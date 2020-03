Für Menschen der Risikogruppen bietet die Volksbank in Ganderkesee und umzu ab sofort auch einen Bargeld-Bringdienst an. (Marijan Murat/DPA)

In der Corona-Krise setzt die Vereinigte Volksbank, die insbesondere in den Gemeinden Ganderkesee, Hude und Lemwerder beheimatet ist, ab sofort Geldboten ein, um ihre Kunden mit Bargeld zu versorgen. Der Service richtet sich dabei insbesondere an jene Menschen, die nicht mobil sind oder zur Risikogruppe gehören.

Dieser Teil der Bevölkerung hat es derzeit oft besonders schwer seine Einkäufe zu tätigen. „Und wenn man sich etwa Lebensmittel mit dem Taxi liefern lässt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man die bezahlen soll“, erläutert Oliver Frey, Vorstand der Vereinigten Volksbank, die Idee zu der Initiative, mit der das Geldinstitut unter anderem an die Aktionen anderer Ganderkeseer Betriebe anknüpft.

Das Prozedere des Bargeldservices soll dabei möglichst einfach gehalten werden. „Am Anfang steht ein Anruf des Kunden bei uns. Während des Gesprächs muss er sich legitimieren und dafür auch seine Bankkarte bereithalten“, erklärt Frey. Anschließend werde der Auftrag erteilt. Zwei Mitarbeiter würden das Geld zählen, das daraufhin in ein besonderes Sicherheitsbehältnis, eine sogenannte „Safe Bag“, eingeschweißt werde. Vor der Auslieferung würden die Kunden telefonisch über das entsprechende Zeitfenster informiert. Weil die Boten das Geld nicht in den Briefkasten werfen, sondern persönlich übergeben, sei allerdings ein minimaler Kontakt vonnöten. „Man muss sich zumindest einmal in die Augen gucken“, sagt Frey. Deshalb könnten Menschen, die sich zurzeit in Quarantäne befinden, den Service nicht in Anspruch nehmen.

Der Bargeld-Bringdienst ist beschränkt auf Beträge zwischen mindestens 100 und maximal 500 Euro. Eine Wunsch-Stückelung der Scheine sei dabei allerdings nicht möglich. Die Bestellung sollte möglichst vormittags bis 12 Uhr erfolgen, der Geldbote kommt dann in der Regel am nächsten Werktag. Wobei Lieferungen auch schon mal taggleich erfolgen könnten, wenn das Auftragsvolumen nicht so hoch sei. Grundsätzlich nehmen die Volksbank-Mitarbeiter Bestellungen aber montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter Telefon 0 44 08 / 9 28 30 entgegen. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.vereinigtevolksbankeg.de.

„Unser Ziel ist es, die Bargeldversorgung jederzeit zu gewährleisten„, erläutert Frey, “auch für Menschen, die zurzeit keine Möglichkeit haben, einen Geldautomaten aufzusuchen.„ So gelte das Angebot für alle Mitglieder und Kunden unabhängig von ihrem Wohnort“, betont der Volksbank-Vorstand. Nachdem man die Aktion in den sozialen Medien gepostet habe, seien am Freitag bereits die ersten Bestellungen eingegangen.

Unterdessen haben sämtliche Banken und Sparkassen vor Ort ihre Öffnungszeiten für den Kundenverkehr eingeschränkt – allerdings haben sie dabei völlig unterschiedliche Modelle entwickelt. So sind die Volksbank-Filialen in Ganderkesee, Hude und Wüsting montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Filialen in Bookholzberg, Delmenhorst und Tweelbäke bleiben dagegen komplett geschlossen.

Die Mitarbeiter der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) sind in Ganderkesee und Hude montags, mittwochs und freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr sowie montags und freitags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr für Kunden erreichbar. Die LzO-Filiale Bookholzberg ist dagegen dienstags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr geöffnet. In Delmenhorst bleiben die LzO-Geschäftsstellen an der Bahnhofstraße und am Hasporter Damm durchgehend von montags bis freitags geöffnet, andere Filialen, etwa an der Oldenburger Straße, der Bremer Straße oder der Stedinger Straße nur tageweise.

Die Filialen der Oldenburgischen Landesbank sind in Ganderkesee, Hude und Delmenhorst montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, lediglich die Geschäftsstelle am Hasporter Damm bleibt komplett zu.