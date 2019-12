Susi Sen erfüllte sich selbst einen Traum mit ihrem Brautmodenladen. Ihr Wunsch war es, anderen Menschen zu helfen, deren Hochzeitstraum wahr werden zu lassen. (TAMMO ERNST)

Schleier, Schuhe, Täschchen und natürlich ein atemberaubendes Hochzeitskleid – bei Susis Brautmoden sollen Heiratsanwärterinnen ein Rundum-Sorglos-Paket bekommen. Inhaberin Susi Sen schnürt es. Und macht passend, was passend gemacht werden muss. Das hat sie schließlich von der Pike auf gelernt. Nach ihrer Ausbildung in Holland hat Susi Sen im Nachbarland zuerst in einer Nähfabrik gearbeitet. Danach zog sie nach Delmenhorst und arbeitete für eineinhalb Jahre in einem Nähatelier. Auch eine Modefachschule hat sie besucht. Aber sie wollte nicht nur Schneiderin sein. Sie hatte einen Traum. Den Traum, Träume anderer Frauen zu erfüllen.

Nach ihrer eigenen Hochzeit erfüllte sich Susi Sen diesen Traum: Sie eröffnete ihr Braut- und Abendmodengeschäft an der Bahnhofstraße in Delmenhorst. Seit dem 1. November ist „Susis Brautmoden“ nun an der Bremer Straße zu finden, im Thäte-Haus. „Der alte Laden ist einfach zu klein geworden“, erklärt Susi Sen, warum der Umzug nötig wurde. Seitdem finden Kunden auf 400 Quadratmetern, was sie für eine große Feier suchen: Vorne hängt Abendgarderobe in den unterschiedlichsten Farben, hinten sind die weißen Brautkleider zu finden.

Größere Auswahl

„Wir hoffen, jeden zufriedenzustellen: Sowohl Bräute und ihre Mütter als auch diejenigen, die etwas Passendes für den Abiball, die Taufe, die Konfirmation oder die Kommunion suchen“, zählt die 46-Jährige auf. „Unsere Auswahl ist größer geworden, die Räumlichkeiten sind schöner. Wir versuchen, uns immer weiterzuentwickeln.“ So zählen auch Accessoires zum Sortiment: Kissen für die Ringe, Körbchen für die Blumenkinder, ein kleines Deko-Brautpaar für die Torte, Taschen und spezielle Unterwäsche, beispielsweise BHs mit durchsichtigen Trägern, die bei einem schulterfreien Kleid nicht so auffallen. „Wer etwas sucht, wird es bei uns finden“, lautet der Anspruch Susi Sens. „Und wenn wir es nicht haben, können wir es bestellen.“ Das gelte auch für alle Größen, Maße und Längen.

Eine Änderungsschneiderei gehört auch mit zu dem Geschäft. Es ist das Reich von Susi Sens Mitarbeiterin Elena Parts. „Wir machen alles enger, weiter, breiter, kürzer oder länger“, sagt die Chefin. „Unsere eigenen Waren genauso wie Alltagskleidung. Auch kurzfristig.“ Susi Sen schmunzelt. Es käme bei schwangeren Bräuten oft vor, dass sie kurz vor ihrer Hochzeit merken, dass sie schneller an Bauchumfang zulegen, als sie zunächst vermutet hatten.

„Die Hochzeit ist ein stressiger Tag für das Brautpaar. Da kommt es vor, dass es einiges vergisst“, weiß auch ihr Ehemann Fuat Sen. „Deswegen gibt meine Frau der Braut auch ein paar Tipps. Sie empfiehlt beispielsweise, sich eine To-do-Liste zu schreiben, damit der schönste Tag im Leben auch wirklich der schönste Tag im Leben wird.“ Aber nicht nur das. Es gibt auch Tipps, welche Friseure oder Schmuckläden für das werdende Paar in Frage kämen. Seine Frau verfüge über ein gutes Netzwerk, sagt Sen. Genau das mache eine gute Brautmodenverkäuferin auch aus: „Wer Brautmoden verkauft, muss sich viel Zeit nehmen für seine Kundinnen. Meiner Frau liegt es sehr am Herzen, die Damen zu beraten. Dabei weiß sie vorher nie, wie lange die Braut braucht, um sich zu entscheiden. Manche haben schon nach einer halben Stunde ihr Wunschkleid gefunden, andere brauchen drei Stunden. Außerdem ist meine Frau sehr ehrlich und sagt, ob einer Frau das Kleid steht oder nicht.“

Dem stimmt auch Susi Sen zu und ergänzt: „Ich bin freundlich zu den Leuten, respektiere sie so, wie sie sind, höre, was die Kundin will, und versuche, all ihre Wünsche zu erfüllen. Jede Braut ist anders und soll ihren eigenen Traum von Kleid finden. Sie soll sich nicht verkleidet fühlen, sondern das Kleid soll ihren Charakter unterstreichen. Kurz: Die Kundin soll sich als perfekte Braut fühlen.“ Dieses Zuhören, dieses Kümmern ist nicht nur deswegen wichtig, weil es um ein sehr sensibles Thema geht, sondern auch weil die Kundinnen teilweise eine weite Anfahrt in Kauf nehmen, um sich in Delmenhorst ein Kleid zu kaufen. „Ich hatte schon eine Kundin aus Stuttgart. Ihre Eltern wohnen in der Stadt und haben ihr mein Geschäft empfohlen“, erzählt sie. Eine andere Kundin sei sogar eigens aus Berlin angereist.

Was die Kundinnen anlockt? Die große Auswahl, sind sich Susi Sen und Elena Parts sicher. Es gibt Kleider für jedes Budget und auch in großen Größen. „Wir haben nicht nur Luxuriöses, sondern auch Schlichteres fürs Standesamt“, erklärt die Inhaberin. Beliebt seien in jüngster Zeit vor allem Kleider mit tiefem Rückendekolleté oder Tattoo-Effekt, Softtüllkleider oder romantisch-fallende Kleider aus Chiffon. Aber auch kurze Cocktailkleider und Vintage sind gefragt. Passend zum Sujet hat Susi Sen auch ihren Laden eingerichtet, das Ambiente ist wichtig. Die Bräute, aber auch die Brautmütter und Trauzeuginnen, die oft zu dem Termin für die Kleiderwahl mitgenommen werden, sollen sich wohlfühlen und sich gleich in die richtige festliche Stimmung versetzt fühlen. Entsprechend elegant ist das Geschäft eingerichtet. Kronleuchter sorgen für ein gediegenes Ambiente, der helle, marmorierte Fliesenboden harmoniert mit den Kleidern. Und wer bei der teils durchaus erschöpfenden Suche eine Pause benötigt, kann sich auf einen violetten Divan sinken lassen.