Olaf Meyer-Helfers, Ann-Katrin Albers, Heiko Petershagen, Dirk Wieting, Andreas Tensfeldt, Ulrike Thümmel und Markus Pragal (v. l.) demonstrieren die Corona-Vorsorge. (INGO MÖLLERS)

Kulturkrise – ein Begriff, der in den zurückliegenden Monaten oft im Raum stand. Genau genommen seit Mitte März, als die Corona-Krise das Leben, wie wir es kannten, auf den Kopf stellte. Großveranstaltungen sind bis heute nur in reduzierter Form und unter strengen Auflagen erlaubt. Trotzdem soll das Kulturleben der Stadt – wenn auch unter besonderen Umständen – endlich wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachen: „Es ist fast schon ein historischer Moment, dass wir nach sechs Monaten der Enthaltsamkeit den Spielbetrieb im Kleinen Haus langsam wieder hochfahren können“, sagt Olaf Meyer-Helfers, Fachbereichsleiter für Bildung, Sport und Kultur.

Auch jetzt noch könnten Bühnenstücke und Konzerte nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen stattfinden. „Der aktuelle Stand sieht so aus, dass Theaterveranstaltungen indoor grundsätzlich erlaubt sind. Natürlich gilt eine Mundschutzpflicht im Gebäude, bis die Gäste an ihrem Sitzplatz angelangt sind“, erläutert Ann-Katrin Albers, Leiterin des Kulturbüros. So weit, so gut. Bei der Organisation der Laufwege hätte man da schon größere Hürden nehmen müssen. „Wir werden, wie andere vor uns, ein Einbahnstraßensystem fahren. Die Gäste werden vom Eingang zur Garderobe und anschließend am Gastronomiebereich entlanggeführt und betreten den Saal auf der rechten Seite. Über das Foyer links sollen die Gäste den Saal verlassen. Wer zur Garderobe will, muss außen herum gehen“, berichtet Albers. Ein gastronomisches Angebot werde es nicht geben. So soll verhindert werden, dass der Eingangsbereich zum Aufenthaltsraum wird. Ulrike Thümmel, Geschäftsführerin des Kleinen Hauses, versucht das Ganze aus einem positiven Blickwinkel zu betrachten: „Das wird eine völlig neue Erfahrung, weil man sich dann ausschließlich auf das Künstlerische konzentriert“, sagt die für das Kulturhaus Verantwortliche.

Insgesamt werden so zukünftig maximal 127 Kulturliebhaber im Kleinen Haus willkommen geheißen. „Dafür werden bestimmte Sitze und Sitzreihen abgesperrt. Sie werden mit Gurten festgeklemmt, damit auch während der Veranstaltung niemand auf den Gedanken kommt, den Platz zu wechseln“, erklärt Albers. Außerdem wird auf die Vergabe von Platzkarten verzichtet. Damit soll verhindert werden, dass die Gäste sich in den Gängen an anderen vorbeidrängeln müssen.

„Leider haben wir im Kleinen Haus eine alte Belüftungsanlage aus den 60er- Jahren. Diese kann zwar auf Um- sowie Frischluftbetrieb gestellt werden, allerdings gibt es eine Leckrate von fünf Prozent. Und das ist natürlich nicht zulässig“, erläutert Fachbereichsleiter für Gebäudemanagement, Andreas Tensfeldt. Gemeint ist, dass ein fünfprozentiges Risiko besteht, dass nicht nur reine Frischluft, sondern auch verbrauchte Luft in den Saal geführt wird. Daher hat man sich dazu entschieden, das Belüftungssystem ganz außer Betrieb zu setzen. Das Ergebnis ist, dass das Luftvolumen während einer Stunde – denn nur so lange darf eine Vorstellung laut Landesbeschluss dauern – für 127 Personen ausreicht.

Vorgaben und Restriktionen

Es ist ein ganzer Katalog an Restriktionen und Vorgaben, mit denen sich Stadt und Kulturschaffende in den zurückliegenden Wochen auseinandersetzen mussten. "Jetzt gilt es, diese Vorgaben mit Leben zu füllen", findet Albers. Ein konkretes Programm gebe es allerdings noch nicht. "Wir stehen mit den Kulturschaffenden der Stadt in Kontakt und versuchen, die kulturelle Versorgung der Stadt schnellstmöglich wieder herzustellen", verrät die Leiterin des Kulturbüros. Ein Unterfangen, das nicht einfach umzusetzen ist, da die meisten Veranstaltungen abendfüllend angelegt sind, wie Dirk Wieting weiß. "Wir müssen einen Spagat zwischen den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und dem Kleinen Haus machen, das wir mit Leben füllen wollen, sagt der Bühnenleiter des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst. Zukünftig soll also ein reduziertes Bühnenprogramm zusammengestellt werden, wie Thümmel ergänzt.

Dankbar ist Thümmel vor allem der Stadt, der sehr daran gelegen sei, dass es weitergeht. „Es ist ein Geschenk der Stadt an ihre Bürger. Wir haben zwar einen Etat, mit dem wir rechnen, aber es ist ganz klar, dass es nicht wirtschaftlich ist, wenn von im besten Fall 500 bis 600 möglichen Gästen nur 127 empfangen werden können.“ Auch wenn noch kein konkretes Veranstaltungsdatum feststeht, so ist es den Beteiligten doch wichtig, ein Zeichen zu setzen. „Wir haben uns lange gefragt, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, aber der Bedarf bei der Bevölkerung ist da, das haben andere Projekte wie das Open-Air-Kino auf der Burginsel gezeigt. Ich denke, wir haben ein gutes Konzept, das mit Fachkundigen, unter anderem vom Gesundheitsamt, abgesprochen wurde, und bin guter Hoffnung, dass es im Herbst losgehen kann“, sagt Erster Stadrat Markus Pragal.