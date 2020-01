Hans-Heinrich hubmann verbringt inzwischen viel Zeit im heimischen Garten. Neben dem Orangenbäumchen gilt seine Liebe den Rosen. (INGO MöLLERS)

„Gestern habe ich noch Zwiebeln gepflanzt, und jetzt beginne ich zu säen“, erzählt Hans-Heinrich Hubmann. „Tagetes, die sind ziemlich unempfindlich, und es sind Pflanzen, in deren Nähe sich keine Blattläuse ansiedeln. Die pflanze ich dann unter die Rosen“, fügt der ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Ganderkesee hinzu. Er ist ein Naturliebhaber, hat einen grünen Daumen. Sein Orangenbäumchen trägt jedes Jahr aufs Neue kleine Früchte.

Schon als kleiner Junge hat der heute 75-Jährige seiner Tante im Kleingarten geholfen, später seinen zukünftigen Schwiegereltern den Rasen gemäht und Unkraut gezupft. In der Gartenarbeit hat er immer Entspannung und Ausgleich zu seinem vollen Terminkalender gefunden. Und das brauchte er auch. Neben seinem Beruf als Heilpraktiker, seinen politischen Aufgaben bei der CDU, Ehrenämtern in Schützen- und Faschingsverein sowie vielen anderen Tätigkeiten baute er das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Ganderkesee mit auf und war viele Jahre lang Vorsitzender des Ortsvereins.

Seit acht Jahren ist er nun Rentner und genießt das auch: “Die Dinge, die ich gemacht habe, fand ich gut. Den Weg würde ich immer wieder so gehen. Es ist aber auch schön, dass es vorbei ist.“ 2011 zog sich Hubmann von seinen politischen Ämtern zurück – und nach einem Schlaganfall vor knapp sieben Jahren musste er auch ansonsten deutlich kürzer treten. Er brauche viel Ruhe, sage sein Arzt. „48“-Stunden-Tage und Abendbrot im Stehen gehören spätestens seitdem der Vergangenheit an. Maximal drei Patienten am Tag behandelt der Heilpraktiker heute noch in seiner Praxis, dazu arbeitet er fast täglich in seinem geliebten Garten.

Dienstags freut er sich auf seine Dart-Freunde. Extra dafür hat er sogar gelernt, mit der linken Hand den Pfeil zu werfen, mit der Rechten kann er das nicht mehr. Sein Lebensmotto passt besser denn je: „Bewahre das Vergangene, aber in der Veränderung ist die Zukunft.“ Hubmann schaut nach vorn und versucht, immer das Beste aus seiner Situation zu machen. Er ist dankbar, denn er hatte Glück im Unglück, weiß er. Ohne den aufmerksamen Herrn, der schnell den Rettungsdienst rief, als er einen Schlaganfall im Auto hatte, würde er wohl heute nicht mehr leben. Nur durch die Unterstützung und das Verständnis von Familie und Freunden hat er sich wieder gut erholt und darf sogar wieder Auto fahren.

Geboren und aufgewachsen ist der 75-Jährige im Nachkriegs-Hannover. „Es war sehr viel zerstört, aber wir hatten den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Wir haben in den Ruinen gespielt – für uns Kinder war das ja normal“. Schon mit neun Jahren wird er dann auf das DRK aufmerksam. Bei einem Lehrgang für Radfahrer von der Verkehrswacht macht er einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Beeindruckt davon und auf Anraten seines damaligen Ausbilders tritt er dem Jugendrotkreuz bei: „Es war wichtig, eine Aufgabe zu haben, bei der man eine gewisse Anerkennung bekam“, erzählt Hubmann. Außerdem habe er schon da gerne geholfen.

1963, nach dem Realschulabschluss, beginnt Hubmann als Zeitsoldat seine Grundausbildung bei der Bundeswehr, arbeitet dort später im Sanitätsdienst, unter anderem in Delmenhorst. Im gleichen Jahr lernt er auch seine Frau Sigrid kennen. Bei einem Tanz in Oberhammelwarden sieht er sie das erste Mal und weiß gleich: „Die heirate ich!“ Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, erzählt er. Und er sollte recht behalten – seit 54 Jahren sind sie nun glücklich verheiratet, haben zwei Töchter und drei Enkelkinder. Ihr Geheimnis: „Immer im Gespräch bleiben.“ Nach langen Arbeitstagen waren sie oft gemeinsam essen und haben sich unterhalten. Und diese Tradition pflegen sie bis heute. Außerdem, erzählt seine Frau Sigrid, sei Hubmann ein echter Rosenkavalier. Jedes Jahr bekomme sie die schönste Rose aus dem Garten von ihm.

