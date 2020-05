Gästeführerin Elisabeth Kühling vor den Seerosen am Kamerner See. Bis Ende Juni hat das Ganderkeseer Gästeführer-Team sämtliche geplanten Touren abgesagt. Kühling empfiehlt derweil eine etwa 20 Kilometer lange Radtour durch Bookholzberg, Hohenböken, Neuenlande, Schierbrok und Rethorn, die auch alleine oder zu zweit Spaß macht. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Erst einmal bis Ende Juni hat das Gästeführerteam der Gemeinde Ganderkesee sämtliche geplanten Touren abgesagt. „Ob die für den 8. Juli geplante Ganztagesradtour nach Wildeshausen stattfinden kann, entscheiden wir kurzfristig. Das hängt unter anderem auch davon ab, ob dann die Gaststätten geöffnet sind. Da warten wir die Tendenz ab“, sagt Elisabeth Kühling, Sprecherin des Gästeführer-Teams.

Unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“ regt sie deshalb eine rund 20 Kilometer lange Radtour an, die gegebenenfalls auch alleine oder zu zweit Spaß macht. „Gerade jetzt, wo die Natur nur so aus allen Nähten platzt, lohnt es sich, einige Ecken mal besonders zu betrachten“, erklärt die Gästeführerin. Außerdem biete das Fahrrad eine gute Gelegenheit, sich mal ohne Mund- und Nasenschutz an der frischen Luft zu bewegen. „Immer, wenn ich Leute mit Maske auf dem Rad sehe, denke ich: Atmet doch mal richtig durch“, sagt Kühling.

Start der Radtour ist an der Stedinger Straße im Ortskern von Bookholzberg. Von dort führt die Route in nördlicher Richtung über die Bahngleise, im Anschluss links auf die Straße Zur Rampe, aber nicht ganz bergab, sondern weiter geradeaus auf der Straße An der Bahn. Am Ende des Industriegebiets macht der Weg einen Links-Rechts-Schlenker und führt nach einer Zeit auf die Dorfstraße. Dieser folgen die Teilnehmer rechts etwa drei Kilometer bis zum Stedinger Kanal.

Wiesen voller Bodenbrüter

Dort heißt es „absteigen und genießen.“ In den umliegenden Wiesen gibt es zahlreiche Bodenbrüter zu entdecken, die dort ihren Lebensraum haben. Auch zahlreiche Störche sind gerade jetzt im Mai dort zu entdecken. Um die Fauna besser beobachten zu können, empfiehlt Kühling, ein Fernglas mitzunehmen. Wichtig dabei: Die Wiesen bitte auf keinen Fall betreten. Schließlich ist das Hohenbökener Moor, in dem sich die Radler jetzt befinden, als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Weiter geht es rechts am Kanal entlang über die B 212 hinweg bis nach Neuenlande. „Neuenlande ist seit 1790 eine reine Moorkolonie und mit ursprünglich 17 Kolonaten weitgehend kultiviert. Nur wenige Flächen geben heute noch den Eindruck wieder, wie es hier vor 230 Jahren ausgesehen hat“, informiert Elisabeth Kühling. Auf einigen nassen Wiesenflächen würden heute noch Wollgräser wachsen. In Neuenlande lohnt sich immer eine extra Runde über die Neuenlander Straße und Zur Hörspe: „Denn dann fahren wir sozusagen durchs Dorf, bevor es auf der Kanalstraße Richtung Schiffstede weiter geht“, gibt die Gästeführerin die Richtung vor.

Auf der Kanalstraße erreichen die Teilnehmern nach einigen Kilometern die einstmals selbstständige Gemeinde Schönemoor. „Hier lohnt auf jeden Fall der Besuch der St.-Katharinen-Kirche“, weiß Kühling, was für ortskundige Radler nicht gerade ein Geheimtipp ist. Trotzdem gebe es bei der romanischen Wallfahrtskirche aus dem Jahr 1324 noch viele Details zu entdecken, zum Beispiel eine Sonnenuhr, Spuren der Pilger aus dem 14. Jahrhundert oder alte Grabstelne aus Obernkirchener Sandstein.

Ein kleines Stück geht es zurück und dann links auf der Straße Zur Ollen Richtung Schierbrok. Kurz hinter der Sporthalle Altengraben biegen die Teilnehmer rechts in die Achternstraße ein. Nach etwa zwei Kilometern geradeaus auf der Nutzhorner Straße geht links in den Hohenkamp. Nach Rethorn. Hinter dem Bahnübergang geht es leicht bergauf. „Oben auf der Plattform hat man einen wunderschönen freien Blick auf den Kamerner See, der früher mal eine Tonkuhle war. Bis 1966 gab es hier eine Ziegelei“, erläutert Kühling. Der Weg hinunter bis zum Steg lohne auf jeden Fall: „Eventuell sieht man einen Eisvogel, auf jeden Fall aber Seerosen.“

Weiter auf dem Hohenkamp führt die Strecke rechts in den Pappelweg. Auf dem Parkplatz an der alten Bahndeponie öffnet sich der Blick bis in die Wesermarsch. „Nach der Rekultivierung der Deponie, die sich inklusive Planung und Realisierung über viele Jahre hingezogen hat, wurden hier wieder Feldlerchen, Rotmilane, Rebhühner und Bussarde gesehen“, skizziert die Gästeführerin die wiedergewonnene Artenvielfalt in diesem Bereich. Über den Hohenheider Weg, Übern Berg und Windmühlenweg kehren die Teilnehmer zum Ausgangspunkt in Bookholzberg zurück.