Im ersten Moment wirkt Olrik Kohlhoffs Reiher ganz idyllisch. Aber die zahlreichen Schnecken wirken irgendwie gruselig bei genauerer Betrachtung. (Frank Peter)

Delmenhorst. Es hat ja etwas Beruhigendes, wie der Reiher auf diesem kahlen Ast sitzt und in der Ferne nach Fischen lugt. Es wirkt fast wie eine ganz klassische Naturstudie, ein alter Meister vielleicht. Doch der Schein trügt. Wer genauer hinsieht, wer in dieses vermeintliche Naturidyll eintaucht, stutzt. Denn überall schleimt es: Weinbergschnecken sind zu sehen, überwuchern den Ast fast schon geschwulstartig. Eines der Weichtiere kriecht sogar an des Reihers Bein hoch. Unbehagen ergreift den Betrachter. Nein, hier scheint gar nichts zu stimmen.

Typisch Olrik Kohlhoff, könnte man sagen. In seinen Zeichnungen stimmt immer etwas nicht. Das macht die Faszination aus. Der kingkonghafte Gibbon, der sich auf das schaukelnde Kind stürzt. Der Fuchs im Küchenbufett. Die Schnecken am Reiher. Das ist aber nur ein Teil der Faszination. Zum anderen schlägt noch etwas anderes den Betrachter in den Bann: Die schiere Größe des Werkes. Pi mal Daumen 1,40 mal 2,50 Meter ist die Kohlezeichnung mit dem Reiher groß. Riesig. Ungeheuren Sog entwickelnd. „Olrik Kohlhoff hat eine ganz eigene Art gefunden, mit dem Medium Kohlezeichnung neu umzugehen. Allein auf der formale Ebene ist es eine Art der Kunst, die ich so nicht kenne“, sagt Arne Zerbst, Präsident der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel, Kohlhoffs künstlerischer Heimat. Es sei nicht nur die fotorealistische Darstellung, nicht nur dieser starke Schwarz-Weiß-Kontrast, sondern eben auch das Format, das den Bildern eine neue Dimension verleiht. „Die Größe der Arbeiten hat etwas extrem Beeindruckendes“, sagt Zerbst. Deswegen müsse man diese Werke auch selbst sehen, im Museum, an der Wand. Das Erlebnis kann im Falle Olrik Kohlhoffs kein Kunstband, kein Katalog, und seien sie noch so gut, ersetzen.

Aktuell ist Kohlhoff nach 2015 wieder einmal in Delmenhorst zu sehen. Damals hatte er in der Städtischen Galerie Delmenhorst eine beeindruckende Ausstellung mit dem Namen „Spiel nicht mit Schlafenden“, nun ist er Teil der neuen Schau „Fly. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung“. Zumindest so bald das Haus Coburg wieder öffnet und die Schau, die die jüngere Sammlungsgeschichte des Kunsthauses aus der Perspektive eines wichtigen deutschen Lyrikers spiegelt, eröffnen darf. Wann es genau so weit ist? Nun, laut Niedersächsischer Landesregierung: an diesem Mittwoch, 6. Mai.

Gut, ganz so schnell geht es nicht. Galerieleiterin Annett Reckert musste, an den Vorgaben des Museumsverbandes orientiert, ein Covid-19-Schutzkonzept schreiben. Was bei einem so verwinkelten, mit vielen Räumen gesegneten Haus gar nicht so einfach ist. Das wird gerade noch einmal von den Gesundheitsexperten der Stadt geprüft, und dann soll es, wenn alles rund läuft, am 12. Mai losgehen. Ohne Spielmannszug, Tusch und Ramtamtam zum Auftakt. Es wird ein ungewohnter kalter, schneller Start in die Ausstellung. Und aus Schutzgründen für Mitarbeiter und Besucher kann es auch keine Gruppenführungen geben, die Schau öffnet sich mehr für Einzelbesucher oder Paare. „Nach dem Motto: Der Nächste bitte. Was aber ja wunderbar zur Geschichte unseres Hauses passt. Schließlich war dies einmal eine Arztvilla“, sagt Annett Reckert.

Rautenberg, der Kurator, ist wie Kohlhoff auch ein Kieler Künstler. Zum Reiher textete er übrigens: „die weinbergschnecke/auf dem bein des reihers ist/dem himmel ganz nah“. Und wegen dieser Kiel-Connection hatte Rautenberg auch einen Beitrag zu einem der beiden Begleitbände verfasst, die vor fünf Jahren zu „Spiel nicht mit Schlafenden“ erschienen. Es war eine wortgewaltige Verbeugung vor der Kunst Kohlhoffs. „Einen guten Teil ihrer Kraft beziehen die Zeichnungen daraus, dass sie komplexe Bildsujets nicht scheuen, sondern sie auszuformulieren suchen: stimulierende Lichtsituationen, unübersichtliches Blattwerk, spiegelnde Wasserflächen, Explosionen, Fell, Haut, perspektivische Verkürzungen – der Einsatz von Kohle auf Papier bewegt sich am Rande des Möglichen.“ Tatsächlich bieten die großformatigen Bilder eine schier unerfassbare Menge an zeichnerischen Details, die extrem eindrucksvoll zeigen, wie unglaublich gut Kohlhoff seine Technik beherrscht.

Aber neben dieser fesselnden ästhetischen Klasse der Bilder gibt es ja noch die erzählerische Dimension. Die scheinbar so vertraute Natur, das Idyll, das es nicht gibt. „Was eben noch beherrschbar war, wird zur Bedrohung. Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, flüstern die Zeichnungen“, beschreibt Rautenberg das Unbehagen, das das Eintauchen in Kohlhoffs Monumentalzeichnungen mit sich bringt. Auf den Reiher bezogen, fühlt sich Annett Reckert an das Genre des „Animal Horror“. Sie schreibt: „Olrik Kohlhoff erzählt mit diesem Naturstück von einer leisen Entgleisung. Lediglich zwei winzige leuchtende Augen im dunklen Horizontstreifen verweisen auf eine Siedlung und damit auf die Zivilisation. Jeden Moment, so scheint es, könnten sie aufflammen, um zur Bühnenbeleuchtung eines genüsslichen Massakers zu mutieren.“

Arne Zerbst spricht von einer Form des Neo-Surrealismus, der eine wichtige Rolle, das Unbehagen so schön befeuernde Moment, in den Arbeiten Kohlhoffs spielt. „Das sind auch Traumwelten, Kohlhoff spielt das mit einer neuen Mythologie“, sagt Zerbst. Diese wiederum entfaltet den Sog, weil sie etwas Fantastisches hat, was die meisten Menschen anspricht. Schon Johann Gottfried Herder sah 1767 Mythologie als Grundlage von Inspiration und Produktivität, um auf diesem Wege auch die breite Masse, „das Volk“, wie Herder es nannte, anzusprechen mit neuen Ideen. Das gelingt Kohlhoff. Zerbst sagt: „Das Besondere an den Zeichnungen ist auch das Einbrechen des anderen. Man meint, etwas zu erkennen. Aber dann kommt bald der Moment der Verunsicherung. Aber genau das bringt uns zum Denken.“ Und genau das zeichne gute Kunst aus.