Seine Frau ist auch die treibende Kraft, als es um Hubmanns Berufswechsel geht. Nach Jahren im Sanitätsdienst der Bundeswehr muss und will er sich verändern: „Ich war zum Schluss ein schlechter Untergebener, ich war fremdbestimmt, das wollte ich nicht mehr“, blickt er zurück. Eine Ausbildung zum Masseur schwebt ihm vor, doch seine Frau fragt nur: „Hast du dir das gut überlegt?“ Daraufhin entscheidet er sich für eine Ausbildung zum Heilpraktiker. Die Bundeswehr genehmigt die Ausbildung. Hubmanns Augen leuchten, wenn er von seinem Beruf erzählt: „Das war wie auf mich zugeschnitten – dass man vielen Menschen helfen kann, dass man aber auch erkennen muss, wann man einen Arzt einschalten muss.“ Ein guter Zuhörer sollte man sein, Einfühlungsvermögen haben, aber auch in sich ruhen. Denn oft behandelte Hubmann schwer kranke Menschen: „Das muss man auch seelisch aushalten.“ Das Helfen und Heilen scheint ihm dabei in die Wiege gelegt: Viele seiner Vorfahren hätten in Heilberufen gearbeitet oder seien Pastoren gewesen. Hubmanns Vater etwa war Zahnarzt. Stolz erzählt er, dass er seinen Stammbaum bis ins Jahr 1613 zurückverfolgt hat.

Den Umzug 1975 nach Ganderkesee hat er nie bereut. Seine Familie und er fühlen sich sofort in der neuen Umgebung, die neu eröffnete Praxis wird sehr gut angenommen. Die Patienten hätten zum Teil sogar Schlange gestanden, erinnert er sich. Der einzige Wermutstropfen: Es gibtb kein DRK vor Ort. „Unmöglich", findet er und gehört 1977 zu den Gründern des DRK-Ortsverbands Ganderkesee, den er bis 1990 leitet. Danach wird er unter anderem Kreisvorstandsmitglied und Landesbereitschaftsführer. „Vom Deutschen Roten Kreuz muss man infiziert sein“, erzählt Hubmann. Und das ist er auch heute noch. Für sein ein großes ehrenamtliche Engagement erhält er 2006 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Neben all den ehrenamtlichen und beruflichen Herausforderungen startet Hubmann zudem eine politische Karriere in der CDU. Allerdings nicht, ohne vorher den Vorsitz beim DRK abzugeben: “Das passte nicht zusammen. Ich konnte nicht Vorsitzender des politisch unabhängigen DRK und aktiv politisch tätig sein“, blickt er zurück. Er zieht in den Gemeinderat und in den Kreistag ein. Höhepunkt seiner politischen Karriere sind aber ganz sicher die drei Jahre als letzter ehrenamtlicher Bürgermeister der Gantergemeinde von 1996 bis 1999.

Besonders stolz ist er bis heute auf die Planung des Gewerbegebietes Westtangente – und auch das Glockenspiel am Ganderkeseer Rathaus hat er mit auf den Weg gebracht. Dabei sei ihm immer wichtig gewesen, zwischen den Parteien zu vermitteln: „Feindschaften zwischen den Ratsparteien wollte ich ausgleichen. Was gesagt werden musste, habe ich gesagt. Aber immer mit Anstand und Sitte.“ 2011 beendet er seine politische Karriere.

Die Familie und sein Beruf als Heilpraktiker seien immer das Wichtigste in seinem Leben gewesen, betont Hubmann. Erst danach folgten Ehrenamt und politische Tätigkeiten. Fragt man ihn heute, wie er das alles unter einen Hut gebracht und geschafft hat, sagt er einfach: „Ich konnte das, das war für mich damals kein Problem.“ Er habe gar nicht gemerkt, dass er so viel gearbeitet habe. Schon als Kind sei er so gewesen: immer neugierig, immer interessiert und wollte alles erleben – am liebsten allein. Er lacht und gesteht dann aber auch ein, dass all sein Schaffen ohne seine Frau Sigrid nicht möglich gewesen wäre. Sie habe ihm immer den Rücken frei gehalten, sei immer für ihn und die Familie da gewesen.

Für das neue Jahrzehnt nimmt sich Hans Heinrich Hubmann vor allem vor, gesund zu bleiben und viel Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, die ihn in der schweren Zeit nach dem Schlaganfall unterstützt und geholfen haben. Besonders freut er sich auf eine Kreuzfahrt: Die haben er und seine Frau für den Sommer geplant. Doch bis dahin will er einfach nur sein Rentnerleben genießen und bestimmt auch in diesem Jahr wieder Rosenkavalier sein – und seiner Frau die schönste Rose des Gartens überreichen.