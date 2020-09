Um die Verkehrssicherheit auf der Havekoster Kreuzung zu erhöhen, empfehlen die Gemeinde Ganderkesee und die Polizei inzwischen, dort eine Ampel zu installieren. Der Umbau zu einem Kreisverkehr wäre damit vom Tisch. An diesem Dienstag beschäftigt sich der Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss des Landkreises Oldenburg mit dem Thema. (INGO MöLLERS)

Den schweren Verkehrsunfall aus der vergangenen Woche, als auf der Havekoster Kreuzung beide Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden und ein Sachschaden von 55 000 Euro entstand, hatte die Kreisverwaltung noch nicht mal auf dem Zettel, als sie ihre Vorlage für die Sitzung des Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss fertigte, der an diesem Dienstag, 8. September, um 17 Uhr im Kreishaus in Wildeshausen tagt. Denn dort werden sich die Politiker mit der Frage befassen, wie die Verkehrssicherheit auf dieser Kreuzung, auf der es immer wieder zu schweren Unfällen kommt, endlich besser werden kann. Und auch wenn sich unter anderem die CDU-Fraktionen im Ganderkeseer Gemeinderat und im Kreistag dort einen Kreisverkehr wünschen, deuten die Zeichen zumindest zurzeit darauf hin, dass dort wohl eine Ampel installiert werden wird. Einer entsprechenden Empfehlung der Gemeinde Ganderkesee würden sich auch der Landkreis und die Polizei anschließen, wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht.

Zuletzt hat sich der Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss am 12. November 2019 mit der Havekoster Kreuzung befasst. Dort berichtete die Kreisverwaltung, dass eine Umgestaltung zu einem Kreisverkehrsplatz rechtlich gar nicht zulässig sei und überdies auch keine Voraussetzungen für eine Ampel vorlägen, da die Kreuzung leistungsfähig sei und nicht als Unfallhäufungsstelle eingestuft werde. Nach den Unfällen im Februar, März, August und zuletzt am 2. September hat sich dies bekanntlich geändert (wir berichteten). Alle vier Verkehrsunfälle seien übrigens beim Einbiegen beziehungsweise Kreuzen aus der

oder in die K 286, also die Harpstedter Straße erfolgt, haben die Experten im Kreishaus inzwischen ermittelt. Die Auswertung der Verkehrsunfälle sei bislang allerdings unter Vorbehalt erfolgt. Die endgültige Analyse sei erst am Ende des Jahres möglich.

Zweifellos haben die jüngsten Unfälle aber dazu geführt, dass die Verkehrsunfallkommission die Kreuzung in ihrer nächsten Sitzung als Unfallhäufungsstelle einstufen wird. Dies war zuletzt im Jahr 2014 der Fall. Allerdings stellt sich die Frage, warum die Kommission angesichts der Dichte des Unfallgeschehens erst 2021 erneut zusammenkommen wird.

„Da trotz der bisher umgesetzten straßenverkehrsbehördlichen und sonstigen Maßnahmen weitere Maßnahmen notwendig sind, um die Verkehrssicherheit an dieser Kreuzung nachhaltig zu erhöhen, empfiehlt die Gemeinde Ganderkesee die Einrichtung einer Lichtsignalanlage“, heißt es in der Vorlage der Kreisverwaltung. Denn mit der Einstufung als Unfallhäufungsstelle lägen nunmehr ja die Voraussetzungen für eine Anordnung einer Ampel vor.

Zustimmung der Polizei

Die Polizei befürwortet diese Empfehlung, nun wird die Angelegenheit auch im Hause der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr noch einmal geprüft. Sofern die Stellungnahme der Behörde ebenfalls positiv ausfällt, will der Landkreis die Planung der Ampel umgehend auf den Weg bringen. Die Kreisverwaltung würde dann an den notwendigen Gesprächen und Planungsschritten teilnehmen, um die Umsetzung aktiv voranzutreiben.

Sollte alles so kommen, müsste sich die Gemeinde Ganderkesee nicht einmal an den Kosten beteiligen. Zuständig für die Finanzierung wären nämlich der Bund als Straßenbaulastträger der Bundesstraße sowie der Landkreis als Straßenbaulastträger der beiden Kreisstraßen. Bei einem Ortstermin hatten Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion die Kosten für eine Ampel kürzlich auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Ein Kreisverkehr wäre mit rund einer Million Euro etwa zehnmal so teuer. Allerdings zeigt das Unfallgeschehen in diesem Jahr, dass die bisherigen Sicherungsmaßnahmen – also Verringerung der erlaubten Höchtsgeschwindigkeit auf Tempo 70 auf der B 213 sowie einige zusätzliche Stoppschilder – zumindest keinen nachhaltigen Erfolg gehabt haben.

Die jüngsten Unfälle hat die Polizei in der vergangenen Woche darüber hinaus zum Anlass genommen, das Verhalten der Autofahrer an der Kreuzung zu kontrollieren. Die Bilanz: Innerhalb von zwei Stunden gab es zwar nur fünf Tempoverstöße – aber 17 Mal missachteten Autofahrer die aufgestellten Stoppschilder.