Dank eines 18-Millionen-Überschusses hat die Stadt mehr Geld für Investitionen, auch für den Teilneubau des Kleinen Hauses. (MÖLLERS)

18,1 Millionen Euro. Es war eine Zahl, die auch im Rathaus für Verblüffung gesorgt hat. Kann das wirklich sein? Die Stadt Delmenhorst, chronisch überschuldet, kaum in der Lage, ihre Schulen, Straßen und Sportstätten in Schuss zu halten, soll im vergangenen Jahr einen solchen Überschuss erwirtschaftet haben? Ja, es kann sein, sagt Thomas Bruns, Fachdienstleiter Finanzen, und zumindest beim Thema Geld und städtischer Haushalt über jeglichen Ironieverdacht erhaben.



Wie kam dieses Ergebnis zustande? In erster Linie profitiert die Stadt von der guten Konjunktur. Die Auftragsbücher vieler Firmen sind voll, es gibt vergleichsweise wenig Arbeitslose. Entsprechend sprudeln die Steuereinnahmen. Schon Ende Oktober rechneten die Finanzfachleute der Verwaltung mit einem Überschuss von 10,3 Millionen Euro zum Jahresende. Schon da zeichnete sich ab, dass die Stadt deutlich mehr Schlüsselzuweisungen als geplant vom Land erhält. Von diesen Zuweisungen, die sich unter anderem über die Einkommenssteuer speisen, sollen vor allem strukturschwache Kommunen wie Delmenhorst profitieren.

„Aber auch die Gewerbesteuern sind 2018 permanent gestiegen“, erklärt Thomas Bruns. Und so kassierte die Stadt rund sieben Millionen Euro mehr, als anhand der Vorauszahlungen der Betriebe in den Vorjahren errechnet wurde. Wesentlichen Anteil an dem historischen Überschuss hatte auch der Fachbereich Soziales mit einem Plus von 3,5 Millionen Euro. Das erklärt sich unter anderem dadurch, dass die Stadt mit zeitlicher Verzögerung Geld von Land und Bund bekommen hat, für die Delmenhorst in Vorleistung getreten ist, zum Beispiel beim Unterhalt von Asylsuchenden.



Was passiert mit dem Geld? Zuerst werden damit Schulden getilgt, vor allem Liquiditätskredite. Die sind vergleichbar mit einem Dispokredit. Wenn der Stadt Geld fehlt, um laufende Kosten wie Gehälter zu bezahlen, muss sie Geld aufnehmen. Mitte der Nullerjahre war dieser Posten laut Bruns auf 54 Millionen Euro angewachsen. Jetzt ist er fast abgebaut, Anfang nächsten Jahres ist er auf 2,8 Millionen Euro geschmolzen. Die dürften mit dem zu erwartenden Abschluss 2019 – aktuell kalkuliert die Stadt ein weiteres Plus von rund fünf Millionen Euro ein – abgebaut sein.

Die Stadt vermeidet wegen des Überschusses zudem, neue Schulden für Investitionen zu machen. Eigentlich war eine sogenannte Nettoneuverschuldung von 7,3 Millionen Euro vorgesehen. Dieser Wert errechnet sich aus der Summe der neuen Kredite in Höhe von 14,2 Millionen Euro abzüglich der jährlichen Tilgung, die nur 6,9 Millionen Euro beträgt. Damit verharren die Investitionskredite der Stadt auf dem weiterhin hohen Niveau von 86,9 Millionen Euro. Der Rest des Geldes – die Verwaltung rechnet großzügig mit fünf Millionen Euro – soll in Investitionen fließen.



Wohin fließen die fünf Millionen genau? Das muss die Politik erst noch entscheiden. Projekte gibt es jedenfalls viele. Die Stadtverwaltung hat einmal grob überschlagen, wie groß ihr Investitionsstau ist, was es also kosten würde, wenn man alles in Schuss bringt, was überhaupt noch einigermaßen sanierungsfähig ist, beziehungsweise wenn man an einigen Stellen abreißt und neu baut. Dabei kamen rund 280 bis 310 Millionen Euro zusammen. Zum Vergleich: Die Stadt investiert aktuell pro Jahr rund 20 Millionen Euro, um zu sanieren und neu zu bauen.

Allerdings hat die Sache einen Haken. Die Stadt schafft es nicht, das Geld auszugeben. Die Haushaltsausgabereste summierten sich zum 31. Dezember 2018 auf 23,6 Millionen Euro. „Es ist positiv, dass wir durch die aktuelle Entwicklung eine frei Spitze, also Handlungsspielraum, zurückgewonnen haben, aber wir müssen die PS, die wir haben, jetzt auch auf die Straße bringen“, erklärt der Erste Stadtrat Markus Pragal. In der Umsetzung hat die Stadt mit mehreren Problemen zu kämpfen: Zum einen fehlt ihr, wie berichtet, qualifiziertes Personal. Zum anderen sind die Auftragsbücher vieler Firmen so voll, dass sie nicht auf der Suche nach Arbeit sind. Deswegen kommen bei Ausschreibungen vermehrt nur unvollständige Angebote ins Rathaus geflattert oder welche, die den erwarteten Kostenrahmen sprengen. In beiden Fällen muss die Ausschreibung aufgehoben und wiederholt werden.



Wie sieht die Zukunftsprognose aus? Thomas Bruns warnt davor, aus dem Rekord-Überschuss 2018 die falschen Schlüsse zu ziehen. „Es wird mit deutlich geringeren Einnahmesteigerungen auf staatlicher Seite gerechnet.“ Sprich: Steuern sprudeln nicht mehr wie im vergangenen Jahr, das gilt sowohl für die Schlüsselzuweisungen als auch für die Gewerbesteuer. Zudem gibt es eine Konstante, die schon eingepreist ist: Die Sozialausgaben werden wie jedes Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Zudem werden wegen des Tarifabschlusses höhere Gehälter gezahlt. „Wir werden 2020 nicht so einen großen Überschuss erzielen wie 2019, als wir von vornherein ein Plus von 4,5 Millionen Euro einkalkuliert haben“, sagte Bruns.