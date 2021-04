Der Sperrmüll, der neben dem Balkon des Mehrfamilienhauses an der Hermann-Ehlers-Straße angehäuft war, ist beseitigt. (INGO MöLLERS)

Die Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen kann sich endlich wieder sehen lassen. Der Sperrmüll, der sich neben einem Balkon auftürmte, und der Bauschutt, der vor dem Haus lag, sind verschwunden. Bis es so weit war, hat es allerdings eine ganze Weile gedauert. Die CDW-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat hatte das „öffentliche Erscheinungsbild“ bereits vor einigen Wochen angeprangert und sich wegen der bestehenden Brandgefahr besorgt gezeigt (wir berichteten).

Warum diese Vermüllung mitten in der Kreisstadt bekannt war, lange Zeit jedoch nichts passiert ist, wirft die Frage nach dem Warum auf. Auf Nachfrage beim Landkreis Oldenburg erklärte Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft, dass der Kreis laut Gesetz für die Beseitigung von Abfall auf freiem Feld und Wald zuständig ist: „Wenn dieser an einer Straße abgelagert ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, diesen zu beseitigen.“ Der Landkreis schreite nur ein, wenn „das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt“ sei, erklärte Dölemeyer. Das sei beispielsweise der Fall, wenn ein Ölkanister herumliege und dadurch das Grundwasser gefährde. Diese unmittelbare Gefahr sei an der Hermann-Ehlers-Straße nicht gegeben gewesen.

Untätig ist das Abfallwirtschaftsamt laut eigenen Angaben im Fall der Vermüllung an der Hermann-Ehlers-Straße aber nicht geblieben. „Wir sind informiert worden, dass dort Handlungsbedarf besteht. Wir sind deshalb an die Hausverwaltung herangetreten“, berichtete Uwe Dölemeyer. Die Hausverwaltung sei für die Abfuhr des unerlaubt abgelagerten Sperrmülls zuständig, weil es sich bei der Hermann-Ehlers-Straße um Mehrparteienhäuser handelt und der Verursacher der Ablagerung nicht ermittelt werden konnte.

Eine konkrete Frist, bis wann der Müll an der Hermann-Ehlers-Straße, beseitigt sein muss, hatte das Amt für Abfallwirtschaft nicht vorgegeben. „Es muss ein zeitlicher Rahmen sein, der machbar ist“, erklärte Dölemeyer zu den Vorgaben, die sein Amt in solchen Fällen ausspricht. Wenn sich nichts bewege, erhöhe die Kreisverwaltung den Druck. So war das Abfallwirtschaftsamt laut Dölemeyer bereits dabei, ein Schreiben an die Hausverwaltung aufzusetzen, in dem eine Beseitigungsverfügung angedroht wird.

Das letzte Schwert

Eine solche Verfügung ist das letzte Schwert in der Scheide der Verwaltung. Wenn auch nach der Androhung der Müll nicht in „kürzester Zeit“, wie Dölemeyer es formulierte, beseitigt sei, werde dieses gezogen. Konkret bedeutet das: „Wir ordnen dann eine gebührenpflichtige, rechtskräftige Beseitigung an“, erklärte Dölemeyer. Weil der Landkreis – anders als die Gemeinden, die zumeist einen Bauhof haben – nicht operativ tätig sei, würde die Verwaltung eine Firma beauftragen, den Sperrmüll zu entsorgen. Die anfallenden Kosten stelle die Verwaltung dann dem Verursacher oder Grundstückseigentümer in Rechnung.

Im Fall der Hermann-Ehlers-Straße muss die Verwaltung dieses Schwert nun doch nicht ziehen. Denn der Schandfleck ist beseitigt. Die Frage ist allerdings: Wird das von Dauer sein? Zweifel daran hegt zumindest der CDW-Ratsherr Stefan Brors. Denn seiner Ansicht nach war die Vermüllung rund um die Wohnblocks nur Ausdruck dafür, dass hier die städtische Integrationsarbeit nicht gelungen ist. Denn in den Mehrfamilienhäusern links und rechts der Straße leben überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund. „Mir geht es nicht darum, die Arbeit der Stadt bloßzustellen. Aber es muss etwas unternommen werden“, erklärte Brors. Deshalb hat er beantragt, dass die Verwaltung über das Integrationskonzept für die Hermann-Ehlers-Straße am 29. April im Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie berichten möge.

Auch die Kreisverwaltung ist sich des Problems bewusst. Insbesondere in Wohngebieten mit hohem Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund würden immer wieder Großmengen von Sperrmüll abgelagert. Laut Uwe Dölemeyer fehlt dieser Bevölkerungsgruppe oft das „Verständnis für das Mülltrennungssystem, welches der Landkreis vorhält“. Mit Infomaterial in 14 unterschiedlichen Sprachen versucht die Kreisverwaltung für Aufklärung zu sorgen.

Die Hausverwaltung, die für die Mehrfamilienhäuser an der Hermann-Ehlers-Straße zuständig ist, habe solche Sortieranleitungen in verschiedenen Sprachen verteilt, wie Dölemeyer berichtete. Darin werde unter anderem erklärt, dass im Landkreis Oldenburg kostenfrei Sperrmüll abgegeben werden kann. Auch Sperrmüllkarten seien verteilt worden. Wie viel diese Aktion bringt, wird die Zeit zeigen. Die Kreisverwaltung wolle, so Dölemeyer, in jedem Fall kontrollieren, ob die Sperrmüllkarten bei der Firma auch tatsächlich eingelöst werden.