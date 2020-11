Mit rund 60.000 Lichtern ist das Haus der Familie Borachart in Delmenhorst weihnachtlich geschmückt. (Sina Schuldt)

Das sogenannte Delmenhorster Weihnachtshaus hat am Sonntag seine zahlreichen Lichter ausgeschalten müssen. Wie die Polizei mitteilte, habe es ein Verkehrschaos rund um das weihnachtlich geschmückte Haus in der Brechtstraße in Delmenhorst gegeben. Die Beamten baten die Besitzer der Weihnachtsbeleuchtung, die rund 60.000 Lichter auszuknipsen - woraufhin sich der Verkehr bald auflockerte.

Die Polizei Delmenhorst rückte an, nachdem einige Anrufe eingegangen waren, in denen Personen das Verkehrsaufkommen in der Sackgasse gemeldet hatten. Vor Ort trafen die Beamten zahlreiche Autos und interessierte Besucher und Besucherinnen an, die das Weihnachtshaus mit seinen Lichterketten und dem Weihnachtsschmuck vom Gehweg aus bewunderten.

Die Polizei Delmenhorst weist darauf hin, dass interessierte Personen ihre Fahrzeuge möglichst auf ausgeschriebenen Parkflächen außerhalb der Brechtstraße parken und das Weihnachtshaus zu Fuß anlaufen sollten, um ein derart hohes Verkehrsaufkommen künftig zu vermeiden.

Außerdem verweist die Polizei auf die Einhaltung der Corona-Regeln, die von den Beamten vor Ort überprüft werden.