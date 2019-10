Die Delmenhorster Heimstiftung, zu der auch das August-Jordan-Heim gehört, ist in finanzielle Schieflage geraten. (INGO MÖLLERS)

900 000 Euro. Und zwar sofort, andernfalls muss die Delmenhorster Heimstiftung zum 31. Dezember Insolvenz anmelden. Vor diese Wahl gestellt, hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstag zum zweiten Mal in diesem Jahr Haushaltsüberschreitungen genehmigt. Dabei war die Heimstiftung nur ein Punkt von mehreren auf dieser Liste, wenn auch mit Abstand der größte. Doch es war eine Entscheidung, die einigen Politikern nicht schmeckte.

Das Unbehagen wurde auch schon in der Sitzung artikuliert. Am pointiertesten von Marianne Huismann, Fraktionsvorsitzende der Grünen: „Wir sind zu spät über den Zustand der Gesellschaft informiert worden“, kritisierte sie die Informationspolitik der Stiftung – und damit indirekt auch die der Stadt, die gleich mit drei hochrangigen Beamten im Stiftungsvorstand vertreten ist. Neben dem Ersten Stadtrat Markus Pragal sind dies auch der Fachbereichsleiter Jugend, Soziales und Gesundheit und der Fachdienstleiter Finanzen Thomas Bruns. „In unsere Augen sind auch der Stiftungsratvorsitzende und der Geschäftsführer Teil des Problems“, führte Marianne Huismann weiter aus. Deswegen konnten die Grünen der massiven Finanzspritze nicht zustimmen.

Zweifel an Geschäftsführer

„Wir wollen hier keine Personaldebatte“, kritisierte Oberbürgermeister Axel Jahnz die Grünen-Fraktionsvorsitzende anschließend. Aber doch, sagen andere Politiker in Hintergrundgesprächen: Sie wollen die Personaldebatte über Geschäftsführer Christian Baars und Stiftungsvorstand Horst Spiekermann führen. Das scheint vor allem mit den Auftritten der beiden in den nicht öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses zu tun haben. „Sie wirkten beide nicht sonderlich kompetent“, sagt ein Ratsmitglied.

Das begann bereits damit, die Schwierigkeiten schlüssig zu erklären. Unter anderem wurde das Defizit auf den Fachkräftemangel zurückgeführt. Eigentlich wurde da mit vier eigenen Auszubildenden geplant, erzählt ein Politiker. Doch von denen fielen zwei durch ihre Prüfung. „Da fragt man sich auch, welche Qualität die Ausbildung dort hat“, merkt ein anderes Ratsmitglied an. Eine weitere Auszubildende verließ das Haus, nur eine konnte übernommen werden. Die Folge: Betten konnten nicht belegt werden. Inzwischen sollen die vakanten Stellen aber besetzt werden.

Doch da fragen die kritischen Stimmen im Rat: Wie kann es denn sein, dass wegen drei nicht besetzter Stellen bis Mai ein Defizit von einer halben Million Euro auflaufe. „Und vor allem: Wenn ich weiß, dass ich eine Anzahl x an examinierten Pflegekräften vorhalten muss, ich dann auch nur genau diese Zahl einstelle, also keinen Puffer für Krankenheitszeiten und Abgänge habe, ist das kaufmännisch schlecht“, erklärt ein Ratsherr. Zudem scheint das Sanierungskonzept, das Baars und Spiekermann vorgelegt haben, nicht alle Politiker zu überzeugen. Zu einer Anfrage des DELMENHORSTER KURIER bezüglich der Finanzmisere der Heimstiftung wollten sich beide nicht äußern.

Selbst von der SPD, die die Rettung der Heimstiftung unterstützte, kamen von Ratsherr Harald Groth kritische Töne. Allerdings musste man dafür zwischen den Zeilen lesen. Groth kritisierte im Rat, dass das Zukunftskonzept der Stiftung nicht im Fachausschuss diskutiert wurde. „Das hätte dort hingehört, weil es darin auch konzeptionelle Punkte gibt.“ Die Kritik richtete sich auch unverhohlen an die Verwaltung, die das Thema anscheinend gern am liebsten komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit behandeln wollte. Auf Nachfrage von Journalisten in der Pressekonferenz nach der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses gab es seitens der Stadt keine Antworten.

Die Zweifel am Zukunftskonzept sind bei einigen Politikern allein deswegen groß, weil alles „einhundertprozentig aufgehen müsste, damit es wirklich greift. Das kann doch gar nicht klappen, so optimistisch kann man doch gar nicht sein“, sagt ein Ratsmitglied. Unter anderem wird in dem Konzept vorgeschlagen, zukünftig mit dem Essen aus der Heimküche auch Kindertagesstätten oder Schulen zu beliefern. Es wird stark bezweifelt, dass das funktioniert, zudem sei das finanziell nun wahrlich kein formidabler Einnahmezweig. „Also selbst wenn dieses Konzept greift, wird es wohl nur eine geringe finanzielle Auswirkung auf die Stiftung haben.“

Zu dem Defizit von einer halben Million Euro sind laut einer nicht öffentlichen Vorlage der Verwaltung noch andere Posten hinzugekommen. So musste im Ernst-Eckert-Haus der Brandschutz nachgebessert werden. Kostenpunkt: weitere 100 000 Euro. „Aber das kam ja nicht überraschend“, moniert ein Ratsmitglied. Zudem wird der Heimstiftung von der Stadt nun auch schon ein Puffer für die Jahre 2020 bis 2022 überwiesen, jedes Jahr 100 000 Euro also. „Wird es bei dieser Summe bleiben“, fragte Uwe Dähne (UAD) in der Ratssitzung. Er wandte sich direkt an Harald Groth. Der wollte keine Prognose abgeben. Was dafür sprechen dürfte, dass auch er dem Konzept wenig Aussagekraft beimisst.

Das alles spricht für weiteren Redebedarf der Politik. Ein Vogel-friss-oder-stirb will wohl kein Ratsmitglied mehr haben. „Wir müssen jetzt furchtbar aufpassen. Sonst haben wir bald ein zweites Krankenhaus“, sagt einer.