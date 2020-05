Hier feierten an der Stedinger Straße mindestens 40 Menschen, ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. (INGO MÖLLERS)

Es war ein nur allzu menschliches Verhalten, für das Sait Demir eine hohe Rechnung zahlen muss. Demir ist Inhaber des Restaurants Rhodos an der Stedinger Straße. Seit über zwei Jahrzehnten ist das Lokal in Delmenhorst eine bekannte Adresse für alle, die griechisches Essen mögen. Am Sonnabend, 23. Mai, feierten hier laut Polizei mindestens 40 Menschen. Es war eine Hochzeitsfeier. Und all die strikten Corona-Regeln, mit denen Gastronomen seit dem 11. Mai wieder Gäste bewirten dürfen, missachtete die Partygesellschaft.

Schon am Montag brachte Demir sein Bedauern zum Ausdruck. Auch einige Tage später ist die Sündennacht noch nicht verarbeitet. „Ich kann mich nur noch einmal entschuldigen. Aber es ist passiert“, sagt er am Telefon. Ein weiteres Gespräch lehnt er ab. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. Es droht ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro.

Auch die Delmenhorster Stadtverwaltung zeigte sich in dieser Woche kaum gesprächiger. Ihr obliegt es, über die Einhaltung der Corona-Regeln zu wachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Heft des Handels über das Maß der Lockerungen an die Bundesländer abgegeben. Doch die ausgegebene Grenze von 50 Infektionen in sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner gilt pro Kommune. Delmenhorst lag in der gesamten Corona-Krise weit unter den hier nötigen 41 Neuinfektionen, ab denen die zurückgewonnene Normalität wieder ins Wanken gerät. Aus der Hochzeitsgesellschaft, die im Rhodos feierte, zeigt nach Angaben der Stadtverwaltung bislang noch niemand Corona-Symptome. Deshalb hat das Gesundheitsamt auch noch niemanden getestet. Wie eine vergleichbare Feier anders ausgehen kann, zeigte sich im Landkreis Leer. Am Dienstag waren 27 Infektionen bestätigt, 154 Menschen mussten aus Vorsicht in häusliche Quarantäne.

In Delmenhorst hätte man also im Rathaus durchaus einen Grund gehabt, nach dem Warnschuss Rhodos durchzugreifen und per Ordnungsamt verstärkt zu prüfen, inwieweit sich Gastronomen an die Regeln halten. „Es finden überwiegend anlassbezogene Kontrollen, aber auch Kontrollen ohne konkreten Anlass statt“, erklärt dazu Sprecher Timo Frers auf Anfrage. Zu der Zahl der seit dem 11. Mai festgestellten Beanstandungen macht die Stadt keine Angaben. Gleiches gilt für die verhängten Bußgelder. „Da es sich überwiegend um laufende Verfahren handelt, können hierzu aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden“, betont Frers. Verdeckte Kontrollen, die etwa bei der Abgabe von Alkohol an Minderjährige zum Einsatz kommen, nutzt Delmenhorst im Umgang mit dem Infektionsschutz nicht. Frers versichert allerdings auch: „Hinweisen von Bürgern wird durch den Außendienst des Fachdienstes Veterinär- und Ordnungswesen durch Überprüfungen nachgegangen.“

Und wie gehen die übrigen Gastronomen in Delmenhorst mit dem Sündenfall Rhodos um? Im Restaurant „Athen“ an der Brauenkamper Straße im Osten der Stadt hat Inhaber Johannis Uyar keine Befürchtungen, dass die Delmenhorster nun nicht mehr in griechische Restaurants gehen wollen. „Der Kollege hat einen Fehler gemacht. Aber das sind alles nur Menschen“, sagt Uyar. Er versichert, dass in seinem Restaurant alle Regeln zu 100 Prozent eingehalten werden. „Besser geht es nicht“, meint Uyar.

Auch sein Restaurant hat eine lange Tradition, in 16 Jahren hat er sich eine treue Stammkundschaft aufgebaut. „Da war die Freude groß, als sie wieder kommen durften“, berichtet Uyar. Doch er vermisst die Gemütlichkeit in seinem Restaurant. Weil er bei vielen Kunden gleich die ganze Familie kennt sei es vor Corona üblich gewesen, sich mit einer Umarmung zu begrüßen. „Auch die Tische sind nun ohne Salz und Pfeffer und ohne Deko so leer“, sagt Uyar. Wenn am Pfingstwochenende das Wetter gut ist, erwartet er viele Gäste. Doch statt 16 kann er nur noch acht Tische nutzen.