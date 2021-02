Die britische Corona-Mutation B.1.1.7. ist erstmals bei einem in Delmenhorst lebenden Menschen nachgewiesen worden. Ein 30-jähriger Delmenhorster hat sich mit dieser Mutation infiziert. Das teilte die Stadt Delmenhorst am Dienstag mit. Seit Ende Januar sei er wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Wo sich der Mann angesteckt hat, sei unklar. Er arbeitet in einem Bremer Unternehmen. In seiner Abteilung wurde bei zwei von vier Mitarbeitern ebenfalls die Mutation nachgewiesen.

Zudem hat das Land Niedersachsen für Delmenhorst einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Nach Informationen des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um eine Frau im Alter von Mitte 80, die bereits am 20. Januar in einem Alten- und Pflegeheim verstorben ist. Die Seniorin ist das 45. Todesopfer der Pandemie. Binnen einer Woche sind wieder mehr Neuinfektionen zu verzeichnen, die auf 100.000 Einwohner berechnete Inzidenz liegt bei 91,5.