Akteure aus Delmenhorst, Allonnes und Pamplona hatten sich an dem internationalen Theatercamp beteiligt. Im Mittelpunkt ihres Stücks, das sie jetzt im Kleinen Haus präsentierten, stand die Einheit Europas. (INGO MöLLERS)

Ein großes Kreuz hängt in der Schulklasse. Die Lehrerin verteilt die Klassenarbeiten. Am Ende zeigt jeder Schüler das Ergebnis: Alle haben ein Kreuz gemalt. Nur ein Mitschüler hat einen Davidsstern, einen Halbmond, ein Om-Symbol und andere religiöse Symbole gemalt. Die Lehrerin ist wütend, zerknüllt den Zettel und wirft ihn auf den Boden. Der Mitschüler trägt als einziger eine weiße, emotionsneutrale Maske. Er ist anders, er ist „Nobody“.

„Acting new societies – Inszenierung neuer Gesellschaften“ heißt das Stück, das die 20 Jugendlichen aus Delmenhorst, Delmenhorsts französischer Partnerstadt Allonnes und dem spanischen Pamplona am Freitag im Kleinen Haus aufgeführt haben. Immer wieder lassen sie „Nobody“ in ihrem Stück auftreten. In collagenartigen Szenen zeigen sie, wie andere Menschen Schikanen und Misstrauen ausgesetzt sind.

So unterhalten sich in einer anderen Szene beispielsweise zwei Verkäufer in einem Kleidungsgeschäft ganz entspannt miteinander, grüßen freundlich einen Kunden, merken aber nicht, dass der sich ein Kleidungsstück unter das T-Shirt schiebt. Als er den Laden verlässt, piept zwar die Alarmanlage, aber der Kunde zeigt lediglich seine leeren Hände, die Verkäufer lachen, winken ab und der Kunde verlässt das Geschäft mit seinem Diebesgut. Als „Nobody“ den Laden betritt, ebbt das Gespräch der Verkäufer plötzlich ab, die verfolgen jede Bewegung des Eindringlings und als er an der Kasse bezahlen will, filzen ihn die Verkäufer, ob er nicht doch etwas geklaut hat.

Die Maske von „Nobody“ wirkt verfremdend, so wie auch ausländische Menschen auf Einheimische oft fremd und verstörend wirken. Vom 12. bis zum 21. Juli haben sich die Jugendlichen während eines internationalen Theatercamps mit dem Thema Zuwanderung befasst. Sie haben sich gefragt, was gerade in Europa passiert. Ihre Ergebnisse haben sie am Freitag in einer öffentlichen Theateraufführung präsentiert.

Prinzessin Europa als Talk-Gast

So begann das Stück als Talkshow, mit Prinzessin Europa als einzigem Talk-Gast. Die Moderatorin übte vor dem Auftritt der Prinzessin mit den gut 80 Zuschauern die Verhaltensregeln: Halb auf Deutsch, halb auf Englisch wies sie das Publikum an, aufzustehen, wenn die Prinzessin kommt und auch immer dann aufzustehen, wenn Europa aufsteht. Das Publikum hatte sichtlich Spaß daran, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Und schon schwebte sie herein: im schwarzen Samtkleid mit Krönchen in den dunklen Locken in Begleitung von ihrer persönlichen Assistentin. Europa setzte sich auf einen mit rotem Samt überzogenen Stuhl und harrte den Fragen einer Journalistin. Diese durfte allerdings nur eine Frage stellen – und die wurde noch nicht einmal beantwortet. Stattdessen schritt Europa auf einem roten Teppich zum Stehpult und begrüßte die Zuschauer in verschiedenen Sprachen. Doch plötzlich fing sie an, zu hyperventilieren. Verzweifelt rief die Moderatorin nach einem Arzt und zu dem Indiana-Jones-Thema kam tatsächlich eine Ärztin angerannt. Aus einem silbernen Aktenkoffer mit roten Kreuz holte sie Akten, Gesetze, Paragrafen und Stempel, um Europa zu helfen. Schließlich diagnostizierte die Ärztin eine „Refugitis“ und verordnete eine Diät: „Verzicht auf Rechtspopulismus!“

Es folgten die Szenen mit „Nobody“, erwähnenswert noch, dass alle diese Szenen gänzlich ohne Text auskamen. Am Ende dieser Collage wurde ein Film gezeigt: „Nobody“ setzt die Maske ab, die Zuschauer sehen zum ersten Mal das Gesicht der jungen Darstellerin. Plötzlich verwandelt sich ihr Gesicht in das eines jungen Mannes. Dann in das einer anderen jungen Frau und nach und nach in alle Gesichter der Jugendlichen. Nach dem Film kamen alle Darsteller mit weißen Masken auf die Bühne und hielten Zettel hoch. Nacheinander setzten sie ihre Masken ab und drehten dazu ihre Zettel um, bis der Satz: „We are somebody“ über ihnen stand.

Danach traten die Darsteller auf, jeder hatte sich jeweils die Flagge eines europäischen Landes um den Körper gewickelt. Immer wieder preschte zu einem widerlichen Fliegen-Surren eine geduckte, maskierte Gestalt zwischen die Länder und piekste, haute und stieß sie. Sie trug eine Maske und einen grauen Hoodie auf dessen Rückseite „War“ und „Racism“ stehen. Die Länder waren genervt, vergaßen diesen Vorfall aber so schnell wieder, wie er gekommen war. Sie hielten zusammen. Zum Schluss trat auch noch einmal die Ärztin auf und fragte, was Europa heilen könnte: „Liebe“, „Respekt“, „Freundlichkeit“, „Unterschiedlichkeit“ und „Frieden“ waren die Antworten, die die Darsteller in verschiedenen Sprachen aufzählten. „Vielen Dank“, sagte die Ärztin. „Dann hole ich jetzt das Rezept.“ Das Stück endete damit, dass alle gemeinsam bei verschiedenen europäischen Tänzen feiern.