Häufig fahren Fahrradfahrer durch die Fußgängerzone anstatt abzusteigen, was zu Unfällen führen kann. City-Kaufleute und Polizei fordern jetzt: "Steig ab!" (Janina Rahn)

Die Radler in der Fußgängerzone nerven. Keine Frage. Von daher ist die Initiative der Kaufmannschaft, die Radfahrer zum Absteigen zu bewegen, sehr lobenswert. Ob sie verfangen wird? Es wäre wünschenswert, aber die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Erfolg dürften auch bei den Kaufleuten gering sein.

Dabei gab es einmal eine Zeit, in der das Problem nicht so ausgeprägt war. Da patroullierte noch Norbert Zitterich – von den Delmenhorstern liebevoll „Sheriff“ genannt, als solcher akzeptiert, von Radfahrern gar gefürchtet – in der City. 2016 schied Zitterich aus dem Polizeidienst aus, seitdem ist die Stelle nicht wieder besetzt worden.

Es ist schlicht und einfach auch Versagen der Polizeiinspektion beziehungsweise der -direktion, diese Lücke nicht wieder adäquat gefüllt zu haben. Es geht bei einem so präsenten Posten, der offiziell Kontaktbereichsbeamter heißt, um viel mehr als die Ermahnung bei Regelverstößen in der Innenstadt. Ein Beamter wie Zitterich war auch ein wichtiger Imageträger für die Polizei, er war der personifizierte Freund und Helfer. Auf so eine Stelle einfach zu verzichten, ist nicht besonders weitsichtig.

Der beste Schutz gegen die Wild-Radler wäre dagegen noch etwas anderes: eine belebtere Innenstadt. Es fällt jetzt schon auf, dass die Zahl der Radfahrer, die nicht schieben, signifikant ab der Kreuzung Park-, Kirch- und Lange Straße steigt. Dort ist die Bahn meist so frei, dass die Radler direkt lossausen. Um das einzudämmen, müssten Hertie-Investor Werner Uhde und die Stadtverwaltung endlich bei der Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses vorankommen, um die Innenstadt zu füllen.

Ende vergangenen Jahres wurde ein Neustart in Sachen Hertie postuliert, getan hat sich seitdem weiterhin nichts. So kann es nichts werden mit mehr natürlichen, durch die City flanierenden Verkehrshindernissen, die Radfahrer entweder zum Slalomfahren oder am besten direkt zum Absteigen zwingen.