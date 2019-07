Sayaka Namizuka (vorn) und Carla Linné vom Esnsemble Phæton gestalteten das vierte Sommerkonzert gemeinsam mit Jörg Jacobi (links) und Olav Tetampel. (INGO MÖLLERS)

„Beim nächsten Sommerkonzert können Sie zeigen, was Sie in der Tanzschule gelernt haben“, hatte Jörg Jacobi, Kantor der Stadtkirchengemeinde vor einer Woche gescherzt. Denn das Thema des vierten Teils der Delmenhorster Sommerkonzerte in der Stadtkirche am Mittwoch lautete „Der König tanzt“. Wer nun extra geübt oder sich tatsächlich royale Bewegungskünstler erhofft hatte, wurde enttäuscht. Doch der zufriedene Applaus der 160 Zuschauer bewies, dass kaum jemand mit falschen Erwartungen das Kirchenschiff betreten hatte. Im Gegenteil.

„Kann ich Ihre Texte irgendwo nachlesen?“, fragte einer der Zuschauer den Kantor und Moderator des Abends vor dem Konzert. Hier musste Jacobi jedoch verneinen, denn seine Moderationen entstehen spontan. Und so kam es, dass das Konzert am vergangenen Mittwoch mit fast eineinhalb Stunden etwas länger ausfiel als die anderen. Doch die stets steigende Zahl der Zuschauer (beim vierten Konzert kamen gut 20 Musikfreunde mehr als in der vergangenen Woche) und die Nachfrage des einen Zuschauers zeigten einmal mehr, dass nicht nur die barocke Musik, sondern auch die Informationen dazu die Menschen bei den hohen Temperaturen in die dabei auch erfrischend kühle Kirche lockten.

Der Begriff „Konzert“ ist für diesen Abend eigentlich zu knapp gegriffen, denn das Ensemble Phæton hat mit seiner Musik und seinen anmutigen Tanzeinlagen sowohl etwas fürs Ohr als auch etwas fürs Auge zu bieten. Carla Linné spielte Violine, Sayaka Namizuka Cembalo und beide führten auch Barocktänze auf. Olaf Tetampel begleitete die beiden dabei an der Viola da Gamba und Jacobi selbst saß auch am Cembalo und sang, wenn er nicht gerade erzählte, wieso beispielsweise Ludwig der XIV. auch „Sonnenkönig“ genannt wird: „Für ihn hat Jean-Baptiste Lully das ‚Ballett der Nacht‘ komponiert. Höhepunkt war, als am Schluss die Sonne in Gestalt des Apoll aufging. Diese Rolle hatte Ludwig der XIV übernommen.“ Apoll ist in der griechischen und römischen Mythologie unter anderem der Gott des Lichts und der Künste, insbesondere der Musik. Am Mittwoch war dieser Auftritt des Apoll, „L’Entrée d’Apollon“, in der Kammermusikversion auf Cembalo und Viola da Gamba zu hören. Ohne tanzenden König und ohne Tanz überhaupt.

Dafür traten die beiden tanzenden Frauen als Harlekin und Pierrot auf. Der weiße Pierrot spielte Geige und der Harlekin in seinem buntgemusterten Kostüm tanzte dazu. Er ermutigte den Pierrot ebenfalls zu tanzen, doch der traute sich nicht. Die angeschrägten Augenbrauen auf seiner weißen Maske betonten seine Schüchternheit und so wagte er erst zu tanzen, als der Harlekin ihm einen weißen Fächer gab, hinter dem sich der Pierrot während seines Tanzes verstecken konnte. Schließlich tanzte er ohne Fächer, doch anschließend verwehrte ihm der Harlekin, den Applaus entgegenzunehmen. Er schob ihn von der Mitte der Bühne, der Pierrot ging zum Bühnenrand und weinte. Da betrat Jacobi die Bühne, reichte dem weißen Clown ein Taschentuch sowie einen Geigenbogen und eine Pochette. Das ist eine Geige, die kaum breiter ist als der Bogen selbst und wegen des fehlenden Resonanzkörpers sehr leise klingt. So konnten der Harlekin und der Pierrot wieder gemeinsam auftreten. Der Pierrot fiedelte und der Harlekin tanzte.

Jacobi beschrieb anschließend die Pochette als Instrument mit einem „widerlichen Klang“: „Die Tanzmeister nutzten diese Taschengeige, um ihre Schüler zu begleiten.“ Denn da das Instrument schmaler ist als eine Geige, lässt sie sich einfacher transportieren.

Die Tanzschulkenntnisse der Zuschauer wurden also an diesem Abend nicht überprüft. Doch wie sah es denn mit Jacobis Fähigkeiten aus? „Ich tanze inzwischen seit drei Jahren Standard und liebe es“, erzählte er nach dem Konzert. „Aber als ich als Jugendlicher in der Tanzschule war – ja, da habe ich tanzen noch gehasst.“