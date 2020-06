Seit fast 40 Jahren ist Eberhardt Guba als Förster tätig, ein Beruf, dem bereits seine Vorfahren nachgingen. In seinem Arbeitsleben hat er zahlreiche Arbeitsverfahren kreativ weiterentwickelt. (DLV)

Förster des Jahres – so könnte sich womöglich bald schon Eberhardt Guba aus Harpstedt nennen. Denn er ist in der Endausscheidung der Kategorie „Förster des Jahres“ beim Deutschen Waldpreis, den das Forstportal forstpraxis.de zum dritten Mal vergibt. Bis zum 30. Juni kann unter www.deutscher-waldpreis.de für Guba und sein Engagement für den Harpstedter Forst online abgestimmt werden.

Eberhardt Guba betreut das 2300 Hektar große Revier Harpstedt im Forstamt Ahlhorn der Niedersächsischen Landesforsten. „Ich baue hier seltene und klimaresiliente Mischbaumarten wie Flatterulme, Schwarznuss, Winterlinde, Esskastanie, Baumhasel und noch weitere Baumarten an“, erklärt Guba. In seinem Gartengewächshaus zieht er selbst die Pflanzen in speziellen Containern an, um sie dann auf Lichtungen zu pflanzen. Das erfolgt nicht mehr per Hand. „Die heutigen größeren Laubholzsortimente können oftmals nicht mehr händisch gepflanzt werden“, erläutert der 63-jährige Förster, der die Weiterentwicklung der Arbeitsverfahren vorantreibt und in vielerlei Hinsicht kreativ tätig wurde. So entwickelte er auch die sogenannte Baggerpflanzgabel und das dazugehörige Arbeitsverfahren. „Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Gute, umweltschonende und sichere Arbeitsverfahren, die naturgemäße Waldwirtschaft sowie auch die Biotoppflege schließen sich nicht aus“, ist der Revierleiter überzeugt.

Auch das Thema Energieholz ist Guba ein besonderes Anliegen. Er hatte die Idee, gleich fertiges drei Meter langes Brennholz am Weg und Hackschnitzel direkt an die Produzenten zu verkaufen. Das entwickelte sich zu einem lukrativen Geschäftsfeld. Und, um dem Ganzen noch einen Rahmen zu geben, ersann der Förster gleich noch eine Veranstaltung: die Harpstedter Holzheiztage. Außerdem ist Guba Energieholzbeauftragter für sieben Forstämter der Niedersächsischen Landesforsten im Nordwesten Niedersachsens.

Ein wichtiges Thema für Eberhardt Guba ist auch der Waldschutz: „Die Renaturierung von Fließgewässern wie vor allem der Delme sowie von Moorflächen ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Der Harpstedter Förster verweist hierbei auf sein jüngstes Beispiel: die Anlage mehrerer Stillgewässer auf einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Fläche unmittelbar an einem Forstweg. „Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Hier ist der tiefste Punkt, und da Wasser bekanntlich nicht bergauf fließt, ist genau hier der richtige Ort“, betont er.

Nicht zuletzt ist Guba in vielen Arbeitsgruppen tätig. Zudem bildet er Anwärter und Trainees im Forst aus. „Ich habe ja selbst mal angefangen“, sagt Guba. Das war 1973 mit einem Praktikum, dann folgte die Forstschule Düsterntal, danach die Anwärterzeit und schließlich der Revierdienst. „Den Umgang mit dem Wald wollte ich von Kindesbeinen an, was sicher auch familiär bedingt war“, führt er weiter aus. Denn Gubas Vater und Großvater waren nur einige in seinem Stammbaum, die den grünen Rock trugen. „Das sind zig Generationen“, resümiert Guba. „Wahrscheinlich liegt das in unseren Genen, für kommende Generationen das Arbeiten mit und in der Natur zu gestalten“, fügt er hinzu. Und auch nach nunmehr 39 Jahren im Forst kann er sagen: „Es macht immer noch Spaß.“ Zum Abschluss eines engagierten Arbeitslebens für den Wald steht Eberhardt Guba nun im Finale des diesjährigen Deutschen Waldpreises in der Kategorie „Förster des Jahres“.