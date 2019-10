Singer-Songwriter Arndt Baeck aus Hude spielt bereits seit klein auf Klavier. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in der Nähe der holländischen Grenze. (INGO MÖLLERS)

Hude. Wie heißt es noch so schön in dem Song von Billy Joel? „Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song, tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright.“ Eine Strophe, die auch perfekt zu dem Huder Singer-Songwriter Arndt Baeck passt. Denn wenn er mit seiner Musik die Menschen glücklich machen kann, auch wenn es nur für einen Abend ist, dann ist er zufrieden. „Das bereitet wiederum mir einfach eine unglaubliche Freude“, sagt Baeck – der sich übrigens nicht wie Bäck spricht, sondern dank Dehnungs-e eher Baak.

Allerdings spielt Baeck lieber in privaten Räumen, als in Clubs oder Bars. In diesem November will der Huder 30 Konzerte an 30 Abenden spielen, in den Wohnzimmern von Privatpersonen über ganz Deutschland verstreut. Zum einen, weil das einfach viel persönlicher ist und somit gut zu seinen Liedern passt. „Da wir an einem sehr persönlichen Ort sind und ich ein sehr persönliches Programm spiele, entsteht fast schon eine Art Magie“, sagt der 47-Jährige. Und zum anderen sind Wohnzimmerkonzerte auch finanziell einfach praktikabler, weil in Clubs oft keine Gage von der Location entrichtet wird. Das ist zwar bei den heimischen Konzerten auch nicht der Fall, aber da wissen die Gäste das auch genau und geben entsprechend großzügigere Spenden. „Bei Hutkonzerten gehen die Zuhörer meistens davon aus, dass man eine Gage bekommt und geben nur ein kleines Trinkgeld“, erklärt Baeck. Und von irgendwas muss man als Künstler schließlich auch leben.

Von klein auf am Klavier

Als Kind hat Baeck dagegen auch schon mal ein Stück Schokolade als „Gage“ akzeptiert, wenn er vor den Eltern seine Songs aufführte. „Im Wohnzimmer fängt es alles an“, sagt der Huder. Die ersten Konzerte, das erste Musizieren. Schon allein deswegen haben die Wohnzimmerkonzerte etwas sehr Persönliches. Und sind immer auch eine Rückkehr dorthin, wo alles begann. „Von dem Moment an, als ich die Tasten erreichen konnte und meine Oma ihr Klavier offen stehen ließ, war meine Begeisterung für Musik da“, sagt Baeck, der eigentlich aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus einem kleinen Dorf bei Bocholt nahe der niederländischen Grenze.

Auch heute noch hat der Musiker eine enge Verbindung zu den Niederlanden. „Meine Mutter war Niederländerin“, erzählt Baeck, der daher auch zweisprachig aufgewachsen ist. Auch studiert hat der Musiker in dem Nachbarland. „Ich habe eine ganz enge Bindung zu Holland“, sagt er. Auch niederländische Musik begeistert ihn, deswegen spielt er in einem Programm auch immer mindestens ein Lied in der Sprache.

Baeck wuchs auf einem Bauernhof auf, auf dem Musik immer eine wichtige Rolle spielte – auch, wenn seine Eltern selbst nicht musizierten. Dafür gab es durchaus schon mal Diskussionen zwischen seinem Vater und seinem Bruder darüber, bei welcher Musikrichtung die Kühe mehr Milch abgeben. Und auch Baecks Geschwister lernten ein Instrument, sie bekamen Gitarrenunterricht. „Bei mir war dagegen schnell klar, dass ich ein Faible für Klavier habe“, sagt der Huder, der daher Klavierunterricht bekam. „Dafür bin ich meinen Eltern noch bis heute sehr dankbar.“

In Hude lebt der Musiker inzwischen bereits seit 18 Jahren mit seiner Familie. Als seine Frau einen Job im Norden bekam, zog es das Paar zunächst nach Bremen. Als sich dann Nachwuchs anbahnte, ging es nach Hude. „Wir wollten lieber ländlicher wohnen. Das war eine gute Entscheidung, wir fühlen uns dort sehr wohl“, erzählt der Vater zweier Töchter, der auch in seinen Liedern viel Persönliches aufgreift. „Meine Songs handeln auch viel von meiner Familie“, sagt er. Dabei sei ihm aber immer wichtig, zwischen Privatleben und seinem Künstlerdasein in der Öffentlichkeit zu trennen. „Es ist ein schmaler Grat zwischen dem, was privat und was nur persönlich ist“, sagt Baeck, der in seinen Liedern verschiedene Genres bedient, je nachdem, welche Emotion er damit verbindet.

„Wenn ich eine bestimmte Stimmung transportieren will, habe ich gleich eine Stilrichtung im Kopf“, sagt er. Wie im Leben durchläuft er mit seinen Liedern verschiedene Emotionen. So gestaltet er auch seine Konzerte. „Dadurch berühre ich jeden Zuhörer mit irgendeiner Gemütslage und nehme ihn mit“, erklärt Baeck. So sei am Ende jeder begeistert. „Ich habe schon oft gehört: 'Das ist eigentlich nicht meine Musik, aber es war ein geiler Abend'“, erzählt der Pianist, der bei allen Vorteilen von Wohnzimmerkonzerten auch einen Nachteil ausgemacht hat: „Ich habe festgestellt, dass es oft Berührungsängste gibt.“

Die Hemmung ist bei einigen hoch. Was oft damit zusammenhängt, dass jeder eine andere Vorstellung von einem Wohnzimmerkonzert hat. „Viele Leute wissen nicht, was sie erwartet“, sagt Baeck. Oftmals würden sie denken, dass damit ein riesen Aufwand verbunden ist. „Das liegt aber immer ganz beim Gastgeber“, erklärt der Musiker, der sein Equipment komplett selbst mitbringt. Und wenn nicht genug Stühle vorhanden seien, könne auch einfach jeder Gast einen mitbringen. Das gleiche gelte für Getränke.

Seine November-Tour startet der Musiker am 1. November übrigens in Bayern. Viele Termine sind bereits vergeben, aber an einigen Tagen sind noch Lücken, wie etwa am 25. und 28. November. Wer sich um ein Wohnzimmer-Konzert bewerben möchte, findet alle Infos dazu online unter www.arndtbaeck.de.