint, mit dem Virus infiziert zu sein, sollte umgehend einen Arzt oder das Gesundheitsamt anrufen. Zudem sollte man dann so wenig Kontakt zu anderen Menschen wie möglich haben.