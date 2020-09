Die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen war zu Besuch im Lili-Servicekino, um sich die Sorgen und Nöte von Theaterleiter Heinz Rigbers und Betreiber Michael Prochnow anzuhören (von links). (TAMMO ERNST)

Kino, Popcorn, Softdrink – darauf verzichten viele derzeit lieber. In den Kinosälen herrscht gähnende Leere. Da bildet auch das Lili-Servicekino keine Ausnahme. „Es läuft schlecht, sehr schlecht“, bringt es Betreiber Michael Prochnow kurz und knapp auf den Punkt. Die Auslastung liege derzeit bei rund 25 Prozent. „Das geht wirtschaftlich auf Dauer nicht gut. Irgendwann geht es ans Eingemachte“, berichtete Prochnow der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen, die extra nach Wildeshausen gekommen war, um sich über die Situation der Kinos im ländlichen Raum zu informieren. Dieses Jahr werde es zwar noch kein Problem. „Uns wird es auch noch 2021 geben“, zeigte sich Prochnow verhalten optimistisch. Allerdings müsse sich bald etwas ändern. „Sonst geht es ans Eingemachte“, fügt er hinzu.

Wenn Michael Prochnow von etwas spricht, meint er die Zuschauerzahl. Eigentlich könnte das Lili-Servicekino pro Vorstellung 130 Leute in ihren Saal lassen. So viele Sitzplätze gibt es. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln von 1,50 Meter dürfen derzeit aber nur zwischen 50 und 60 Leute in den Saal. Die genaue Zahl variiert. „Je mehr Einzelpersonen kommen, desto weniger Plätze können wir vergeben“, erläuterte Theaterleiter Heinz Rigbers. Doch das ist derzeit ohnehin nicht das Problem. Höchstens 600 Gäste kommen seit der Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause jeden Monat in das Lichtspielhaus an der Huntestraße. Normalerweise sind es zwischen 2500 und 3000, in den typischen Kinomonaten November und Dezember auch mal um die 3700. „Gerade die ältere Generation fehlt“, erklärte Rigbers. Gemeint sind alle ab 30 Jahren, so wird in der Kinowelt die ältere Generation definiert.

Aber auch die Jungen fehlen. Der Hauptgrund liegt hier allerdings an dem Fehlen attraktiver Filme. Viele Neustarts wurden in den Herbst, Winter oder sogar ins kommende Jahr verschoben. „Die Filme, die wir angeboten bekommen, sind überschaubar“, berichtete der Theaterleiter. Startet doch einmal ein Film, wie im Fall des Actionfilms „Tenet“, muss das Wildeshauser Kino, wenn es den Streifen zeigen will, diesen drei Wochen lang laufen lassen. Wenn die Zuschauer kommen, ist das schön und gut. Aber im Falle von Tenet war das nicht der Fall. „Eine Woche hätte auch gereicht“, sagte Rigbers mit Blick auf die Zuschauerzahlen. Die Wildeshauser Kinobetreiber fühlen sich deswegen seitens der Verleiher geknebelt. Das ist nicht unbedingt neu. Denn die erzwungenen Spielzeiten der Verleiher machen kleinen Häusern schon länger zu schaffen. Die Nachwirkung der Corona-Pandemie und das Ausbleiben der Zuschauer haben die Lage aber zusätzlich verschärft.

Dass die Leute dem Kino fern bleiben, hat nach Ansicht von Michael Prochnow mit der Angst vor Innenräumen zu tun: „Sie sind vorsichtig.“ Dafür hat der Kinobetreiber viel Verständnis, auch wenn er die Angst für unbegründet hält. Denn zum einen werde auf die Abstandsregeln geachtet. Wenn Tickets verkauft werden, berechnet das Kassensystem automatisch, wie viele Plätze rundherum frei bleiben müssen. Zum anderen verfügt das Lili-Servicekino über eine moderne Be- und Entlüftungsanlage. „Die Luft wird nicht nur umgewälzt, sondern ausgetauscht“, sagte Heinz Rigbers. Bis der Gast beim Platz ist, muss er zudem eine Maske tragen.

„Wie ich sehe, sind Sie super aufgestellt. Es sind keine Investitionen nötig, um ein Corona-Konzept umzusetzen“, stellte Astrid Grotelüschen fest. Einige der Hilfsprogramme, die sie zu ihrem Besuch mitgebracht hat und vorstellen wollte, sind für das Lili-Servicekino somit nicht relevant. Dazu gehört etwa das Konzept „Zukunftsprogramm Kino II“, das seit Anfang August läuft und bis zu 80 Prozent der Kosten für Maßnahmen im Covid-19-Bereich übernimmt. Maximal 315 000 Euro sind möglich. Die CDU-Bundestagsabgeordnete erinnerte darüber hinaus an das Förderprogramm „Zukunftsprogramm Kino I“, das unabhängig von Corona läuft und sich speziell an kleine Lichtspielhäuser richtet. 2020 wurden insgesamt 22 Millionen Euro ausgezahlt. Allerdings gibt es die Zuschüsse auch hier nur für Investitionen. Das ist der Haken – und Grund, warum das Lili-Servicekino nicht mitmachte. „Wir kennen die Programme, aber haben nichts beantragt, weil wir nichts brauchen“, erklärte Michael Prochnow der Politikerin. Das Lili-Servicekino sei technisch auf dem neuesten Stand.

Aber ganz ohne Zuschüsse musste auch das Wildeshauser Lichtspielhaus nicht auskommen. Zum einen hat es 9000 Euro Soforthilfe und bis Ende August 5600 Euro aus der Überbrückungshilfe 1 bekommen. Zudem hofft Michael Prochnow, rückwirkend ab September Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe II zu erhalten. Dass diese Hoffnung berechtigt ist, dafür hat sich Astrid Grotelüschen eingesetzt. „Wir haben die Hürden in den Förderbedingungen gesenkt“, erklärte die CDU-Politikerin. Es seien vor allem drei Kernpunkte, an denen gedreht wurde: der Bezugszeitraum, die Zuschusshöhe und die Berechtigung. „Egal, ob ein Unternehmen zwei oder 249 Mitarbeiter hat, kann es nun bis zu 200 000 Euro beantragen“, führte sie aus.

Für Astrid Grotelüschen ist ein Lichtspielhaus im ländlichen Raum nicht nur Kultur, sondern auch ein wichtiger Teil der Infrastruktur. Ihr Appell an die Bürger lautet deshalb: „Geht ins Kino! Wenn ihr in Wildeshausen ein Kino haben wollt, unterstützt es mit eurem Besuch.“