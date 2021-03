DHL-Niederlassungsleiter Frank Schmidt (im Vordergrund, links), und Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew (im Vordergrund, rechts), sind sichtlich erleichtert: Ab dieser Woche beginnen die Bauarbeiten für den neuen Zustellstützpunkt auf dem Grundstück an der Langenberger Straße. (INGO MöLLERS)

„Hier bauen wir, hier bleiben wir“, sagte Frank Schmidt, Niederlassungsleiter der Deutschen Post für Bremen und Niedersachsen (DHL), und zeigte dabei auf das große brachliegende Grundstück im Huder Gewerbegebiet. Nach einer zweijährigen Planungsphase mit einigen baurechtlichen Hindernissen will die Deutsche Post nun einen neuen Stützpunkt an der Langenberger Straße bauen. Diese Woche sollen dort schon die ersten Erdarbeiten beginnen. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass bis Oktober 2021 – pünktlich zum Weihnachtsgeschäft – der Umzug vom jetzigen Standort an der Hohen Straße in das neue Gebäude vollendet sein wird.

„Es ist die Aufgabe der Gemeinde Hude, Unternehmen Wachstum zu ermöglichen“, sagte Bürgermeister Holger Lebedinzew. Er zeigte sich sichtlich erleichtert, dass es nach einigen baurechtlichen Problemen gelungen sei, einen passenden Standort in Hude zu finden und gemeinsam mit dem Landkreis Oldenburg die Bebauung zu ermöglichen. Denn so endet nun ein zweijähriger Prozess des Austausches von der Gemeinde, der Huder Wirtschaftsförderung und Investor Christian Schlemm. „Es war eine schwere Geburt, deswegen freuen wir uns umso mehr“, betonte Lebedinzew.

Investition in Millionenhöhe

4700 Quadratmeter ist das Gelände des neuen Verteilungszentrums der Deutschen Post insgesamt groß. Das Gebäude selbst ist mit 3000 Quadratmetern eingeplant. In den ersten zehn Jahren sei die Planungssicherheit gewährleistet. Danach stehe aber einer Erweiterung – falls nötig – nichts im Wege, sagte Schmidt. Das Gebäude will die Deutsche Post mieten. Der Huder Investor Christian Schlemm wollte sich über die genauen Investitionskosten nicht äußern. Sicherlich müsse man aber mit einer Summe in Millionenhöhe rechnen. Das Grundstück stellte die Firma Schote zur Verfügung.

Anfang der 1980er-Jahre bezog der Konzern den heutigen Zustellstützpunkt an der Hohen Straße. Doch aufgrund der immer wachsenden Mengen an Paketen in Hude und umzu genügte dieser schon länger nicht mehr den Anforderungen. „Hude zeichnet sich durch eine ausgeprägte Bestellfreudigkeit aus“, sagte Betriebsleiter Andreas Krause. Gerade in Zeiten von Corona seien die Bestellungen sogar noch mehr als üblich gestiegen.

Der Zustellstützpunkt der Post ist laut Andreas Krause für rund 15.000 Haushalte in den Gemeinden Berne, Lemwerder und Hude zuständig. Zurzeit seien das wöchentlich über 9150 Pakte und 93.000 Briefe. Doch nicht nur seit der Pandemie steige das Paketaufkommen stetig. „DHL ist nicht mehr nur ein Geschenkelieferant, sondern mittlerweile einer für das Leben“, sagte Niederlassungsleiter Frank Schmidt. In den vergangenen Jahren bedeutete das im Jahr durchschnittlich eine Steigerung um zehn Prozent. Seit Anfang der Pandemie seien es sogar über 15 Prozent.

Vom Huder Gewerbegebiet aus plant die Post die 27 neu zugeschnittenen Bezirke in der Verbundzustellung – eine Kombination aus Brief- und Paketzustellung – zu beliefern. In Betrieb kommen dann laut Schmidt auch von der Post selbst entwickelten Elektroautos. Es sei wichtig und sinnvoll auf Alternativen umzusteigen, betonte Niederlassungsleiter Frank Schmidt. Dafür müsse dann allerdings auch die passende Infrastruktur gegeben sein. Deswegen liege bei dem neuen Gebäude auch ein besonderer Schwerpunkt beispielsweise auf Ladestationen für die E-Autos.

Fusion zweier Standorte geplant

Für das neue Verteilungszentrum der Post fusionieren die alten Standorte an der Hohen Straße in Hude sowie in Lemwerder und finden so einen gemeinsamen Platz im Huder Gewerbepark. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter bleiben laut Deutscher Post erhalten. Geplant sei, dass dort weiterhin rund 50 Mitarbeiter des Konzerns arbeiten, Tendenz steigend, so Betriebsleiter Krause. Insgesamt beschäftigt die Post nach eigenen Angaben rund 4000 Mitarbeiter in der Region.