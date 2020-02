Drei der fünf Zollhausboys (vonlinks): Pago Balke, Azad Kour und Ismaeel Foustok. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Ein Pfiff. Jäh unterbricht das schrille Geräusch das Geplauder der Zuschauer im Foyer des Kleinen Hauses. Pago Balke stellt sich auf einen der schwarzen Sitze und erzählt, was das Publikum in den folgenden Stunden erwarten kann. Er ist einer der fünf Zollhausboys, die am Freitag im Theater zu den Themen Flucht, Krieg und Heimat gesungen, erzählt und getanzt haben.

„Das Ganze Programm ist auf Arabisch mit kurdischen Einflüssen“, behauptete der Zollhausboy. „Damit sie irgendetwas verstehen, sollten Sie ein Programmheft kaufen.“ Na ja, die eine oder andere Liedzeile war schon auf Arabisch. „Habibi, lass uns tanzen – Schatz, chaline nörkos“ war eine arabisch-deutsch/deutsch-arabische Konstruktion zum Mitsingen. Doch ansonsten war das Programm so deutsch, dass – passend zum (zwinkerzwinker) Valentinstag – auch Karl Valentin und die AfD zitiert wurden. Und sogar auf die Bremer Stadtmusikanten angespielt wurde.

Aber wieso überhaupt Arabisch? Die Zollhausboys bestehen aus drei syrischen „Bremer Neubürgern“, die gemeinsam mit dem Sänger und Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Gerhard Stenger ein Programm erarbeitet haben. Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit brachten sie in berührender, aber auch satirischer Weise auf die Bühne. Sowohl die Lieder als auch die Szenen beruhen vorwiegend auf biografischen Erlebnissen der jungen Männer, die alle mit 15 Jahren und ohne Eltern nach Bremen kamen.

So erzählte Ismaeel Foustock, dass er – wie die Stadtmusikanten – Zuflucht gesucht hatte. Wie er mit 50 anderen Menschen in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer „strandete“, weil der Motor ausgefallen war. Wie er in höchster Lebensgefahr den Sternenhimmel mit all den Sternschnuppen über sich bewundert hatte. Wie der Motor nach zwei Stunden wieder ansprang. Wie er eine halbe Ewigkeit später am Bremer Hauptbahnhof ankam und sich für seine letzten Cent seinen ersten deutschen Falafel gekauft habe. Er sei in die Notunterkunft in Walle gelandet: die Eissporthalle Paradise. Schließlich kam er in ein Hostel in der Überseestadt. Und dieses Hostel hieß Zollhaus. Da er dort Azad Kour und Shvan Sheikho sowie Balke und Stengert kennenlernte, nannten sie sich die Zollhausboys.

So führte Kour zusammen mit Balke den Valentin-Sketch „Fremde“ auf. „Was ist ein Fremder?“ – „Fleisch, Gemüse, Mehlspeisen, Obst …“ – „Nein! – Nein! – Nicht was er isst, sondern was er tut.“ – „Er reist ab!“ Mehr noch überzeugte Kour allerdings durch seine Tanzeinlagen mit pantomimischen Einflüssen. Sein komödiantisches Talent kam vor allem in der Nummer „AfDesaster“ zum Tragen, als Balke einen der beiden Fraktionsvorsitzenden der Partei darstellte und Kour dazu als Alternative für Gauland den „Gebärdensprachendolmetscher“ gab. Das Zitat „Wenn wir unser Deutschland verloren haben, haben wir keine Heimat mehr“ verkörperte der 20-Jährige, indem er in seinen Hosentaschen nach etwas suchte. Doch Kour konnte auch ernst sein. So erzählte er, dass ihn der Geruch von Regen nach wochenlanger Trockenheit in Deutschland an seine Heimat Syrien erinnert.

Shvan Sheikho sang von seinem Vater, der für ihn immer ein Superheld war, weil er nie weinte. „Mein Vater wollte an der Grenze noch einmal Kobani sehn, da sah ich plötzlich Tränen in seinen Augen stehn“, sang er in dem selbstgeschriebenen Lied „Männer weinen nicht“. Kobani ist die Hauptstadt des Distrikts Aleppo und liegt an der Grenze zur Türkei. Wegen des Krieges in Syrien sind so viele Menschen zunächst nach Kobani geflohen, dass sich die Einwohnerzahl von nicht einmal 55 000 auf 100 000 verdoppelte – also als ob eine Stadt wie Lingen an der Ems plötzlich mehr Einwohner als Delmenhorst bekommt.

Aber auch das Publikum musste mitmachen. So standen auf den Eintrittskarten Zitate wie „Ein Land mit nur einer Sprache und einer Sitte ist schwach und gebrechlich. Darum ehre die Fremden und hole sie ins Land“ (Stephan I., König von Ungarn). Die Zuschauer lasen diese Zitate vor. Etwas weniger ernst war der „Einbürgerungstest“. Dort sollten Kour, Foustok und Sheikho Zungenbrecher wiederholen, um ihre Deutschkenntnisse zu beweisen. Doch auch eine Zuschauerin aus der ersten Reihe sollte „Fischers Fritz“ fehlerfrei wiederholen. Als sie scheiterte, brüllten alle: „Ausbürgerung!“