Mit dem neuen „Ausbildungsverbund Pflege" soll die Ausbildung von Pflegekräften in der Stadt weiter verbessert werden. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ab 2020 Jahr vereinigt die sogenannte generalistische Pflegeausbildung die bisher getrennten Ausbildungsgänge in der Altenpflege, der Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild. Um den Anforderungen der neugestalteten Pflegeausbildung zu begegnen, hat die Delmenhorster Pflegekonferenz am Mittwochnachmittag den „Delmenhorster Ausbildungsverbund Pflege“ (DAP) gegründet. Zur Pflegekonferenz gehören Vertreter von stationären ebenso wie ambulanten Pflegeeinrichtungen, Pflegeschulen, dem Krankenhaus, der Gesundheitsregion, Politik und Verwaltung sowie weiteren Einrichtungen und Organisationen. Der DAP soll unter anderem verlässliche und planbare Strukturen schaffen und die praktische und theoretische Pflegeausbildung unterstützen und weiterentwickeln.

Symbolisch dokumentierten einzelne Vertreter der Pflegekonferenz mit ihrer Unterschrift an einer Logowand ihren Beitritt zum DAP. „Die Anforderungen an die Schulen und insbesondere an die Ausbildungsträger sind sehr groß“, sagte Michael Pleus, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in der Stadt und Vorsitzender der Delmenhorster Pflegekonferenz, über die neue Pflegeausbildung. Darum sei es der richtige Weg, die Herausforderungen im Verbund anzugehen. Pleus kündigte für Mittwoch, 4. September, die konstituierende Sitzung des „Delmenhorster Ausbildungsverbunds Pflege“ an. Als Koordinator des DAP fungiert der ehemalige Wirtschaftsförderer Axel Langnau.

Auch in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse Familie, Senioren und Soziales sowie Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur wurde vergangenen Mittwoch positiv über den Ausbildungsverbund gesprochen. Sozial-Fachbereichsleiter Rudolf Mattern freute sich sehr über den „Delmenhorster Weg“, den die Akteure des Pflegebereichs mit der Gründung des DAP gingen. Zudem versicherte er, dass die Stadt Delmenhorst sehr interessiert an einer Erhöhung der Zahl der Pflegeausbildungsplätze sei. Er gab bekannt, dass die Stadtverwaltung eine Bedarfsanalyse über die benötigtenb Pflegekräfte in Delmenhorst durchführen werde.

Als Expertin zum Thema Pflegeausbildung referierte in der Ausschusssitzung Kathrin Hirchert vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Sie wies darauf hin, dass es ab 2020 eine umlagenbasierte Finanzierung der Ausbildungen im Pflegebereich gebe, bei der alle Pflegeeinrichtungen einzahlen und nur die Einrichtungen, die auch ausbilden, aus dem Fonds Mittel erhalten. „Jegliche Mehrkosten werden mit Hilfe von Bund und Land refinanziert“, sagte sie und schlussfolgerte: „Finanziell gibt es keinen Grund, nicht auszubilden.“

Auch warb Hirchert für eine hochschulische Pflegeausbildung. Diese hätte einen Berufsabschluss als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau bereits integriert. Absolventen könnten dann als Praxisanleiter tätig sein oder Patienten mit speziellem Pflegebedarf betreuen. Damit rannte sie beim Ausschussvorsitzenden Harald Groth offene Türen ein. „Laut Bildungsminister Jens Spahn soll die akademische Pflegeausbildung ja ausgeweitet werden“, erinnerte er. Darum sei die Gelegenheit nun günstiger als je zuvor, einen grundständigen Studiengang Pflege in Delmenhorst zu platzieren.

Mit großer Mehrheit beauftragten die Ausschüsse die Stadtverwaltung, eine grundständige hochschulische und duale Pflegeausbildung für Delmenhorst zu beantragen.