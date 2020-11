Die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt in der City hat sich weitgehend durchgesetzt. (Tammo Ernst)

Im Josef-Hospital werden Stand Mittwoch 25 an Covid-19 Erkrankte stationär behandelt. Sieben dieser Patienten befinden sich auf der Intensivstation, davon müssen fünf beatmet werden. Krankenhausleiter Christian Peters und Chefarzt Frank Starp informierten am Mittwochnachmittag die Presse in einer Telefonkonferenz über die aktuelle Lage an der Wildeshauser Straße. „Die Inanspruchnahme des Personals steigt“, sagte Peters. Die Situation sei auch angespannt, weil seit Mitte Oktober für 15 Mitarbeitende positive Coronatests vorlägen, „unsere Ressourcen werden knapper“.

„Wir sind in der Lage, die Versorgung aufrecht zu erhalten“, ergänzte Frank Starp. Im Unterschied zur Pandemie-Situation im Sommer „reden wir heute aber nicht mehr von Einzelfällen, wir müssen uns im Hospital so aufstellen, dass das Maximale vorgehalten wird – wir müssen auf den 'worst case', den schlimmsten Fall, vorbereitet sein“, sagte Starp. Die Klinik verfüge über 22 Betten mit Beatmungsmöglichkeit, zur Not könnten zusätzliche Plätze in einem Aufwachraum geschaffen werden. „Wir haben den Sommer genutzt, weitere Beschäftigte für die hochqualifizierte Tätigkeit am Beatmungsgerät auszubilden“, sagte Peters. An Maschinen und Räumen mangele es dem Krankenhaus nicht, problematisch seien aber die Ausfälle beim Personal.

Die infizierten Krankenhausbeschäftigten haben sich nach Ansicht der Krankenhausleitung nicht innerhalb der Klinik angesteckt. Und: Die Zahl 15 sei kein Ausdruck eines auffälligen Infektionsgeschehens im Hospital. Betroffen seien Beschäftigte aus allen Arbeitsbereichen, darunter befinden sich ein Arzt, zwei medizinische Fachkräfte, zwei Mitarbeitende der Verwaltung und zehn Pflegekräfte. Man verfolge das Ansteckungsgeschehen sehr genau. „Wir testen in der Klinik in viel höherer Frequenz als außerhalb“, sagte Starp. Daher habe man sichere Erkenntnisse über die Infizierten, die übrigens allesamt keine Corona-Symptome gezeigt hätten.

Über die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung beriet bereits am Dienstagabend der städtische Sozialausschuss. Dort ärgerte sich Ulf Kors, Vorsitzender des Seniorenbeirats, dass die Maskenpflicht in der Innenstadt nicht die komplette Bahnhofstraße einschließe. Dort sei es auf den Fußwegen, zwischen Aufstellern vor den Läden und parkenden Autos teilweise enger als in der Fußgängerzone. Angesprochen auf die Personalsituation im Gesundheitsamt berichtete dessen Leiter Helge Schumann von der Kontaktnachverfolgung als den Schlüssel der Pandemiebekämpfung.

Bei der Kontaktverfolgungen wieder tagesaktuell

Rund 50 Menschen seien dafür sieben Tage die Woche im Einsatz, sein „kleines, aber feines Gesundheitsamt“ profitiere von der Unterstützung aus vielen Teilen der Stadtverwaltung, auch unterstützt von zehn Bundeswehrangehörigen. Der Einsatz aller sei anerkennenswert, „wir haben keine Fehlzeiten, die Stimmung ist gut“. Seit Anfang der Woche sei man bei der Abarbeitung der Kontaktverfolgungen „wieder tagesaktuell“, heißt, man beginne die Fälle am Tag der Meldung abzuarbeiten.

Diejenigen, die nach positivem Coronatest in häuslicher Quarantäne bleiben müssten, würden durch das Gesundheitsamt täglich telefonisch kontaktiert. Da ginge es nicht bloß um Kontrolle, Schumann sprach auch davon, dass dabei Zuwendung nötig sei. Bei der Betrachtung des Infektionsgeschehens betonte Schumann, dass man für Delmenhorst immer den Zusammenhang mit der Mobilität der Bevölkerung im Auge haben müsse. Man beleuchte das Geschehen viel genauer als etwa in Bremen, dort würde es keine Zahlen auf Stadtteilebene geben.

Die Christdemokratin Frauke Wöhler fragte, wie viele Coronatests in Delmenhorst vorgenommen würden. Schumann verwies darauf, dass die Tests von den Hausärzten vorgenommen würden, das Gesundheitsamt erfahre nur die Zahl der positiv Getesteten. Auf die Frage von Brigitte Unger (SPD), wer die Menschen, die zur häuslichen Quarantäne verpflichtet seien, kontrolliere, verwies er auf die Zuständigkeit des Ordnungsamtes.

Corona-Krisenstabsleiter Rudolf Mattern bestätigte dies, es seien schon eine ganze Reihe von sogenannten Gefährdungsanzeigen geschrieben worden. Ratsherr Lothar Mandalka wollte wissen, wie die Behörden zwischen an Corona Erkrankten und Infizierten unterscheide. Mattern konterte diese Bemerkung mit dem Satz, dass man gegenwärtig an die Arbeit zu gehen habe, „um die Leute gesund zu kriegen“ und sich später die Zeit nehme, weitergehende Anfragen zu beantworten.

Wechsel von Präsenz- und Heimunterricht

Der Corona-Krisenstab der Stadt hat übrigens entschieden, das derzeitige Szenario B für den Schulbetrieb bis mindestens Ende November fortzuführen. Die Regelung sieht einen Wechsel von Präsenzunterricht und verpflichtendem Heimunterricht vor. In einer Klasse dürfen maximal 16 Schüler gleichzeitig anwesend sein. Innerhalb der Lerngruppen ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten.

Die Delmenhorster Stadtverwaltung hat am Mittwoch 45 neue Corona-Fälle registriert. Dadurch ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 211 gestiegen. Am Dienstag dieser Woche lag dieser Messwert noch bei 181,7. Akut an Covid-19 erkrankt sind gegenwärtig 241 Personen. Als wieder genesen gelten 615 Menschen. Am vergangenen Montag hatte die Stadt den sechsten Corona-Todesfall gemeldet. Eine Frau, Mitte 60, war im Josef-Hospital an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.