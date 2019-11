Auf die Spurensuche nach dem Glück begibt sich eine Themenwoche im Landkreis Oldenburg ab Montag. Unter anderem gibt es Vorträge zu Ernährungs-Themen, zu Stress im Beruf oder Humor in der Pflege. (Stefanie Baum via www.imago-images.de)

Fragt man Menschen nach wichtigen Lebenszielen, zählen Glück und Gesundheit zweifellos zu den wichtigsten Antworten. Gesundheit werde aber viel zu oft nur über Krankheiten definiert. Was aber hält Menschen gesund oder lässt sie Krankheiten bewältigen? Was sind die Zusammenhänge von Glück und Gesundheit? Gemeinsam mit der Gesundheitsregion der Stadt Delmenhorst begibt sich der Landkreis Oldenburg auf die Spurensuche nach dem Glück. So finden in der Woche vom 18. bis 21. November an mehreren Standorten im Landkreis verschiedene Vorträge und Workshops rund um das Thema Gesundheit statt, teilt Kreissprecher Oliver Galeotti mit. Die Woche schließt am Freitag, 22. November, in Delmenhorst mit vertiefenden Einblicken in die Glücksforschung ab.

Mit den großen Ernährungslügen beschäftigt sich Jörg Zittlau am Montag, 18. November, in der Zeit 17 bis 19 Uhr im Wichernstift in Ganderkesee an der Oldenburger Straße 333. „Klar, Kühe leben auf der Weide besser als im Stall, und im Bio-Apfelsaft steckt vielleicht der ein oder andere Wurm, aber dafür sind auf seiner Schale keine Pestizide“, heißt es in der Ankündigung. Doch ist Bio-Kost wirklich gesünder als konventionelles Essen und Trinken? Oder stecken doch nur clevere Vermarktungsstrategien dahinter? „Wir leben in einer Zeit des Überflusses, und das gilt auch für Lebensmittel. Wir brauchen und verwenden sie täglich, und doch wissen wir nur wenig darüber, was wir wirklich brauchen“, erklärt Zittlau. Der Wissenschafts-Journalist und Bestseller-Autor entlarvt mit Kompetenz und Humor die hartnäckigsten Irrtümer in Sachen Ernährung – und macht laut Ankündigung Appetit darauf, Genuss und Gesundheit wieder miteinander zu verbinden.

Angst überwinden lernen

Am Abend des Montags steht von 19.30 bis 21.45 Uhr ein Vortrag von Martje Renske in der VHS Wildeshausen (Bahnhofstraße 24) auf dem Programm. In diesem gibt die Referentin Einblicke in die verschiedenen Formen der Angst und erläutert deren Symptome sowie mögliche Ursachen. Außerdem erfahren Teilnehmer, welche Möglichkeiten der Selbsthilfe bestehen. Der Achtsamkeits-Workshop, der eigentlich ebenfalls am Montag in der Zeit von 17 bis 21 Uhr in der VHS Wardenburg stattfinden wollte, wurde dagegen abgesagt.

„Humor in der Pflege“ steht im Fokus eines Vortrags am Dienstag, 19. November, von 18 bis 20 Uhr in der BBS Wildeshausen (St.-Peter-Straße 1). Dozent Markus Weise, Studienrat und staatlich geprüfter Darsteller für Clowntheater und Komik, gibt einen Einblick in das Thema Humor als Faktor für Gesundheit und Stresskompetenz am Arbeitsplatz. „Mit einer Humorfähigkeit, die sich trainieren lässt, können wir eine gesunde Haltung im stressigen Berufsalltag finden“, sagt Weise.

Axel Kip, niedergelassener Internist, beschäftigt sich am Mittwoch, 20. November, von 17 bis 19 Uhr in der Wasserburg Harpstedt (Amtsfreiheit 4) mit der Volksdroge Zucker. Anhand zahlreicher Beispiele erörtert er, wie der Endverbraucher manipuliert wird und oft unwissentlich große Mengen Zucker konsumiert. Doch ist Zucker ist überhaupt so schädlich, wie viele Studien belegen? Auch dieser Frage geht Kip auf humorvolle Art nach.

Dem Thema „Glücklich im Beruf“ widmet sich Marion Mahnke in einem Vortrag am Donnerstag, 21. November, vom 19.30 bis 21.45 Uhr in der VHS Wildeshausen (Wittekindstraße 9). 70 Prozent aller Arbeitskräfte geben an, dass sie nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Die Karriereberaterin zeigt auf, wie mit kleinen Tricks die Arbeitszufriedenheit wieder verbessert werden kann.

Zum Abschluss der Veranstaltungswoche befasst sich die Delmenhorster Gesundheitskonferenz am Freitag, 22. November, in der Markthalle ebenfalls mit „Wegen zum Glück“. Auf dem Programm steht um 13 Uhr der Vortrag „Im Hamsterrad des Glücks“ mit Hilke Brockmann und um 13.45 Uhr „Glück in der Schule, Glück erfahren im Tanz“ von Edda Lorna.

Weil auch Helfen glücklich machen kann, übernimmt die Gesundheitsregion Landkreis Oldenburg während der Veranstaltungswoche die Teilnahmegebühr für einen Erste-Hilfe-Fresh-Up Kurs. Diese finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu verschiedenen Zeiten in Ganderkesee, Wildeshausen, Großenkneten und Hatten statt.

Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind unter der Telefonnummer 0 44 31 / 85 674 oder 85 517 oder per E-Mail an Gesundheitsregion@oldenburg-kreis.de möglich.