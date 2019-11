Die Delmenhorster Grafengruft kann nun nicht mehr aufwendig saniert werden. (Stadtkirche Delmenhorst)

15 000 Euro will die Stadt für die Sanierung der Delmenhorster Grafengruft geben, 85 000 Euro weniger, als von der Stadtkirche beantragt. Dass da die Enttäuschung bei den Verantwortlichen groß ist, ist nicht verwunderlich. Denn ehrlich gesagt wirken diese 15 000 Euro nicht so, als ob man das Projekt tatsächlich unterstützen will, sondern eher wie ein symbolischer Akt, um zu zeigen, dass man sich ja auch daran beteiligt. Mit dieser Entscheidung der Politik – und das muss man einfach mal in aller Deutlichkeit so sagen – ist das Projekt gestorben. Jedenfalls in der umfänglichen Weise, wie es eigentlich geplant war.

Ja, 100 000 Euro sind für einen ohnehin meist angespannten Haushalt keine Kleinigkeit. Aber es ist eben auch keine horrende Summe. Da ist schon für ganz andere Dinge mehr Geld ausgegeben worden, die manch einer der Bürger vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Es ist nicht so, dass die Stadt die Mittel nicht erübrigen könnte, wenn sie denn wirklich wollte. Das eigentliche Problem scheint eher zu sein, dass die Bedeutung der Grafengruft für die Stadt vielen Delmenhorstern (das gilt nicht nur für die Politik) einfach nicht so richtig bewusst ist. Die Grafengruft hat historisch gesehen einen enorm hohen Stellenwert, sie ist eines der wenigen Zeugnisse aus der Frühen Neuzeit, als Delmenhorst eigenständig war, eine eigene Herrscherfamilie hatte. Das wichtigste Zeugnis dieser Zeit ist die Gruft in jedem Fall. Es ist ein Relikt aus der Geschichte der Stadt, das unbedingt nicht nur erhalten und gewürdigt werden sollte, sondern entsprechend seines bedeutenden Rangs auch präsentiert werden müsste.

Dass das Bewusstsein für diesen Schatz, der die Grafengruft letztlich ist, nicht wirklich da ist, zeigt sich auch in der Art und Weise, mit der das Thema von Stadt und Politik behandelt worden ist. Eigentlich hatte das Projekt als gesonderter Tagesordnungspunkt bereits im Oktober im Fachausschuss besprochen werden sollen. Das wäre sicherlich gut gewesen, um auch als Außenstehender nachvollziehen zu können, warum die Politik letztlich so entschieden hat. Doch noch vor der Sitzung ist das Thema dann direkt in die Haushaltsberatungen verschoben worden. Und in der besagten Haushaltssitzung ist der Punkt dann rasend schnell abgehandelt worden – ohne nähere Erklärungen. Ein solches Vorgehen verstärkt nur noch mehr den Eindruck, dass den Politikern das Projekt schlichtweg gleichgültig ist. Was wirklich schade ist, denn die Grafengruft wäre es allemal wert, 100 000 Euro dafür in die Hand zu nehmen.