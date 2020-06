Unbekannte tauchten das alte Gerät in rosa Farbe und brachten den Schriftzug "Get Love" am Kanonenrohr an. (VOLKER MÄUSEL)

Delmenhorst. „Wir wollen unseren Pink Panzer zurück!“ Dieser Forderung haben sich per Online-Petition auf dem Portal www.avaaz.org bis zum Montag 762 Menschen angeschlossen. Der Adressat ist die Bundeswehr, genauer: Die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst. Auf der Großen Höhe sorgte Anfang Juni eine Kunst-Aktion und die unmittelbare Reaktion des Logistikbataillons 161 für reichlich Aufsehen. Über Pfingsten war das jahrzehntealte Wrack eines Panzers im Schutz der Nacht pink angemalt worden. Die Kaserne ließ es daraufhin mit großem Gerät schnell abtransportieren. Medienberichte prophezeiten Böses für den pinken Stahlkoloss: „Nun will die Bundeswehr ihn verschrotten.“ Doch diesem Schicksal wird der Panzer wohl entrinnen.

"Wir nehmen das große Interesse zum Anlass, rechtlich zu prüfen, wo der Panzer würdig verbleiben kann", erklärt Torsten Ickert, Oberstleutnant und Standortältester der Kaserne. Er muss letztlich darüber entscheiden, was mit dem Panzer passieren wird. "Es geht um eine Verwertung. Das heißt aber nicht Verschrottung", betont Ickert. Natürlich nehme man wahr, was im Umfeld der Kaserne passiere. "Wir werden da schon eine Lösung finden“, verspricht der Chef des Delmenhorster Bundeswehr-Standorts.

Damit ist die Schrottpresse als Zukunft für den Pink Panzer offenbar vom Tisch. Der Initiator der Petition zeigt sich darüber aber wenig überrascht. „Ich habe meine Spione. Ich weiß, wo der Panzer steht“, sagt Joschka Kuty. In Delmenhorst ist er bislang noch nicht als Panzer-Retter in Erscheinung getreten, sondern als Poetry Slammer und Organisator der Dichterduelle. Der Pink Panzer stehe auf einem Platz neben anderen alten Bussen auf der Kaserne. „Das Verschrotten ist denen doch viel zu teuer“, vermutet Kuty.

Diese Einschätzung bringt er auch per Facebook zum Ausdruck. Denn Kuty zeigt seine besondere Verbindung zu dem alten Panzer nicht nur per Petition. Auf dem sozialen Netzwerk legt er das Profil „Pink Panzer“ an und verfasst dort einige Zeilen aus Sicht der Kampfmaschine. „Scheinbar bin ich der Öffentlichkeit spätestens im Herbst, wenn die Bäume ihr Blätterkleid lassen, nicht mehr ganz verborgen. Es macht immerhin nicht den Eindruck, als würde man mir schnell ans Blech wollen …“, schreibt Kuty am 9. Juni.

Als er beruflich auf Borkum ist, erfährt der 34-Jährige von der Farbaktion auf der Großen Höhe. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert er sich. Das Panzer-Wrack habe er in jungen Jahren sehr oft besucht. Das Gebiet ist zwar Übungsgelände der Bundeswehr, darf aber betreten werden, wenn keine Übungen stattfinden. „Da fand aber nie etwas statt. Auf dem Weg zum Badesee und Flugplatz stand der Panzer auch an einem gut zugänglichen Ort“, sagt Kuty.

Die besondere Verbindung, die neben Kuty offenbar noch weitere Menschen aus der Region zu dem Panzer haben, findet sich auch in der Petition wieder. Darin heißt es: „Viele Delmenhorster*innen und Menschen aus dem Umland kennen den Panzer auf der Großen Höhe und verbinden mit ihm schöne Erinnerungen an tolle Kindheitsabenteuer, ausgelassene Familienausflüge oder aber mit der einen oder anderen Jugendsünde.“

Ickert wollte aber verhindern, dass sich die Zahl der Besuche durch die rosa Farbe in die Höhe schraubt. „Es gibt viele rostige Abbruchstellen. Schon als Vater könnte ich es nicht verantworten, wenn meine Kinder da rumklettern“, erklärt er. Ihm sei deshalb gar nichts anderes übrig geblieben, als diese potenzielle Gefährdung zu beseitigen. „Ich verstehe das als gagige Aktion. Ob es nun gleich Kunst ist, rosa Farbe aufzutragen, darüber lässt sich diskutieren“, meint Ickert. Wenig Verständnis hat er dafür, dass nach dem Abtransport neben einem rosa Kreuz auch Grablichter entzündet wurden. „Es war sehr trocken. Da kann sich jeder vorstellen, was passieren kann.“

Der Slogan „freepinkpanzer“ hat es auch inklusive der pinken Silhouette des Kriegsgeräts auf ein T-Shirt gebracht. Auf www.wirfürunserestadt.de sollen die Shirts Geld für die gute Sache sammeln. Mindestens fünf Euro gehen jeweils an eine gemeinnützige Institution, die in der Bewältigung der Corona-Krise hilft. Die erste Auszahlung erhält das Deutsche Rote Kreuz.