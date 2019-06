Bianca und Ulf Kröger hätten vor ihrer Selbstständigkeit selbst nicht gedacht, dass ihnen ihr künftiger Beruf so viel Spaß bringen würde. Abgestumpft sind sie beim Umgang mit dem Thema Tod aber nie. (Fotos: Ingo Möllers)

„Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich so gerne Särge verkaufe“, sagt Bianca Kröger. Im Grunde sind sie und ihr Mann Ulf in die Branche, in der sich alles um den Tod dreht, eher hineingerutscht. Aber sie haben schnell Gefallen daran gefunden und sind mit ganzem Herzen dabei – und das, obwohl am Ende von ihrer Arbeit gar nichts übrig bleibt.

Seit neun Jahren betreiben die beiden nun schon ihr Unternehmen Behrmann Bestattungsartikel – einen Großhandel für alles, was man für eine Beerdigung braucht. Von Särgen und Urnen über Wäsche und Kreuze bis zu Kerzen und Desinfektionsmittel. „Unser Lebensziel war schon immer, dass wir uns mal selbstständig machen – schon als wir uns mit Mitte 20 kennengelernt haben“, erzählt Bianca Kröger. Als sie dann beide in einer Promotionsfirma gearbeitet haben, sah es eigentlich nicht danach aus, dass sie sich einmal mit Sargformen beschäftigen würden. Aber dann bot sich eine Chance, die sie nicht abschlagen wollten.

Gegründet wurde das Unternehmen 1972 vom namensgebenden Harald Behrmann. „Er hatte mit Bestattungswäsche angefangen – also Decken, Sargausschlägen, Talaren und so weiter“, erzählt Bianca Kröger, und weiter: „Dann kamen nach und nach auch Särge und anderes dazu. Mit einem Bus – ähnlich wie die rollenden Tante-Emma-Läden damals – ist er von Bestatter zu Bestatter gefahren und hat seine Ware angeboten.“ Damals war er der erste Vertreter seiner Art, der mobil seine Waren direkt an Bestatter vertrieben hat. Ihr Mann ergänzt: „Wir machen das heute noch so. Dafür haben wir zwei Laster und einen Bus. Wir melden uns bei den Bestattern an und bringen ihnen, was sie brauchen.“

Aus gesundheitlichen Gründen musste Harald Behrmann seinen Betrieb allerdings abgeben – an einen Freund. „Dieser Freund ist mein Onkel. Als er dann irgendwann einen Nachfolger suchte, waren seine eigenen Kinder noch zu jung. Und die Firma, in der wir arbeiteten, war in finanziellen Schwierigkeiten. So stieg mein Mann drei Jahre vor unserer Übernahme in den Betrieb meines Onkels ein. Ich folgte sechs Monate vor der Übernahme“, berichtet Bianca Kröger.

Seit Anfang 2010 führt das Ehepaar das Unternehmen inzwischen erfolgreich weiter, vergrößerte immer wieder das Sortiment und erweiterte auch den Fuhrpark sowie den Personalbestand. Während sich Bianca Kröger zusammen mit zwei Mitarbeitern um die Koordination und die Büroarbeit kümmert, ist ihr Mann für den Ein- und Verkauf zuständig. Dabei liegt ihnen die Zufriedenheit ihrer Kunden besonders am Herzen. „Wir versuchen immer, auf den Kunden einzugehen“, erzählt Bianca Kröger. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass jemand spezielle Sonderwünsche hat. Für die Beerdigung eines Mädchens etwa haben die Krögers extra eine Hello-Kitty-Decke anfertigen lassen.

Italienische Sarg-Modelle gefragt

Zu ihrem Sortiment gehört alles, was Bestatter eben so brauchen. Neben Urnen oder Kerzen gehören dazu auch Dinge wie Latexhandschuhe oder Arterienzangen. Auch Särge bietet das Unternehmen an, rund 200 verschiedene Modelle von Mahagoni bis Tanne in verschiedenen Formen führt Behrmann Bestattungsartikel. Früher wurden vor allem die klassischen altdeutschen Särge in Hausdachform aus Kiefer oder Eiche bevorzugt, bis vor etwa 20 Jahren die italienischen Modelle auf den Markt gekommen sind. Die Form mit flachem Deckel und eleganten Griffen setze sich inzwischen immer mehr durch. Zu ausgefallen darf es aber auch nicht sein, flippig wird es nie. Der Tod ist konservativ, haben die Krögers festgestellt.

Trotz des alltäglichen Umgangs mit dem Thema Tod ist den beiden aber nie die Sensibilität damit verloren gegangen. „Ich hatte erst Angst, dass man abstumpft, wenn man so viel mit dem Tod zu tun hat“, sagt Bianca Kröger. Aber das sei nie der Fall gewesen.

Für die beiden Kinder der Krögers ist die Arbeit der Eltern völlig normal, das Wohnhaus der Familie liegt direkt neben dem Betrieb: „Sie haben früher völlig unbedarft zwischen den Särgen gespielt“, erzählt Bianca Kröger. Allerdings sei es ihrer Tochter in der Pubertät vor ihren Schulfreunden dann doch etwas peinlich gewesen. Inzwischen sei sie aber stolz auf das Unternehmen der Eltern.

Der Platz in den Räumen am Hartriegelweg reicht inzwischen jedoch nicht mehr aus, die 500 Quadratmeter, die sie dort zur Verfügung haben, sind mittlerweile viel zu klein für das Unternehmen, weswegen ein Umzug im Spätherbst geplant ist. Auch, weil die Familie das Geschäft vom Privaten stärker trennen möchte.