Bürgermeister Jens Kuraschinski und Baudezernent Manfred Meyer vor der neuen Ride & Bike Anlage am Bahnhof in Wildeshausen. Neben 48 Stellplätzen für Fahrräder bietet der Zweckbau 15 verschließbare Boxen, etwa für Fahrradhelme und Akkus (INGO MöLLERS)

Deutliche Verbesserung für Berufspendler oder Fahrradtouristen. Rechtzeitig zur Fahrradsaison hat die Stadt Wildeshausen ihre neue Bike & Ride Anlage am Bahnhof eingeweiht. Der schlichte, aber schmucke Zweckbau auf dem Bahnhofsgelände bietet Stellplätze für insgesamt 48 Fahrräder. Dazu gibt es 15 separate, verschließbare Boxen, in denen zum Beispiel der Akku des E-Bike geladen werden kann. Oder man verstaut dort seinen Fahrradhelm, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist und diesen unterwegs nicht braucht.

Nach Planungsphase und Ausschreibungen waren die Bauarbeiten im Juni 2019 gestartet. „Eigentlich wollten wir die Anlage schon früher in Betrieb nehmen, doch musste die Schließtechnik noch eingerichtet werden“, sagte Bürgermeister Jens Kuraschinski bei der Einweihung. In der neuen Anlage sind die Zweiräder vor Vandalismus und Diebstahl geschützt.

Um einen Stellplatz oder auch eine der Boxen zu buchen, muss man sich einmalig auf der Webseite www.bikeandridebox.de anmelden. Dort kann man den Standort der Fahrradbox, einen Stellplatz und die Mietdauer auswählen. Bezahlt wird per Paypal, mit Kreditkarte oder Sepa-Lastschrift. Ist die Zahlung erfolgt, erhält man seinen persönlichen Zugangscode per E-Mail. Damit kann man am Bedienfeld der Anlage die verschlossene Tür öffnen. Diese befindet sich direkt neben dem Zugang und neben den Stauboxen.

„Wenn man die Tür geöffnet hat, dann hat man zwei Minuten Zeit, sein Fahrrad abzustellen. Danach schließt sich die Tür automatisch“, erläutert Manfred Meyer, Baudezernent der Stadt Wildeshausen. Von innen kann man die Tür dann aber über einen Schalter wieder öffnen. Dieser ist jedoch von außen nicht zugänglich, um einen Missbrauch zu vermeiden. Bei einer Störung finden die Nutzer direkt am Bedienfeld eine Notrufnummer, über die sie Hilfe bekommen.

Die Preise für diese Dienstleistung sind im Vergleich zu Auto-Parkgebühren günstig. Eine Tages-Nutzung kostet einen Euro. Ein Monat schlägt mit fünf Euro zu Buche, eine Jahresbuchung mit 50 Euro. Wer zusätzlich eine der 15 Stauboxen buchen möchte, der zahlt zehn Euro extra.

Rund 158 000 Euro hat die neue Bike & Ride Anlage gekostet. Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) förderte das Projekt mit knapp 72 000 Euro. Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) beteiligte sich mit gut 15 000 Euro. Den Rest finanzierte die Stadt über ihren Haushalt. Die Baumaßnahme wurde größtenteils von Unternehmen aus Wildeshausen oder der Region umgesetzt. Einzig die Installation der Schließtechnik und die Verwaltung der Zugänge erfolgte durch die Firma Kienzler Stadtmobiliar aus Hausach. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben aktuell etwa 200 ähnliche Anlagen im gesamten Bundesgebiet installiert.

„Mit der neuen Anlage decken wir auch den Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder“, sagte Kuraschinski. Immer wieder sei er zu diesem Thema von Bürgern angesprochen worden. „So gesehen schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Denn durch den Neubau können die derzeit noch vorhandenen insgesamt 14 Stellboxen am Bahnhof abgebaut werden. „Die sind zum einen nicht mehr wirklich ansehnlich. Außerdem ist die Nutzung etwas umständlich“, räumt Manfred Meyer ein. Vermutlich aus diesen Gründen ist die Nachfrage in der letzten Zeit auch merklich zurückgegangen. In den kommenden Wochen sollen die alten Blechboxen verschwinden.

Mit der neuen Anlage setzt die Stadtverwaltung einen weiteren Baustein auf dem Weg zur fahrradfreundlicheren Kommune um. Der Rat der Stadt hatte einen entsprechenden Beschluss gefasst. Dazu gehört auch der Fahrradstellplatz auf dem Stellmacherplatz am Stadthaus. Der zweigeschossige Bau bietet ebenfalls 48 Stellplätze, darunter einige abgeschlossene für E-Bikes mit Lademöglichkeit. „Dort stehen auch die beiden Diensträder der Stadtverwaltung, ebenfalls E-Bikes. Die Kollegen nutzen die sehr gerne, weil sie in der Stadt überall schnell hinkommen;“ sagt Kuraschinski.

Die Steigerung der Attraktivität für Fahrradfahrer hat aber auch einen Klimaschutz Aspekt. Auch in diesem Bereich hat die Politik vorgegeben, besser zu werden. Dazu gehört unter anderem auch der Austausch der Beleuchtung im öffentlichen Raum gegen energiesparende LED-Leuchten.