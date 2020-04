Ulf Kors ist aktuell Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt, einem gewählten neunköpfigen, die Politik und die Senioren in der Stadt beratenden Gremium. Beim Beirat laufen bereits jetzt viele Fäden zusammen, von daher war er natürlich einer der ersten Teilnehmer im Seniorennetzwerk. Aber bei der Vereinsgründung wird der Beirat keine Rolle spielen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ulf Kors vom Seniorenbeirat war einer der ersten Menschen, zu denen Nicole Zakrzewski ging, kurz bevor sie das Seniorennetzwerk gründete. Seitdem kann sich der Seniorenbeirat als Gründungsmitglied des Netzwerks bezeichnen. Jetzt, vier Jahre später, ist das Seniorennetzwerk auf dem Weg, ein Verein zu werden. Mitglied dieses Vereins kann der Seniorenbeirat aber nicht werden. „Wir sind ein Verwaltungsgremium und als solches dürfen wir kein Vereinsmitglied sein“, erklärt Ulf Kors, Vorsitzender des Beirats. „Aber natürlich dürfen und werden wir das Seniorennetzwerk auch weiterhin unterstützen und informieren.“

Der Seniorenbeirat setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen. Die 22 500 Delmenhorster über 60 Jahre können diese Mitglieder in einer direkten Briefwahl für vier Jahre bestimmen. Der Seniorenbeirat nimmt an Ausschusssitzungen der Stadt teil (außer am nicht öffentlichen tagenden Verwaltungsausschuss), hat dort Antrags- und Rede-, aber kein Stimmrecht. „Als Delmenhorsts Innenstadt ihr neues Pflaster bekommen hat, wollten wir, dass bei dieser Gelegenheit alle Geschäfte barrierefrei werden“, nennt Kors ein Beispiel für das Engagement des Beirats. „Nur Nanu Nana und Tchibo sind nach wie vor nicht barrierefrei, aber da helfen Aluplatten als Rampe weiter.“ Da viele Senioren auf den Rollator oder den Rollstuhl angewiesen sind oder andere Einschränkungen haben, arbeitet der Seniorenbeirat auch eng mit dem Behindertenbeirat der Stadt zusammen, der ebenfalls dem Netzwerk angehört.

Auch dass jetzt an der Thüringer Straße eine Ampel den Weg zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite erleichtert, ist dem Seniorenbeirat zu verdanken, sagt der erster Vorsitzende Kors. „Die Bewohner des Pflegeheimes konnten die Haltestelle nicht erreichen, weil die Ecke dort recht unübersichtlich ist und viele Autofahrer sehr schnell um die Kurve fahren. Mit dem Planungsausschuss haben wir Ende vergangenen Jahres eine Ampel einweihen können.“ Später hätte der Seniorenbeirat noch dafür gesorgt, dass die Grünphase für die Fußgänger verlängert wird, damit es die Bewohner des Pflegeheims während einer Grünphase über die Straße schaffen.

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bietet der Seniorenbeirat noch eine Sprechstunde im City-Center an der Langen Straße 1a an. Der Eingang liegt an der Marktstraße. „Die Sprechstunde fiel wegen Corona bis Ostern aus“, erwähnt Kors. „Danach haben wir sie als telefonische Sprechstunde wieder aufgenommen. Seit dem 22. April sind wir unter der Telefonnummer 0 42 21 / 2 98 26 20 erreichbar.“ In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können Senioren dann verschiedene Fragen stellen: „Manche wollen zum Beispiel ihr Haus verkaufen, das inzwischen zu groß ist, um ohne Kinder darin zu wohnen. Sie fragen dann, wie das geht und an wen sie sich da wenden können“, nennt Kors ein Beispiel. „Oder sie sagen, dass ihnen in der Stadt etwas aufgefallen ist, was geändert werden sollte.“

Nicht nur die Sprechstunden fallen zurzeit aus. Auch die Seniorenmesse am 21. März musste Kors absagen: „Sie wäre ansonsten brechend voll geworden. Ich musste schon einigen Anbietern absagen, bevor klar wurde, dass die Seniorenmesse ausfällt“, sagt Kors. Am 25. September soll sie nachgeholt werden. Aus der Seniorenmesse weiß der 71-Jährige sogar privat Nutzen zu ziehen. „Noch ist es zwar nicht notwendig. Aber die Infos über Treppenlifte, Spezialbetten, barrierefreie Küchen und dergleichen habe ich mir alle schon geholt“, zählt Kors auf.

Der Seniorenbeirat fand die Teilnahme am Seniorennetzwerk deswegen wichtig, weil viele Einrichtungen Fahrten, Kurse oder Veranstaltungen für Senioren anbieten, an denen aber immer nur wenige Menschen teilnehmen. „Mit so einem Netzwerk könnte man vielleicht mehr Teilnehmer gewinnen“, war Kors Idee. Und das Seniorennetzwerk könne auch vom Seniorenbeirat profitieren, weil der eben die Kontakte zur Stadt hat. „Ich selbst war zehn Jahre lang im Stadtrat“, erzählt Kors. „Da weiß ich, wie die Verwaltung tickt und kenne viele Mitarbeiter – auch auf der Führungsebene.“

Ulf Kors profitiert aber nicht nur als erster Vorsitzender des Seniorenbeirats davon, Teil des Seniorennetzwerks zu sein. „Meine Frau und ich unternehmen gerne Busfahrten“, verrät der 71-Jährige. „Und wenn ich über das Seniorennetzwerk von einem netten Angebot höre, greifen wir gerne zu.“ Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Themen, über die sich Kors „nie Gedanken gemacht“ hat, rückten plötzlich in den Vordergrund. „Außerdem habe ich erfahren, welche Anwälte darauf spezialisiert sind“, sagt er. So sei es ihm auch mit Abrechnungen mit Krankenhäusern ergangen. Nun wisse er sogar, welche Unterstützung die Stadt bietet.

Zurzeit schreibt Kors gerade Briefe an Kirchen und Verbände, die mit Senioren arbeiten. Sie sollen dem Seniorenbeirat Ehrenamtliche nennen, die sich über das Maß hinaus engagieren. „Daraus wählen wir drei Einzelpersonen und eine Gruppe aus, die wir mit dem Seniorenpreis der Stadt Delmenhorst auszeichnen“, beschreibt der erste Vorsitzende eine weitere Aufgabe des Beirats. Die Preise verleiht der Seniorenbeirat – unter Vorbehalt – am 18. Juni.

Eine weitere wichtige Veranstaltung des Seniorenbeirats wird die Feier zum Jubiläum in der Markthalle sein. „Dieses Fest begehen wir dann am 14. November“, sagt Kors zuversichtlich. „Ich gehe davon aus, dass diese Veranstaltung stattfindet.“