Mittlerweile sind Uwe Kroll (links) und Martin Clausen Sprecher die IG in ihrem 25 Jahre währenden Kampf gegen die B 212 neu. (Ingo Möllers)

In den Delmenhorster Ortsteilen Deichhausen und Sandhausen hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet, die eine Anbindung des Bremer Güterverkehrszentrums an den Landkreis Wesermarsch über eine neu zu bauende Trasse der Bundesstraße 212 (B 212 neu) verhindern will. Es liegen zwei Varianten des Straßenverlaufs vor, beide würden die Ortsteile vom Delmenhorster Stadtgebiet abschneiden und sie durchtrennen. Die neue Initiative „B 212-freies Deich- und Sandhausen“ will nun nach Auskunft ihrer beiden Sprecher Werner Heier und Rudi Markwitz zunächst die Bevölkerung in einer Versammlung über das Vorhaben und die entstehenden Probleme informieren. (25. Februar 1995)



120 Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen und mehr als 30 000 Menschen an den Straßen: Ganderkesee erlebte diesmal einen mit 2,5 Kilometern besonders langen Faschingsumzug. Scheinbar wie bestellt für den Präsidenten der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), Rolf Kühn, der zum Ende dieser Faschingssaison aus dem Amt scheidet. Der letzte Umzug um den Ring unter seiner Präsidentschaft war zugleich der längste seiner seit 1982 währenden Amtszeit. Erstmals dabei war auch Ganderkesees Partnerstadt Château-du-Loire: Eine 30-köpfige Fußgruppe aus Frankreich hatte sich mit Ganderkesees Gemeindedirektor Gerold Sprung an der Spitze auf den Weg um den Ring gemacht. Als besten Festwagen setzte die Jury „Aladins Reich“ vom TSV Grüppenbühren/Bookhorn auf Platz eins, gefolgt von den „Faschings-Babys“ der Bergedorfer Jugend und der schunkelnden „Chianti-Gondel“ vom Faschings-Fan-Club. Bei den Fußgruppen gab es gleich vier Gewinner: Die „Zongs“ aus Ganderkesee, die tanzenden Tassen der Tanzschule Ganderkesee, die Zauberer von den Ringtauben und – sie sind schon einmal prämiert worden – „Die Schimmelreiter“ aus dem Theodor-Storm-Weg. Auch eine Ehrenkappe wurde wieder vergeben. Mit ihr wurde diesmal der Ganderkeseer Ordnungsamtsleiter Horst Tiemann ausgezeichnet. Die begehrte Kopfbedeckung setzten ihm die Ehrenkappenträger der beiden Vorjahre, Helga Kühn und Ludwig Kirchhoff, aufs Haupt. Als ein Volltreffer hatte sich der neue Festplatz an der Raiffeisenstraße erwiesen. Wie auf einem Rummelplatz reihte sich dort zwischen Festzelten Bude an Bude aneinander. Der Alte Marktplatz allein hätte die Menschenmassen diesmal nicht aufnehmen können. (27. Februar 1995)



Das künftige Delmenhorster Stadtmuseum auf der Nordwolle soll nicht nur die unmittelbare Stadtgeschichte, sondern vor allem auch die überregionale Ausstrahlung der Stadt Delmenhorst dokumentieren. Das hat sich der Leiter der Delmenhorster Museen, Gerhard Kaldewei, zum Ziel gesetzt. Während sich das Fabrikmuseum im Wesentlichen auf die Nordwolle konzentriert, müsse das Stadtmuseum ein größeres Spektrum umfassen, denn die Geschichte der Stadt sei ja nicht identisch mit der Industriegeschichte und beschränke sich außerdem nicht nur auf Wolle, auch Jute, Linoleum und Korkschneiderei haben Delmenhorst in ganz Deutschland bekannt gemacht. Stadtgeschichte, sagte Kaldewei, sei nie reine Lokalgeschichte, man solle sich nicht kleiner machen, als man ist. (27. Februar 1995)



Nun hält der PC auch Einzug in die Delmenhorster Stadtbücherei. Vom Sommer an gibt es keine Karteikästen und Zettelkataloge mehr, sondern die Kunden werden sich an Bildschirmgeräten einen Überblick über das Ausleihe-Angebot verschaffen können. Für den richtigen Umgang mit dem Computer werden auch Einführungskurse angeboten. Die bisherigen Zettelkataloge werden trotzdem bestehen bleiben, sie werden allerdings nicht mehr aktualisiert, weil diese Arbeit per Hand dann zu aufwendig wird. (23. Februar 1995)



Die 1994 grassierende Schweinepest ist auch jetzt noch Thema unter den Landwirten. „Wir wurden davon überrascht“, sagte der Vorsitzende Rudolf Schwarting während der Jahreshauptversammlung des Ortslandvolksverbands Ganderkesee. Unter den Bauern sei die Angst umgegangen. Dass damals die immer wieder geforderte Impfaktion nicht in die Gänge gekommen sei, bezeichnete Schwarting als „eine unmögliche Sache“. (23. Februar 1995)



Nur jeder vierte Lehrling im Handwerk sei weiblich, bedauerte der Präsident des Niedersächsischen Handwerkstages, Kurt Rehkopf, in der Delmeburg. Er sprach dort anlässlich der Ausbildungsabschlussfeier der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land. Junge Frauen und Mädchen sollten bei der Berufswahl überdenken, ob es wirklich eine gute Entscheidung ist, in die typischen und überlaufenen Frauenberufe einzusteigen, sagte Rehkopf. Auch nutzten viel zu wenige ausländische Jugendliche die guten Aussichten im Handwerk. (25. Februar 1995)



Wachwechsel beim Kreisreiterverband Delmenhorst. 17 Jahre lang hatte Harald Menkens an der Spitze des Verbandes gestanden, jetzt gab er sein Amt ab. Während der Jahreshauptversammlung in Lüschens Bauerdiele in Stenum wählten die Reiter Werner Hagstedt zu seinem Nachfolger. Hagstedt gehört wie auch Menkens dem Reiterverein Ganderkesee an. Delmenhorsts Schul- und Kulturdezernent Friedrich Hübner überreichte dem scheidenden Reiterpräsidenten als Anerkennung seiner Verdienste einen Bildband über Delmenhorst. (22. Februar 1995)



Nach sechsjähriger Pause will die Werbegemeinschaft Ganderkesee (WG) in diesem Jahr wieder eine Gewerbeschau veranstalten. Sie soll Anfang Mai als „Gewerbeschau mit Autosalon“ auf dem Atlas-Airfield-Gelände stattfinden. Die Organisatoren um den WG-Vorsitzenden Torsten Becker rechnen mit einer guten Resonanz bei den Betrieben und Firmen und vor allem auch bei den Besuchern. Kamen bei der Gewerbeschau vor sechs Jahren auf dem alten Marktplatz laut dem zweiten Vorsitzenden Hermann Hidalgo circa 7000 Besucher, so erwarten die Organisatoren diesmal 10 000 Gäste. (22. Februar 1995)



