Die Taufkapelle in der Heilig-Geist-Kirche Delmenhorst wurde maßgeblich von Oetken gestaltet, der die Fensterbilder dafür entwarf. (fotos: INGO MÖLLERS)

Es gibt in Delmenhorst wohl kaum eine Kirche, in der man keines seiner Werke entdecken kann. Aber wie vielfältig und facettenreich sein Schaffen war, zeigt sich wohl am deutlichsten in der Heilig-Geist-Kirche, in der der Kirchenmaler Hermann Oetken selbst aktives Mitglied gewesen ist. Er hat die Kirche Anfang der 1960er-Jahre bei ihrer Entstehung maßgeblich begleitet und überall in dem sakralen Gebäude seine Spuren hinterlassen. „Das war für ihn die Gelegenheit, eine Kirche aus einem Guss zu gestalten“, erinnert sich seine Tochter Christina Schröder. Dabei habe Oetken nicht nur äußerlich gewirkt, sondern auch inhaltlich. „Von der Gottesdienstordnung bis zum Hahn auf dem Kirchturm war alles liebevoll durchdacht.“

Am deutlichsten wird das Wirken Oetkens in der Heilig-Geist-Kirche sicher in der Taufkapelle, in der sich an zwei Seiten wandhohe, von ihm gestaltete Buntglasfenster entlangziehen. Darin hat der Kirchenmaler Szenen aus dem alten und dem neuen Testament einander gegenübergestellt. Aber auch im Hause Oetken gestickte Wandteppiche finden sich in der Kirche, ebenso wie Altarbehänge. Sogar die Leuchter hat er entworfen und auch das Siegel der Gemeinde stammt aus seiner Feder. „Für mich ist die Kirche Vaters künstlerisches Credo“, sagt Schröder.

Hermann Oetken, der 1909 in Delmenhorst geboren worden war, war schon in jungen Jahren in der Kirche aktiv und schloss sich der christlichen Jugendbewegung an, die sich in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg rund um den Berliner Theologen Paul Le Seur entwickelte. „Die Persönlichkeit von Paul Le Seur hat auf Oetken großen Eindruck gemacht“, schreiben Reinhard Rittner und Achim Knöfel in dem Text „100 Jahre Kirchenmaler Hermann Oetken 1909-1998“, der im Oldenburger Jahrbuch 2009 erschienen ist. In diesem Kreis lernte Oetken auch Gertrude Krause, seine zukünftige Frau, kennen.

Beruflich begann Oetken nach der Volksschule eine Malerlehre in Bremen, die er nach drei Jahren mit der Gesellenprüfung beendete. 1926 meldete er sich dann als Vollschüler an der Staatlichen Kunstgewerbeschule an, wo er die Abschlussprüfung 1932 erfolgreich bestand. Im Spätsommer besuchte er im Rahmen einer Studienreise mit seinem Lehrer Paul Adalbert Perks Italien, wo es den Kirchenmaler später immer wieder hin verschlug. „Die europäische Kulturgeschichte in kleinen und großen Formaten sowie das mediterrane Ambiente haben es ihm angetan“, schreiben Rittner und Knöfel weiter.

1932 erhielt Oetken dann auch seinen ersten kirchlichen Auftrag: Die Renovierung der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor, bei der Oetken die mittelalterlichen Malereien, die unter Kalkschichten versteckt waren, wieder freilegte. Er wollte die Kirche wieder so herrichten, wie sie einst ausgesehen hatte. Weitere Arbeiten in anderen Dorfkirchen folgten.

Zeitgleich nahmen die Auseinandersetzungen in der Kirche und der NS-Gesellschaft zu, der damalige Delmenhorster Pastor Paul Schipper wurde schließlich vom Kirchenrat suspendiert, woraufhin die Bekenntnisgemeinde, zu der auch Oetken gehörte, aus der Stadtkirche auszog und fortan in privaten Räumen Gottesdienste abhielt. Später wurde Hermann Oetken außerdem Mitglied in der Michaelsbruderschaft.

Soldat im Zweiten Weltkrieg

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde Hermann Oetken sofort eingezogen. Aber auch als Soldat war der Maler immer mal wieder künstlerisch aktiv, fertigte Skizzen von der Krim oder vom Krieg zerstörten Boulogne an, die er später als Zeichnungen oder in Farbe nacharbeitete. „Am Ende dieses schrecklichen Krieges ist Hermann, teils per Rad, nach Hause gewandert“, schreibt Ernst Wilken über den Kirchenmaler in den von Werner Garbas und Frank Hethey herausgegebenen „Delmenhorster Lebensbildern“.

Nach dem Krieg fing Hermann Oetken von Neuem an als Kirchenmaler zu arbeiten. Aber er fertigte auf Nachfrage auch Krippen oder Spielsachen an, alles, womit man irgendwie in der Nachkriegszeit ein wenig Geld verdienen konnte. Mit der Zeit bekam der Kirchenmaler immer mehr Aufträge für Renovierungen oder Umgestaltungen von Kirchen. Er beschäftigte ein paar Gehilfen, gearbeitet wurde in einer Werkstatt am Wohnhaus der Familie an der Dwoberger Straße. Auch die Familie wurde mit eingebunden: Während seine Frau sich um den geschäftlichen Teil kümmerte, stickten die Töchter und Schwiegertöchter die Wandteppiche oder Paramente. „Wir gehörten mit zu den ersten in der Straße, die ein Auto hatten, weil Vater immer unterwegs war“, erinnert sich seine Tochter.

Die Glaswerkstatt, in der die Fenster gefertigt wurden, befand sich in Überlingen am Bodensee. „Dorthin sind wir auch öfter mitgekommen und haben die Ferien da verbracht“, erzählt Schröder. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Reisen nach Italien, nach Avezzano, wo Hermann Oetken ein Haus erworben hatte. Diese große Reiselust, die der Kirchenmaler hatte, habe sich auf die ganze Familie übertragen, sagt Schröder.

Wie viele Werke Hermann Oetken Zeit seines Lebens geschaffen hat, weiß niemand so ganz genau. Es müssen aber weit über 400 Werke sein, die in unzähligen Kirchen im gesamten norddeutschen Raum, bis nach Hessen oder im Rheinland zu finden sind. Sogar in einer Istanbuler Kirche gibt es Fenster, die der Delmenhorster gestaltet hat. „Es gibt sicherlich noch viele Glasarbeiten von Vater, von denen wir gar nichts wissen“, vermutet Schröder. Oetken habe zwar in späteren Jahren selber noch versucht, die Kirchen alle zusammenzutragen, allerdings nur unvollständig. „Allein von dem, was ich bisher gesehen habe, konnte ich da nochmal das Doppelte hinzufügen“, erzählt Schröder, die fürchtet, dass aufgrund des geänderten Zeitgeistes die ein oder andere Arbeit ihres Vaters aber auch schon wieder aus so mancher Kirche verschwunden ist. „Das Einzige, was immer bleibt, sind die Glasfenster.“

Zur Sache

Delmenhorst, Deine Künstler

