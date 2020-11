Bei zwei Modegeschäften läuft bereits der Räumungsverkauf. (Ingo Moellers)

Seit Montag gelten auch in Delmenhorst neue, drastische Corona-Regeln, die das öffentliche Leben in weiten Teilen zum Erliegen bringen. Anders als während des Lockdowns im Frühjahr dürfen die Geschäfte aber weiterhin geöffnet bleiben, auf den Einkaufsbummel durch die Innenstadt müssen die Delmenhorster nicht verzichten. In der ersten Novemberwoche hat sich allerdings bewahrheitet, was viele Geschäfte befürchtet haben. Die Schließung der Gastronomie führt zu einer noch geringeren Kundenfrequenz in der Innenstadt. So verschärft sich die Situation in diesen Tagen auch für den Einzelhandel.

Nach einem gewissen Aufatmen im Sommer führte das Überschreiten der 50er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz am 8. Oktober zur ersten Zäsur. Der Krisenstab weitete die Maskenpflicht auf die gesamte Innenstadt aus. Schon dadurch kamen weniger Kunden. „Danach war der Einschnitt in dieser Woche nicht so schlimm, wie befürchtet“, sagt Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute. Dennoch gebe es schon während der gesamten Pandemie in einigen Geschäftsbereichen drastische Umsatzeinbrüche. „Feine Abendbekleidung wird kaum noch gekauft, weil es die entsprechenden Anlässe nicht mehr gibt. Auch Anzüge oder Schuhe für den Arbeitsplatz sind nicht mehr gefragt, weil viele Menschen im Home-Office sind.“

Christian Wüstner, Sprecher der Innenstadtkaufleute, hofft auf das Weihnachtsgeschäft. (Ingo Moellers)

Bis zu 50 Prozent weniger Umsatz

Die Krise trifft laut Wüstner die Geschäfte der Innenstadt sehr unterschiedlich. „Der Umsatzeinbruch liegt bei manchen Kollegen bei bis zu 50 Prozent“, sagt er. Auch sein Geschäft Gameground hat Einbußen zu verzeichnen. Turniere für Sammelkartenspieler gibt es seit Mitte März nicht mehr. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nach Schulschluss das Geschäft als Treffpunkt nutzen, ist niedriger geworden. „In 15 Jahren sind aus vielen Kunden Freunde geworden. Die halten mir auch jetzt die Treue, das ist sehr wichtig“, erklärt Wüstner.

Bei zwei Modegeschäften läuft derweil schon der Räumungsverkauf: Jeans Strudhoff und Bonita. In beiden Fällen locken hohe Rabatte. „Schweren Herzens hat sich die Unternehmerfamilie bereits im Jahr 2019 dazu entschieden, dass für Jeans Strudthoff 2020 das letzte Jahr sein wird“, teilte das Unternehmen Ende September mit. Über zehn Jahre gab es das Geschäft an der Langen Straße. Die Unternehmerfamilie will nun noch mehr Arbeit in die anderen Filialen Leder Strudthoff, Leder Dittfeld in Bremen und Intersport Strudthoff stecken.

Auch wenn bei Strudthoff offenbar nicht die Corona-Krise hinter dem Entschluss steht, eine Filiale aufzugeben, hat die Pandemie dennoch Auswirkungen auf den Blick in die Zukunft. Ideen für neue Geschäfte in Delmenhorst und Bremen stehen nicht mehr vor einer baldigen Umsetzung. „Die Corona-Krise hat uns in unseren Plänen vielleicht ein wenig gebremst – aufhalten wird sie uns jedoch nicht“, versichert die Unternehmerfamilie.

Unprofitable Filialen schließen

Auch bei der Modekette „Bonita“ nennt die Unternehmensführung die gegenwärtige Pandemie nicht offiziell als Grund für die Schließung. Vielmehr sei dies „eine unvermeidliche Maßnahme im Rahmen des Sanierungsverfahrens“. In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „Nachdem andere Lösungsversuche nicht zum Ziel geführt hatten, müssen nun unprofitable Filialen geschlossen werden.“

Für die Wirtschaftsförderung (DWFG), die in der Innenstadt das Leerstandsmanagement übernimmt, halten sich Schließungen und Neueröffnungen derzeit dennoch die Waage. „Zu Beginn des Jahres hat Pia Sattler mit dem 'freiraum unverpackt' ein neues Angebot in der Delmenhorster Innenstadt geschaffen“, betont die DWFG. Auf der anderen Seite seien Schließungen nicht zwangsläufig eine Folge des Virus: „Die Beweggründe sind häufig vielfältig, daher können unternehmerische Entscheidungen nicht ausschließlich auf die Folgen der COVID-19 Pandemie zurückgeführt werden.“