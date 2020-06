1995 hatte die Verwaltung die Idee, die Realschule an der Lilienstraße aufzulösen. Doch die Politik spielte nicht mit. (Ingo Möllers)

Das Delmenhorster Rathaus quoll über vor Jugendlichen. Es waren so viele Schüler, aber auch Eltern und Lehrer der Realschule an der Lilienstraße zur Sitzung des Schulausschusses gekommen, dass der große Ratssaal im Nu überfüllt war. Auch auf der Galerie war schnell kein Platz mehr frei, und so saßen und standen viele Ausschussgäste auf Fluren und Treppen des Rathauses. Für sie hatte die Verwaltung vor Sitzungsbeginn noch schnell eine Übertragungsanlage installiert. Grund des rekordverdächtigen Andrangs waren Überlegungen der Delmenhorster Stadtverwaltung, die Realschule Lilienstraße zu schließen und die Schüler auf andere Realschulen zu verteilen. In dem Gebäude könne dann die der Integrierten Gesamtschule angegliederte Hauptschule aus dem Pestalozzi-Schulzentrum untergebracht werden. Die dadurch frei werdenden Räume im Schulzentrum wiederum könnten dann der Gesamtschule zur Verfügung gestellt werden.

Ursprünglich sollte das Gebäude der Realschule an der Lilienstraße erweitert werden, um Platz für die Verlegung der Hauptschule zu haben. Weil das aber an den Kosten zu scheitern droht, hatte die Verwaltung überlegt, ob das Problem auch anders zu lösen ist – und ist mit ihrem Vorschlag auf erbitterten Protest gestoßen. „Schüler, Eltern, Lehrer – wehrt Euch gegen das Sterben der Realschule an der Lilienstraße!“ Mit diesem Appell ging Harry Gastler, er war von 1975 bis 1993 Rektor der Realschule, in die Offensive. Er sei über das Papier der Verwaltung „bestürzt und empört“, erklärte Gastler. Die Realschule habe immer darum kämpfen müssen, nicht übersehen zu werden. Dennoch sei es der Schule gelungen, ein eigenes Profil zu bewahren. Dem Gastler-Appell folgte einen Tag später eine Kundgebung von Schülern auf dem Rathausplatz. Auch im Rathaus selbst protestierten die Jugendlichen. „Wir wollen bleiben und lassen uns nicht vertreiben!“ hieß es auf einem Transparent und auf Pappschildern. Die Realschüler hatten zuvor nach Rücksprache mit ihren Eltern zum Schulstreik aufgerufen. Nach der Kundgebung zogen die Jugendlichen durch die Fußgängerzone zum neuen Busbahnhof.

Doch zurück zur Sitzung im überfüllten Rathaus: Die Entscheidung über die Zukunft der Realschule an der Lilienstraße fiel ganz schnell und ohne jede Debatte: Nur wenige Minuten nach Eröffnung der Schulausschusssitzung war der Schulschließungsplan der Verwaltung Makulatur. Der Ausschuss sprach sich einhellig für den Erhalt der Realschule aus und diskutierte das Verwaltungspapier gar nicht erst. Denn, so SPD-Ratsherr Memmo Behrens, eine Schulschließung stehe gar nicht zur Debatte, der Auftrag an die Stadtverwaltung sei eindeutig ein anderer gewesen: Sie sollte einen Anbau planen. (13./14./17. Juni 1995)



Von den Graftwiesen her leuchtete ein rotweiß getupftes Zirkuszelt – Circus Fliegenpilz aus der Schweiz gastierte sechs Tage lang in Delmenhorst. Das Programm stand unter dem Motto „Reise in Neptuns Reich“, und dazu gehört natürlich viel Wasser. So wurden nach dem ersten – „trockenen“ – Programmteil vor den Augen der Besucher 300 000 Liter Wasser aus drei Tankwagen und einem Reservebecken in die mit einer speziellen Folie ausgekleidete Manege gepumpt. In der Mitte ragte eine Insel hervor. In, an und über dem Wasser zeigten die Artisten dazu ein begeisterndes Programm. Zum Finale tanzte zu Walzermusik von Johann Strauß Wasser im Dreivierteltakt aus bunt illuminierten Fontänen. (9./15. Juni 1995)



„Impfschutz für alle“ heißt in diesem Jahr das Motto der Weltgesundheitsorganisation. Delmenhorst braucht sich in dieser Hinsicht allerdings kaum Sorgen zu machen, denn was den sogenannten Durchimpfungsgrad betrifft, steht die Stadt im Bezirk Weser-Ems recht gut da. So sind laut Gesundheitsamt 86 Prozent aller Delmenhorster Abc-Schützen vollständig gegen Diphtherie geimpft worden. Ebenso gut ist der Impfschutz gegen Kinderlähmung und Wundstarrkrampf. Henny Steen, die Leiterin des Delmenhorster Gesundheitsamtes, appelliert trotz des guten Ergebnisses an Eltern und Ärzte, auch weiterhin auf ausreichenden Impfschutz zu achten. Das betreffe auch Erwachsene, die oft jahrelang die Auffrischung ihres Impfschutzes vergäßen. (17. Juni 1995)



Im Kleinen Haus ging am Wochenende das sechste Delmenhorster Jazzfest über die Bühne, diesmal mit einem Kontrastprogramm aus Konvention und Avantgarde. Mit dabei: Klaus Doldinger. Der nicht zuletzt auch wegen seiner vielen Filmmusiken bekannte Saxofonist bildete mit seiner Band „Passport“ den abschließenden Höhepunkt der Jazzfeiertage. (19. Juni 1995)



Um ihren nächtlichen Heimweg zur Jägerstraße abzukürzen, hat eine 22-jährige schwangere Frau kurzerhand die Außengraft durchschwommen. Besorgte Zeugen hatten um 2.17 Uhr vorsichtshalber die Feuerwehr alarmiert, die allerdings vergeblich nach der Schwimmerin suchte, die werdende Mutter war in der Dunkelheit verschwunden. Später traf die Polizei die junge Frau zu Hause an. Zu ihren Beweggründen konnten die Beamten nichts weiter herausfinden. Sie vermuten deshalb, dass die junge Dame ein wenig durcheinander war. (19. Juni 1995)



Wachwechsel bei der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). Nach 15 Jahren gab Präsident Rolf Kühn sein Amt ab. Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Uwe Meyer gewählt. Auch Vizepräsident Herbert Meyer kandidierte nicht mehr. Neu im Präsidium ist Thomasch Tesch. Das schwerste Jahr sei für ihn die Session 1990/1991 gewesen, als der Ganderkeseer Fasching wegen des Golfkriegs abgesagt werden musste, sagte Rolf Kühn in seiner Abschiedsrede. Uwe Meyer ist nach Herbert Witte und Rolf Kühn der dritte Präsident der 1951 ins Leben gerufenen GGV und bringt eine lange Faschingserfahrung mit. Unter anderem war er Prinz in der Session 1987/1988. Auch im Ganderkeseer Vereinsleben ist Uwe Meyer fest verankert. (15. Juni 1995)



